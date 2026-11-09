Υπέρταση: Ο χυμός που ρίχνει την πίεση – Τι υποστηρίζει νέα μελέτη

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Ένας ιδιαίτερος χυμός, με συμπυκνωμένη υφή, που προέρχεται από μια συγκεκριμένη ποικιλία δαμάσκηνων φαίνεται πως είναι η απάντηση στην αντιμετώπιση της υψηλής αρτηριακής πίεσης, μιας πάθησης που αφορά σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και απειλεί την υγεία με διάφορους τρόπους. Ο νέος επιστημονικός συσχετισμός αναλύεται σε μελέτη που δημοσιεύεται στο Hypertension Research.

Παρά το γεγονός ότι σήμερα είναι διαθέσιμες αρκετές θεραπείες, πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να κινδυνεύουν εξαιτίας της υπέρτασης, η οποία έχει συσχετιστεί από την επιστημονική κοινότητα με διάφορους κινδύνους υγείας, όπως η καρδιακή προσβολή, το εγκεφαλικό επεισόδιο και η καρδιακή ανεπάρκεια, όλες παθήσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε θάνατο.

«Τα φάρμακα από μόνα τους δεν αρκούν για να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου σε ασθενείς με υπέρταση», υποστήριξε σχετικά ο επικεφαλής ερευνητής Satoru Eguchi, Καθηγητής στο Καρδιαγγειακό Ερευνητικό Κέντρο, το Sol Sherry Thrombosis Research Center και το Κέντρο Έρευνας Μεταβολικών Νοσημάτων της Ιατρικής Σχολής Lewis Katz.

«Με στόχο να συμβάλλουμε στην επίλυση αυτού του προβλήματος, μελετήσαμε τις δυνητικές επιδράσεις που θα μπορούσε να έχει στη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου το bainiku-ekisu, ένας συμπυκνωμένος χυμός από ιαπωνικό δαμάσκηνο», εξήγησε ο ίδιος.

Πρόκειται για ένα φρούτο που ονομάζεται Umeboshi και σημαίνει αποξηραμένο ume (είδος ασιατικού πράσινου δαμάσκηνου). Στην ωμή, ανεπεξέργαστη μορφή του, ωστόσο, περιέχει τοξίνες που το καθιστούν ακατάλληλο για ασφαλή κατανάλωση.

Για τον λόγο αυτό, οι άνθρωποι συνήθως επεξεργάζονται το Ume, προσθέτοντάς το σε χυμούς ή κρασιά, με στόχο να το καταναλώσουν με ασφάλεια και να αντλήσουν όλα τα πολύτιμα οφέλη που έχει να προσφέρει στην ανθρώπινη υγεία. Θρυλείται μάλιστα ότι το συγκεκριμένο φρούτο καταναλωνόταν από τους σαμουράι ως ενδυναμωτικό για τον οργανισμό τους πριν από κάθε μάχη.

Ο Bainiku-ekisu, ο συμπυκνωμένος χυμός που προκύπτει από το φρούτο, δεν αποτελεί σύγχρονη ανακάλυψη. Αντίθετα, καταναλώνεται στην Ιαπωνία ως συμπλήρωμα υγείας από τον 18ο αιώνα.

Ορισμένα στοιχεία υποστηρίζουν ότι ο εν λόγω χυμός θα μπορούσε να λειτουργήσει προστατευτικά έναντι των καρδιακών παθήσεων. Μια σειρά από πειραματικές μελέτες, που εξέτασαν τους λείους μύες στα αιμοφόρα αγγεία, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο bainiku-ekisu, ήταν ικανός να αποδυναμώσει τις ενδείξεις ανάπτυξης υπέρτασης της αγγειοτενσίνης II, μιας ορμόνης του κυκλοφορικού, που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην υψηλή αρτηριακή πίεση.

Με στόχο να κατανοήσουν καλύτερα την επίδραση αυτού του χυμού στην αντιμετώπιση της υπέρτασης, ο δρ. Eguchi, σε συνεργασία με τον δρ. Hirotoshi Utsunomiya, καθηγητή στο Τμήμα Αποκατάστασης του Πανεπιστημίου Osaka Kawasaki, αξιοποίησαν μια ομάδα εργαστηριακών ποντικιών, εγχύοντας στον οργανισμό τους αγγειοτενσίνη II, ώστε να εμφανίσουν υπέρταση. Στη συνέχεια, χορηγήθηκε σε κάποια από αυτά νερό με bainiku-ekisu και στα υπόλοιπα σκέτο νερό.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο συμπυκνωμένος χυμός από ιαπωνικό δαμάσκηνο προστατεύει το αγγειακό σύστημα των ζώων από τυχόν βλάβες που προκαλεί η αγγειοτενσίνη II. Επιπλέον, η υπερτροφία της αορτής στην καρδιά ήταν ελάχιστη σε σύγκριση με τα ζώα που λάμβαναν μόνο νερό. Το συμπύκνωμα αποδυνάμωσε, επίσης, τη διείσδυση των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος, η οποία κανονικά θα οδηγούσε σε φλεγμονή, που επίσης συνδέεται με την υπέρταση.

Θέλοντας να εξηγήσουν πώς ο συγκεκριμένος χυμός θα μπορούσε να προλαμβάνει την υπέρταση, οι μελετητές διερεύνησαν μοριακές οδούς που εμπλέκονται στη γλυκόλυση, τη διαδικασία διάσπασης της γλυκόζης, που εμπλέκεται στην υπερτροφία που προκαλείται από την υπέρταση.

«Στους υπερτασικούς ανθρώπους, τα κύτταρα μετατοπίζονται από τον αερόβιο μεταβολισμό στη γλυκόλυση, επειδή υπάρχει λιγότερο διαθέσιμο οξυγόνο στο κυτταρικό περιβάλλον», εξηγεί ο δρ. Eguchi. «Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται υψηλά επίπεδα οξειδωτικού στρες, οδηγώντας σε περισσότερη φλεγμονή, μεγαλύτερη αγγειακή ακαμψία και, τελικά, στην ανάπτυξη πιο σοβαρής καρδιαγγειακής νόσου».

Η μελέτη διαπίστωσε, λοιπόν, ότι ο συμπυκνωμένος χυμός κατάφερε να αποτρέψει με επιτυχία τη μετάβαση κυττάρων στη γλυκόλυση, υποδηλώνοντας ότι παρέχει προστασία, περιορίζοντας τις επιβλαβείς μεταβολικές αλλαγές. Ο δρ. Eguchi και οι συνεργάτες του προσβλέπουν στον εντοπισμό των ακριβών ενώσεων που κρύβονται πίσω από τα προστατευτικά αποτελέσματα.

«Μπορεί να υπάρχουν δύο ή τρεις ενώσεις που συνεργάζονται, γεγονός που θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί ο χυμός του Ume είναι τόσο δημοφιλής ως συμπλήρωμα υγείας», λέει ο δρ. Eguchi.

«Ενδέχεται, ωστόσο, η επίδραση των πολλαπλών ενώσεων που συνεργάζονται να χάνεται σε ένα φαρμακευτικό παρασκεύασμα».

Πηγή: ygeiamou

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