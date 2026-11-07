Θεσσαλονίκη: Άδειασαν ολόκληρο σπίτι στο πεζοδρόμιο – Πρόστιμο 3.000 ευρώ και μήνυση από τον δήμο (Photos/Video)

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Ένα ολόκληρο σπίτι κατέληξε στο πεζοδρόμιο στην περιοχή Μαρτίου της Θεσσαλονίκης, καθώς μπάζα και αντικείμενα από εργασίες ανακαίνισης απορρίφθηκαν σε δημόσιο χώρο, καταλαμβάνοντας το πεζοδρόμιο και θέσεις στάθμευσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Μαρτίου και Ζουμετίκου, όπου αντί τα υλικά της ανακαίνισης να τοποθετηθούν σε ειδικούς κάδους αποκομιδής, συγκεντρώθηκαν πάνω στο πεζοδρόμιο, εμποδίζοντας τη διέλευση των πεζών.

Μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού και την κινητοποίηση που ακολούθησε, στο σημείο έφτασε φορτηγό με ειδικούς κάδους για την απομάκρυνση των μπάζων.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχώρησε στην επιβολή προστίμου ύψους 3.000 ευρώ, που αποτελεί το ανώτατο προβλεπόμενο ποσό, ενώ κατέθεσε και μήνυση για το περιστατικό.

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