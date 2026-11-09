«The Portrait»: Οι Gillian Anderson και Rebecca Hall θα πρωταγωνιστήσουν στο ψυχολογικό θρίλερ της Sara Colangelo

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Η δύο φορές βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα Τζίλιαν Άντερσον (Gillian Anderson) και η υποψήφια για BAFTA Ρεμπέκα Χολ (Rebecca Hall) πρόκειται να συμπρωταγωνιστήσουν στο ψυχολογικό θρίλερ «The Portrait», σε σενάριο και σκηνοθεσία της Σάρα Κολάντζελο (Sara Colangelo).

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Ιλάρια Μπερναρντίνι (Ilaria Bernardini), δημιουργού του επικείμενου «Ibelin», το έργο περιγράφεται ως «ένα σαγηνευτικό παιχνίδι εξαπάτησης».

Σύμφωνα με την περιγραφή, «η Valeria (Άντερσον), μία διεθνώς αναγνωρισμένη συγγραφέας, έχει αφιερώσει τη ζωή της στην καριέρα της και στον επί σειρά ετών μυστικό εραστή της Μartin, έναν πλούσιο επιχειρηματία. Όταν η ξαφνική ασθένεια του Μartin καθιστά αδύνατη την επικοινωνία τους, ο κόσμος της καταρρέει. Απεγνωσμένη να βρεθεί στο πλευρό του τις τελευταίες στιγμές του, αναθέτει στη σύζυγό του και εικαστικό Isla (Χολ), να φιλοτεχνήσει το πορτρέτο της, διεισδύοντας με αυτόν τον τρόπο στον ιδιωτικό χώρο της οικογένειας».

Την παραγωγή αναλαμβάνουν οι Τάλια Κλάινχεντλερ (Talia Kleinhendler) και Όσνατ Χάντελσμαν Κέρεν (Osnat Handelsman Keren) για την Pie Films, σε συνεργασία με τους Φραντσέσκα Κουάλμπου (Francesca Cualbu) και Αλεσάντρο Σάμπα (Alessandro Saba) της ιταλικής The Apartment.

EXCLUSIVE: Gillian Anderson and Rebecca Hall have been set to star in psychological thriller ‘The Portrait’ from writer-director Sara Colangelo https://t.co/nI7Y7Lvwqr — Deadline (@DEADLINE) November 4, 2026

Η WME Independent και η UTA Independent Film Group διαχειρίζονται από κοινού τα δικαιώματα της ταινίας για τις ΗΠΑ ενόψει της Αμερικανικής Αγοράς Κινηματογράφου (AFM) που ξεκινά στις 10 Νοεμβρίου, ενώ η Rocket Science έχει αναλάβει τις διεθνείς πωλήσεις.

Σύμφωνα με το Deadline, η έναρξη της παραγωγής προγραμματίζεται για το πρώτο τρίμηνο του 2027 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Είμαι απίστευτα ενθουσιασμένη για τη συνεργασία μου με τη Τζίλιαν και τη Ρεμπέκα», δήλωσε η Σάρα Κολάντζελο, προσθέτοντας: «Από σκηνοθετική άποψη, η ταινία συνεχίζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έχω για θέματα ηθικής αμφισημίας και παραβίασης κανόνων από γυναίκες».

Η Σάρα Κολάντζελο έχει διαγράψει μία σημαντική πορεία στον ανεξάρτητο κινηματογράφο. Η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της «The Kindergarten Teacher», ριμέικ της ομώνυμης ισραηλινής ταινίας του Ναντάβ Λαπίντ (Nadav Lapid), με πρωταγωνιστές τους Μάγκι Τζίλενχαλ (Maggie Gyllenhaal), Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ (Gael García Bernal) και Πάρκερ Σεβάκ (Parker Sevak), έκανε πρεμιέρα στο Διαγωνιστικό Τμήμα Αμερικανικής Μυθοπλασίας, στο Φεστιβάλ Σάντανς το 2018, όπου και απέσπασε το Βραβείο Σκηνοθεσίας. Στη συνέχεια, η ταινία αποκτήθηκε από το Netflix. Ακολούθησε το δράμα «Worth», με τους Μάικλ Κίτον (Michael Keaton), Στάνλεϊ Τούτσι (Stanley Tucci) και Έιμι Ράιαν (Amy Ryan), το οποίο έκανε, επίσης, πρεμιέρα στο Σάντανς το 2020 και προβλήθηκε από το Netflix.

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