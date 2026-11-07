Fiat Grande Panda: Τι προσφέρει η φθηνότερη έκδοση στην Ελλάδα;

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Το Fiat Grande Panda έχει ένα πλεονέκτημα που διατηρεί ακόμη και στη φθηνότερη έκδοσή του. Σε μήκος περίπου τεσσάρων μέτρων προσφέρει χώρο αποσκευών 412 λίτρων, συνδυασμός που ενδιαφέρει ιδιαίτερα όποιον θέλει ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης για να καλύψει και τις ανάγκες μιας οικογένειας.

Στην ελληνική αγορά, η γκάμα ξεκινά από την έκδοση Pop με τιμή καταλόγου 17.890 €, κινητήρα βενζίνης 100 ίππων και χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων.

Οι διαφορές από τις ακριβότερες εκδόσεις φαίνονται κυρίως στην καμπίνα. Ο οδηγός έχει μπροστά του ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών, αλλά για να ακολουθήσει τις οδηγίες του χάρτη θα χρησιμοποιήσει την οθόνη του κινητού του. Από την άλλη, ορισμένα από τα στοιχεία που θα εκτιμήσει στην πόλη, όπως οι πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και το αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, περιλαμβάνονται ήδη στην τιμή.

Με τον ίδιο κινητήρα των 100 ίππων

Κάτω από το καπό της Pop βρίσκεται ο τρικύλινδρος turbo βενζινοκινητήρας των 1,2 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 100 ίππους και 205 Nm ροπής. Η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς μέσω χειροκίνητου κιβωτίου έξι σχέσεων, ενώ η επίσημη μέση κατανάλωση ανέρχεται στα 5,7 λτ./100 χλμ. κατά WLTP. Πρόκειται για το ίδιο σύνολο που χρησιμοποιούν και οι πλουσιότερες βενζινοκίνητες εκδόσεις του Grande Panda.

Αυτό σημαίνει ότι ο αγοραστής που προτιμά το χειροκίνητο κιβώτιο μπορεί να διαλέξει έκδοση με κριτήριο αποκλειστικά τον εξοπλισμό και την τιμή. Για αυτόματο κιβώτιο, η επόμενη επιλογή στη γκάμα είναι το Grande Panda Hybrid.

Τι περιλαμβάνει ο εξοπλισμός της Pop;

Εξωτερικά, η βασική έκδοση αναγνωρίζεται από τις ατσάλινες ζάντες 16 ιντσών και τα φωτιστικά σώματα αλογόνου εμπρός και πίσω. Οι τετραγωνισμένες αναλογίες του αμαξώματος και τα ανάγλυφα γράμματα PANDA χαμηλά στις πόρτες παραμένουν, οπότε η Pop διατηρεί δύο από τα πιο χαρακτηριστικά σχεδιαστικά γνωρίσματα του μοντέλου.

Στο εσωτερικό, τη θέση της κεντρικής οθόνης αφής καταλαμβάνει μια εργοστασιακή βάση για smartphone. Το κινητό αναλαμβάνει την πλοήγηση και μπροστά υπάρχει θύρα USB-C ταχείας φόρτισης, ώστε να μπορεί να παραμένει συνδεδεμένο στο ρεύμα στη διάρκεια της διαδρομής.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης παροχή 12V και κλιματισμό με χειροκίνητη ρύθμιση. Πιο πλήρης είναι η εικόνα στα συστήματα ασφαλείας. Εκτός από το αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, η Pop διαθέτει έξι αερόσακους, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, αναγνώριση του ορίου ταχύτητας και σύστημα προειδοποίησης κόπωσης του οδηγού.

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