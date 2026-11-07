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07.11.2026 15:45

«Ακούω φωνές που με καλούν να σκοτώσω τον Τραμπ»: Συνελήφθη 26χρονος, με τρία πυροβόλα όπλα, κοντά στον Λευκό Οίκο

07.11.2026 15:45
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Δολοφονική επίθεση κατά του αμερικανού προέδρου φέρεται να προετοίμαζε 26χρονος από τη Βενεζουέλα, ο οποίος συνελήφθη στη Ουάσινγκτον, σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από τον Λευκό Οίκο.

Στο παρκαρισμένο αυτοκίνητο, στο οποίο βρισκόταν, βρέθηκαν τρία πυροβόλα όπλα.

Άνδρες της ασφάλειας έκριναν ύποπτο το όχημα, το πλησίασαν και μίλησαν στον 26χρονο για να διαπιστώσουν τι συμβαίνει.

Ο νεαρός άνδρας, ο οποίος δεν μιλούσε αγγλικά, επικοινώνησε μαζί τους μέσω Google Translate και τους είπε ότι «ακούει φωνές» που τον καλούν να σκοτώσει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, πρόκειται για άνθρωπο με προβλήματα ψυχικής υγείας.

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