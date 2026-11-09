«Οδύσσεια»: Το πλοίο που χρησιμοποίησε ο Νόλαν… ψάχνει πλήρωμα – Πώς μπορείς να βρεθείς (σχεδόν) δωρεάν στο σκαρί της ταινίας

Takeaways by to pontiki AI Το ξύλινο πλοίο «Draken Harald Hårfagre», το οποίο χρησιμοποιήθηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, αναζητά εθελοντές για τις εργασίες συντήρησής του στη Νορβηγία την άνοιξη του 2027.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής για τις εβδομαδιαίες περιόδους εργασίας, με απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μπορούν να μεταβούν στη χώρα.

Το πρόγραμμα εθελοντισμού προσφέρει στους συμμετέχοντες δωρεάν διαμονή και διατροφή, δίνοντάς τους την ευκαιρία να συμβάλουν πρακτικά στην αποκατάσταση του σκάφους που υποδύθηκε το πλοίο του Οδυσσέα.

Αν και δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία, οι υπεύθυνοι θα δώσουν προτεραιότητα σε υποψηφίους που διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις στη συντήρηση ξύλινων πλοίων.

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Το εντυπωσιακό ξύλινο πλοίο που χρησιμοποιήθηκε στα γυρίσματα της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν αναζητά εθελοντές για τη συντήρησή του στη Νορβηγία, προσφέροντας δωρεάν διαμονή και διατροφή σε όσους επιλεγούν.

Το «Draken Harald Hårfagre», το πλοίο με τα 50 κουπιά που χρησιμοποιήθηκε ως το καράβι του Οδυσσέα στην κινηματογραφική παραγωγή, πρόκειται να υποβληθεί σε προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης την άνοιξη του 2027, έπειτα και από τις καταπονήσεις που υπέστη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Οι ιδιοκτήτες του απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους από όλο τον κόσμο, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής, αρκεί να έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στη Νορβηγία.

«Ένα εγχείρημα όπως το Draken δεν εξαρτάται μόνο από ένα επαγγελματικό πλήρωμα και τους ναυτικούς του, αλλά και από αφοσιωμένους εθελοντές που συμβάλλουν στη διατήρηση του πλοίου», αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του.

Όπως επισημαίνουν οι υπεύθυνοι, ο εθελοντισμός προσφέρει τη δυνατότητα πρακτικής συμμετοχής στις εργασίες, γνωριμίας με το πλοίο και καλύτερης κατανόησης της προσπάθειας και της κοινότητας που βρίσκονται πίσω από τη λειτουργία του.

Photo: Viking Nilsson for Draken

Το πραγματικό πλοίο που επέλεξε ο Νόλαν για την «Οδύσσεια»

Η κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν ξεχωρίζει για τη μεγάλη κλίμακα της παραγωγής και την εκτεταμένη χρήση πραγματικών σκηνικών και πρακτικών εφέ.

Και ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της ταινίας δεν κατασκευάστηκε ειδικά για τις ανάγκες των γυρισμάτων. Πρόκειται για το «Draken Harald Hårfagre», το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως το πλοίο του Οδυσσέα, τον οποίο υποδύεται ο Ματ Ντέιμον.

Το συγκεκριμένο σκαρί δεν ανταποκρίνεται ιστορικά στην εποχή όπου εκτυλίσσεται η «Οδύσσεια», δηλαδή στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού, καθώς βασίζεται σε πλοία των Βίκινγκς, πολλούς αιώνες μεταγενέστερα.

Η ιστορία του «Draken»: Από έναν Νορβηγό επιχειρηματία στον Ατλαντικό

Η κατασκευή του «Draken Harald Hårfagre» ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Νορβηγού μεγιστάνα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου Σίγκουρντ Άασε (Sigurd Aase), ο οποίος ανέθεσε το έργο το 2010.

Το πλοίο κατασκευάστηκε από επικαλυπτόμενες δρύινες σανίδες, με βάση, μεταξύ άλλων, περιγραφές πλοίων που διασώζονται στην παραδοσιακή ποίηση των Βίκινγκς.

Έχει μήκος περίπου 34,7 μέτρα, πλάτος 7,9 μέτρα και διαθέτει ένα κατάρτι ύψους περίπου 24 μέτρων.

Αποτελεί ουσιαστικά μια μεγαλύτερη εκδοχή του περίφημου πλοίου Gokstad, το οποίο χρονολογείται γύρω στο 890 μ.Χ.

Το «Draken» πραγματοποίησε το παρθενικό του ταξίδι το 2012, ενώ τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2016, πλήρωμα 100 κωπηλατών αναπαρέστησε με επιτυχία το υπερατλαντικό ταξίδι των Βίκινγκς από τη Νορβηγία μέχρι τη Νέα Γη του Καναδά.

Σήμερα, το πλοίο ταξιδεύει τακτικά σε λιμάνια διαφόρων χωρών, συμμετέχοντας σε εκθέσεις και εκπαιδευτικές περιηγήσεις, όταν δεν εμφανίζεται σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές.

Photo: Viking Nilsson for Draken

Εθελοντές στη Νορβηγία: Πότε θα γίνουν οι εργασίες και ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης του «Draken» θα πραγματοποιηθούν από τις 10 Απριλίου έως τις 15 Μαΐου 2027.

Στο διάστημα αυτό προβλέπονται επισκευές στο ξύλινο κύτος, αντικατάσταση φθαρμένων σανίδων, απομάκρυνση επικαθίσεων από το εξωτερικό του πλοίου, κατράμωμα, βάψιμο και άλλες απαραίτητες εργασίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε μία από τις πέντε εβδομαδιαίες περιόδους εθελοντικής εργασίας ή να προσφέρουν τη βοήθειά τους σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν σχεδόν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να μεταβούν στη Νορβηγία την άνοιξη του 2027.

Δεν απαιτείται υποχρεωτικά προηγούμενη εμπειρία, αν και προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψηφίους με γνώσεις συντήρησης ξύλινων πλοίων.

Δωρεάν διαμονή και φαγητό για τους εθελοντές

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της πρόσκλησης είναι ότι η διαμονή και η διατροφή των εθελοντών περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν έτσι την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το πλοίο που χρησιμοποιήθηκε στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, συμβάλλοντας παράλληλα στις εργασίες που θα το προετοιμάσουν για τις επόμενες δραστηριότητές του.

Όταν ολοκληρωθεί η συντήρηση, το «Draken Harald Hårfagre» θα είναι και πάλι έτοιμο για τα επόμενα ταξίδια του και, ενδεχομένως, για μια νέα κινηματογραφική εμφάνιση.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Draken Harald Hårfagre.

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