Καταγγελία Δούκα: Υπό την απειλή περικοπής κονδυλίων η ψηφοφορία – παρωδία στην ΚΕΔΕ, η κυβέρνηση δεν ήθελε να χαλάσει τη φιέστα της (Video)

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Σε βαρύτατη καταγγελία σε βάρος της κυβέρνησης και της διοίκησης της ΚΕΔΕ προχώρησε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μετά το επεισοδιακό συνέδριο της Ένωσης των δήμων στην Καλαμάτα.

Μιλώντας στο Mega, o Χ. Δούκας υποστήριξε ότι η ηγεσία της ΚΕΔΕ «ήθελε να περάσει γρήγορα ένα ψήφισμα το οποίο θα ήταν ένα “λιβάνισμα” της κυβέρνησης. Το ψήφισμα του κ. Κυρίζογλου αφορούσε στα θετικά βήματα που έχει κάνει η κυβέρνηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ η δικιά μας προσέγγιση είναι ότι κοντεύουμε να κλείσουμε, και πόσο αυτά τα σταθερά βήματα πρέπει να συνεχιστούν. Εμείς λέγαμε ότι πρέπει να διεκδικήσουμε, ότι είναι προεκλογική περίοδος και πρέπει να διεκδικήσουμε να πάρουμε λίγα περισσότερα χρήματα, να φτιάξουμε τα σχολεία μας, δρόμους, πεζοδρόμια…».

Ο δήμαρχος Αθηναίων σημείωσε ότι «μετά από χρόνια ήρθε ο πρωθυπουργός στην ΚΕΔΕ και μίλησε. Δεν έδωσε αυτά που περίμεναν οι δήμαρχοι και υπήρεχε πολύ μεγάλη αναστάτωση. Θέλοντας, λοιπόν, να λειάνει το περιβάλλον και να μην δημιουργήσει πρόβλημα, ο Κυρίζογλου και η πλειοψηφία της αποφάσισαν να κάνουν μια ψηφοφορία στα γρήγορα, η οποία κατέληξε σε αυτό το φίασκο, το οποίο δεν τιμά κανέναν, γιατί μπορεί κάποιος να χάνει ή να κερδίζει, αλλά πρέπει να σεβόμαστε τις διαδικασίες και τους συνέδρους, δεν μπορεί να είναι όλα “και α και ου και ΔΑΠ ΝΔΦΚ”».

«Πολλοί δήμαρχοι φοβούνται. Λένε, δηλαδή, ότι η κυβέρνηση και η ΝΔ μας δημιουργεί πολλά προβλήματα, αλλά φοβόμαστε να αντιπαρατεθούμε, γιατί θα μας κόψουν τα προγράμματα. Γι’ αυτό και δεν ήθελαν ονομαστική ψηφοφορία», κατήγγειλε ο Χ. Δούκας, εξηγώντας ότι «κάθε χρόνο βγαίνουν οι επιχορηγήσεις για την επόμενη χρονιά. Τώρα, αν εγώ βγω και πω σε δικό μου ψήφισμα ότι η κυβέρνηση δεν τα πάει καλά με την αυτοδιοίκηση και ότι θέλουμε πολύ περισσότερα πράγματα, την επόμενη χρονιά θα έχω λιγότερα χρήματα, πιστέψτε με, συμβαίνει κάθε χρονιά. Δεν υπάρχει διαδικασία που να λέει ότι με αυτά τα κριτήρια, με αυτό τον πληθυσμό, παίρνεις αυτά τα προγράμματα, είναι όποιος θέλει η κυβέρνηση, όποιος πάει πρώτος».

«Γι’ αυτό και πολλοί δήμαρχοι λένε ότι εμείς εδώ έχουν και ένα άγχος, μην τυχόν και την επόμενη χρονιά δεν μπορούμε να συντηρήσουμε τα σχολεία. […] Αν δεν είσαι αρεστός στην κυβέρνηση, δεν έχεις χρήματα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Αθηναίων και εξήγησε ότι πολλοί δήμοι, όπως ο δήμος Αθηναίων, έχουν πάρει δάνεια. «Πήραμε δάνειο 75 εκατ.ευρώ από την ΕΤΕΠ για τη συντήρηση των σχολείων, όπως και τη Γκράβα», είπε.

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