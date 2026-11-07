«Γαλάζιοι» τραμπουκισμοί στο συνέδριο της ΚΕΔΕ: Επιτέθηκαν φραστικά στον Δούκα όταν κατήγγειλε νοθεία στην ψηφοφορία (Video)

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Σε σκηνικό έντασης, γαλάζιου αυταρχισμού και πρωτοφανών μεθοδεύσεων και συμπεριφορών, ώστε να περιοριστεί το κλίμα αποδοκιμασίας προς τις κυβερνητικές πολιτικές στην τοπική αυτοδιοίκηση, εξελίχθηκε η τελευταία ημέρα του συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) στην Καλαμάτα, με τη «γαλάζια» ηγεσία της Ένωσης να προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις για τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας και να στρέφεται με οξύτητα εναντίον του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, όταν εκείνος κατήγγειλε νοθεία.

Η κατάσταση ξέφυγε κατά την ψηφοφορία για το διεκδικητικό πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης, όταν ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, επέμεινε στην καταμέτρηση με ανάταση χειρός, επικαλούμενος το καταστατικό, παρά τις έντονες αντιδράσεις και τα αιτήματα για ονομαστική ψηφοφορία.

«Ένας πάνω, ένας κάτω» – Η απάντηση που προκάλεσε οργή

Το αποκορύφωμα της διαδικασίας ήρθε όταν ο Χάρης Δούκας διαμαρτυρήθηκε για τις αποκλίσεις στην καταμέτρηση των ψήφων, επισημαίνοντας ότι διαφορετικοί καταμετρητές κατέγραφαν διαφορετικά αποτελέσματα.

«Ο ένας τους βγάζει 14, ο άλλος 15», φώναξε ο δήμαρχος Αθηναίων, για να εισπράξει την απίστευτη απάντηση του γενικού γραμματέα της ΚΕΔΕ, Δημήτρη Καφαντάρη: «Ε, δεν πειράζει. Ένας πάνω, ένας κάτω». Μια απάντηση που δύσκολα συμβιβάζεται με τη στοιχειώδη σοβαρότητα μιας θεσμικής ψηφοφορίας και η οποία ενίσχυσε τις καταγγελίες για την αξιοπιστία της διαδικασίας.

Όταν ο Χάρης Δούκας προχώρησε σε καταγγελία για νοθεία, ζητώντας εκ νέου ονομαστική ψηφοφορία, αντί να υπάρξει προσπάθεια αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στη διαδικασία, ακολούθησε οξύτατη αντίδραση από την ηγεσία της ΚΕΔΕ.

«Φύγε από δω ρε, νοθεία στην Αυτοδιοίκηση; Ντροπή να ακούγονται τέτοια πράγματα», αντέδρασε ο Δημήτρης Καφαντάρης, σε ένα αδιανόητο ξέσπασμα, που παρέπεμπε σε ετσιθελικές διαδικασίες, ενώ έντονη ήταν και η αντίδραση του Λαζάρου Κυρίζογλου.

Η «γαλάζια» πλειοψηφία και το θεσμικό ατόπημα

Τελικά, η πρόταση της παράταξης Κυρίζογλου επικράτησε με 213 ψήφους, έναντι 111 της παράταξης Δούκα και 14 της «Λαϊκής Συσπείρωσης», σε σύνολο 338 ψηφισάντων.

Ωστόσο, το πολιτικό ζήτημα δεν περιορίζεται στο αποτέλεσμα. Οι καταγεγραμμένες αντιφάσεις στην καταμέτρηση και η άρνηση ονομαστικής ψηφοφορίας δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για τη διαδικασία.

Και όλα αυτά σε ένα συνέδριο όπου ακόμη και «γαλάζιοι» δήμαρχοι είχαν προηγουμένως εξαπολύσει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική ασφυξία της Αυτοδιοίκησης.

Η εικόνα της ηγεσίας της ΚΕΔΕ να επικαλείται την ενότητα των δημάρχων, αλλά να αντιμετωπίζει με τέτοια ένταση τις αντιρρήσεις της μειοψηφίας, αναδεικνύει μια βαθιά αντίφαση ανάμεσα στις διακηρύξεις περί θεσμικής λειτουργίας και στην πρακτική που ακολουθήθηκε.

Γιατί η πλειοψηφία ασφαλώς έχει δικαίωμα να επιβάλλει την πολιτική της πρόταση. Δεν έχει, όμως, κανένα δικαίωμα να αντιμετωπίζει τη διαφάνεια της ψηφοφορίας ως ενοχλητική λεπτομέρεια και την αμφισβήτηση ως αφορμή για επίθεση.

Και το ερώτημα που μένει μετά τις εικόνες της Καλαμάτας είναι απλό: Αν η «γαλάζια» ηγεσία της ΚΕΔΕ ήταν τόσο βέβαιη για την πλειοψηφία της, γιατί δεν επέλεξε την ονομαστική ψηφοφορία, ώστε να μη μείνει η παραμικρή σκιά;

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