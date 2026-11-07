Ποιο είναι το πιο οικονομικό αυτοκίνητο για 15.000 km τον χρόνο; – Βενζίνη, υβριδικό ή ηλεκτρικό;

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Δύο οδηγοί με το ίδιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορούν να κάνουν 15.000 χιλιόμετρα τον χρόνο και ο ένας να πληρώσει 495 € για ρεύμα, ενώ ο άλλος να φτάσει τα 1.460 €. Ο πρώτος φορτίζει στο σπίτι, ο δεύτερος χρησιμοποιεί αποκλειστικά δημόσιους ταχυφορτιστές. Η διαφορά αγγίζει τα 1.000 € για την ίδια απόσταση και φέρνει τον δεύτερο οδηγό σχεδόν στα ίδια χρήματα με τον ιδιοκτήτη ενός οικονομικού υβριδικού. Πόσο κοστίζουν λοιπόν 15.000 χιλιόμετρα με βενζίνη, πόσο με ένα υβριδικό και πόσο με ένα ηλεκτρικό; Για τη σύγκριση επιλέξαμε τρία supermini που απευθύνονται σε αγοραστές με παρόμοιες ανάγκες. Το χειροκίνητο Opel Corsa 1.2 Turbo των 100 ίππων εκπροσωπεί τη βενζίνη, το Toyota Yaris Hybrid των 116 ίππων τα πλήρως υβριδικά και το Opel Corsa Electric των 156 ίππων τα αμιγώς ηλεκτρικά. Χρησιμοποιούμε μετρημένες καταναλώσεις μικτής χρήσης και υπολογίζουμε την αμόλυβδη στα 2,10 €/λίτρο, όσο ήταν η μέση πανελλαδική τιμή στις 5 Νοεμβρίου 2026.

Βενζίνη ή υβριδικό; Πόσα γλιτώνεις στο πρατήριο;

Με μέση κατανάλωση 5,4 λίτρα/100 χλμ., το βενζινοκίνητο Corsa χρειάζεται 810 λίτρα αμόλυβδης για να καλύψει 15.000 χιλιόμετρα. Ο ετήσιος λογαριασμός φτάνει τα 1.701 €, δηλαδή περίπου 142 € τον μήνα. Το Yaris, με 4,7 λίτρα/100 χλμ., χρειάζεται 705 λίτρα για την ίδια απόσταση. Ο ιδιοκτήτης του πληρώνει 1.480,50 € τον χρόνο, εξοικονομώντας 105 λίτρα βενζίνης ή 220,50 €. Για όποιον περνά το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας στην κίνηση, έχει περισσότερο ενδιαφέρον η αστική κατανάλωση του Yaris. Στο συγκεκριμένο σκέλος της δοκιμής, το υβριδικό Toyota αρκέστηκε σε 3,4 λίτρα/100 χλμ. Κάθε 100 χιλιόμετρα στην πόλη τού κόστισαν μόλις 7,14 €. Στον αυτοκινητόδρομο, όπου ο βενζινοκινητήρας δουλεύει για περισσότερη ώρα συνεχόμενα, η κατανάλωση έφτασε τα 6,4 λίτρα/100 χλμ. και το κόστος ανέβηκε στα 13,44 €. Έτσι, δύο ιδιοκτήτες Yaris με τα ίδια ετήσια χιλιόμετρα μπορούν να έχουν αισθητά διαφορετικό λογαριασμό, ανάλογα με το πόσο συχνά βγαίνουν στην εθνική.

Πόσο κοστίζει η φόρτιση στο σπίτι;

Το Corsa Electric κατανάλωσε 16,5 kWh/100 χλμ., μαζί με τις απώλειες φόρτισης της δοκιμής. Για 15.000 χιλιόμετρα χρειάζεται επομένως περίπου 2.475 kWh. Αν κάθε επιπλέον κιλοβατώρα που καταναλώνει το αυτοκίνητο επιβαρύνει τον οικιακό λογαριασμό κατά 0,20 €, μαζί με τις αναλογικές χρεώσεις και τους φόρους, η ετήσια δαπάνη διαμορφώνεται στα 495 €. Αυτό σημαίνει περίπου 41 € τον μήνα ή 3,30 € για κάθε 100 χιλιόμετρα. Τα 0,20 €/kWh είναι μια ενδεικτική τιμή για τον υπολογισμό, καθώς κάθε νοικοκυριό έχει διαφορετικό πρόγραμμα ρεύματος. Ακόμη και με τελική χρέωση 0,25 €/kWh, πάντως, το ετήσιο κόστος φτάνει περίπου τα 619 €. Στην περίπτωση αυτή, ο οδηγός του ηλεκτρικού εξακολουθεί να εξοικονομεί πάνω από 1.000 € τον χρόνο σε σχέση με το βενζινοκίνητο Corsa.

H συνέχεια στο autotypos.

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