Ίλζε Άιγκνερ: Από εργάτρια σε εργοστάσιο, υποψήφια πρόεδρος της Γερμανίας

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Στη Βαυαρία η Ίλζε Άιγκνερ δεν χρειάζεται συστάσεις ή τουλάχιστον τις συστάσεις που χρειάζεται σε ομοσπονδιακό επίπεδο και πανευρωπαϊκό.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα επικαλούμενα κυκλους της Χριστιανικής Ένωσης, αναδεικνύεται στο επικρατέστερο πρόσωπο για τη διαδοχή του Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ στην προεδρία της Γερμανίας.

Μετά τη στήριξη που λαμβάνει από το συντηρητικό μπλοκ CDU/CSU, αλλά και από τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD), οι πιθανότητες να εκλεγεί θεωρούνται αυξημένες.

Η 61χρονη πολιτικός είναι πρόεδρος του τοπικού κοινοβουλίου της Βαυαρίας. Παιδί επιχειρηματιών, η μικρότερη από τέσσερις αδελφές, με πατέρα ηλεκτρολόγο. Πριν ασχοληθεί επαγγελματικά με την πολιτική, εργάστηκε στην οικογενειακή επιχείρηση και έπειτα ως εργάτρια που συναρμολογούσε ηλεκτρικά εξαρτήματα για ελικόπτερα, στην εταιρεία που έπειτα αγοράστηκε από την Airbus.

Γυναίκα στο προεδρικό αξίωμα

Είναι καθολική στο θρήσκευμα, δεν έχει παντρευτεί, δεν έχει παιδιά. Δεν έχει πτυχίο πανεπιστημίου, ούτε απολυτήριο λυκείου. Ωστόσο κατάφερε να διαγράψει μια σημαντική πολιτική διαδρομή ξεκινώντας από τη βάση των Χριστιανοκοινωνιστών της Βαυαρίας.

Η πολιτική της πορεία ξεκίνησε το 1994 στο τοπικό κοινοβούλιο της Βαυαρίας. Το 1998 εξελέγη για πρώτη φορά στην ομοσπονδιακή Βουλή, ενώ το 2013 επέστρεψε στο βαυαρικό κοινοβούλιο. Διετέλεσε επίσης υπουργός Γεωργίας στην κυβέρνηση της καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ, αποκτώντας εμπειρία σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Εφόσον εκλεγεί, η Ίλζε Άιγκνερ δεν θα είναι μόνο η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει το ύπατο πολιτειακό αξίωμα, αλλά και η πρώτη πολιτικός των Βαυαρών Χριστιανοκοινωνιστών που φτάνει στην προεδρία της χώρας.

Πώς εκλέγεται ο/η αρχηγός του κράτους

Οι Σοσιαλδημοκράτες, κυβερνητικοί εταίροι της Χριστιανικής Ένωσης, έχουν ήδη καταστήσει σαφές ότι θα στήριζαν την Ίλζε Άινγκερ για την προεδρία της χώρας, σύμφωνα με δηλώσεις του αντικαγκελάριου και υπ. Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ.

Ο ομοσπονδιακός πρόεδρος εκλέγεται από ειδικό σώμα, την Ομοσπονδιακή Συνέλευση, η οποία αναμένεται να συγκληθεί, να συνεδριάσει και να ψηφίσει στις 30 Ιανουαρίου 2027. Η Ομοσπονδιακή Συνέλευση αποτελείται από τα 630 μέλη της ομοσπονδιακής Βουλής και από 630 εκπροσώπους των 16 κρατιδίων.

Οι περισσότεροι από τους εκπροσώπους είναι βουλευτές. Ωστόσο, τα κόμματα συχνά ορίζουν και δημάρχους, προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού, της επιστήμης, του αθλητισμού ή εκπροσώπους της δημόσιας ζωής.

Σήμερα, CDU/CSU και SPD διαθέτουν πλειοψηφία περίπου 50 εδρών στην Ομοσπονδιακή Συνέλευση, γεγονός που τους δίνει προβάδισμα. Παράλληλα, ο καγκελάριος Μερτς αναμένεται να επιδιώξει τη στήριξη και των Πρασίνων για την υποψηφιότητα της Ίλζε Άιγκνερ. Οι Πράσινοι υποστηρίζουν διαχρονικά την ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στα ανώτατα πολιτικά αξιώματα και δεν φαίνεται να διαθέτουν ρεαλιστικές πιθανότητες να προωθήσουν δική τους υποψηφιότητα για την προεδρία.

Εφόσον η υποψηφιότητα της Άιγκνερ επισημοποιηθεί με επίσημη ανακοίνωση, θα έχει πολύ καλές πιθανότητες να διαδεχθεί τον Φρανκ-Bάλτερ Σταϊνμάιερ στην προεδρία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Πηγή: DW

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