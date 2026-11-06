Γιατί η αλλαγή ενός φαναριού μπορεί να κοστίσει χιλιάδες ευρώ

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Τα σύγχρονα φώτα κάνουν τη νύχτα μέρα, αλλά μια βλάβη τους μπορεί να φέρει έναν απρόσμενα μεγάλο λογαριασμό. Τι πληρώνουμε στους προβολείς LED και Matrix και πότε υπάρχει λύση χωρίς αντικατάσταση ολόκληρου του φαναριού;

Στον κατάλογο εξοπλισμού, τα φώτα με LED ή Matrix τεχνολογία είναι από τα στοιχεία που σε κάνουν να χαμογελάς. Εντυπωσιακή φωτεινή υπογραφή, μεγάλη σκάλα που προσαρμόζεται στην κυκλοφορία, καλύτερη ορατότητα στον επαρχιακό δρόμο. Όταν έρθει η ώρα για αντικατάσταση, όμως, το ίδιο φανάρι μπορεί να σου αλλάξει απότομα τη διάθεση.

Υπάρχει, βέβαια, μια βασική διευκρίνιση: η αλλαγή μιας καμένης λάμπας και η αντικατάσταση ενός ολόκληρου προβολέα είναι διαφορετικές επισκευές. Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει κάνει αυτή τη διάκριση ιδιαίτερα σημαντική.

Πίσω από το κρύσταλλο υπάρχει πλέον ένα ολόκληρο ηλεκτρονικό σύστημα

Σε έναν συμβατικό προβολέα αλογόνου, κάτι που ομολογουμένως συναντάμε όλο και πιο σπάνια πλέον ακόμα και στα πιο προσιτά μοντέλα της αγοράς, μια καμένη λάμπα συνήθως αντικαθίσταται ξεχωριστά. Το υπόλοιπο φωτιστικό σώμα παραμένει στη θέση του, εφόσον λειτουργεί σωστά.

Στα σύγχρονα LED φώτα, η κατασκευή μπορεί να περιλαμβάνει πολλές φωτεινές πηγές, οπτικά στοιχεία, ηλεκτρονικές μονάδες και συστήματα διαχείρισης της θερμότητας. Ανάλογα με τη σχεδίαση, ορισμένα εξαρτήματα δεν διατίθενται ή δεν αντικαθίστανται μεμονωμένα. Έτσι, μια περιορισμένη βλάβη μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή μεγαλύτερου τμήματος ή – ακόμα χειρότερα για την τσέπη – ολόκληρου του προβολέα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε βλάβη σε LED φανάρι απαιτεί αντικατάσταση.

Η HELLA, ένας από τους μεγαλύτερους διεθνείς προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας, περιγράφει πως τα σύγχρονα φανάρια περιέχουν μονάδες ελέγχου που αναλαμβάνουν την τροφοδοσία διαφορετικών λειτουργιών φωτισμού, τον έλεγχο ανεμιστήρων και την επικοινωνία με τα ηλεκτρονικά του αυτοκινήτου. Ο προβολέας έχει γίνει μέρος ενός δικτύου συστημάτων, με δικές του απαιτήσεις διάγνωσης και προγραμματισμού.

Τα Matrix LED φωτίζουν επιλεκτικά τον δρόμο και ανεβάζουν την πολυπλοκότητα

Δεν είναι όλα τα LED φανάρια ίδια. Ένας απλός προβολέας LED διαφέρει από ένα προηγμένο σύστημα Matrix, το οποίο ελέγχει επιμέρους τμήματα της φωτεινής δέσμης.

Στόχος είναι να στοχεύει τον φωτισμό της μεγάλης σκάλας εκεί όπου χρειάζεται, μειώνοντας παράλληλα το φως προς τα προπορευόμενα ή αντίθετα κινούμενα οχήματα. Στα συστήματα που διαθέτει η Audi, για παράδειγμα, η αναγνώρισή τους γίνεται από κάμερα στο παρμπρίζ και οι σχετικές πληροφορίες αξιοποιούνται για την προσαρμογή της δέσμης. Η κάμερα, δηλαδή, δεν βρίσκεται υποχρεωτικά μέσα στο φανάρι, παρότι συνεργάζεται μαζί του.

Στις πιο εξελιγμένες εφαρμογές, η τεχνολογία θυμίζει περισσότερο ψηφιακό προβολέα εικόνας. Η Audi χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, συστήματα με περίπου 1,3 εκατομμύρια μικροκάτοπτρα ανά προβολέα, για εξαιρετικά λεπτομερή διαμόρφωση του φωτός.

Αυτή η ακρίβεια εξηγεί γιατί το σύγχρονο φανάρι έχει απομακρυνθεί τόσο πολύ από τη βασική δομή «λάμπα, κάτοπτρο και περίβλημα». Ο οδηγός κερδίζει λειτουργίες που μπορούν να κάνουν τη νυχτερινή οδήγηση πιο ξεκούραστη. Το ανταλλακτικό, όμως, φυσικά ενσωματώνει πολύ περισσότερη τεχνολογία.

Ο λογαριασμός περιλαμβάνει και όσα χρειάζονται για να λειτουργήσει σωστά

Η τιμή του ανταλλακτικού είναι μόνο η αρχή. Σε ορισμένα αυτοκίνητα, η πρόσβαση στον προβολέα απαιτεί αφαίρεση του προφυλακτήρα ή άλλων εξαρτημάτων του εμπρός μέρους, αυξάνοντας την εργασία.

Στη συνέχεια μπορεί να χρειάζονται κωδικοποίηση, αρχικοποίηση και ρύθμιση. Ακόμη και η μεταφορά των παλιών ηλεκτρονικών μονάδων στον νέο προβολέα συνοδεύεται από διαδικασίες προγραμματισμού. Οι απαιτήσεις εξαρτώνται από το συγκεκριμένο σύστημα.

Το ότι το φως ανάβει δεν αποδεικνύει ότι η επισκευή ολοκληρώθηκε σωστά. Η στόχευση της δέσμης και, όπου προβλέπεται, η βαθμονόμηση είναι απαραίτητες για να φωτίζεται ο δρόμος χωρίς να θαμπώνονται οι υπόλοιποι οδηγοί.

Πάντως, το οικονομικό μέγεθος του προβλήματος αποτυπώνεται σε μία παλαιότερη έκθεση της Thatcham Research του 2023: σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας προβολέας ως ανταλλακτικό μπορεί να αντιστοιχεί έως και στο 8% της αρχικής αξίας του αυτοκινήτου (!). Καθώς το όχημα παλιώνει και η εμπορική του αξία μειώνεται, η αναλογία γίνεται ακόμη πιο δυσάρεστη.

Πριν πληρώσεις για ολόκληρο φανάρι, χρειάζεται σωστή διάγνωση

Μια δυσλειτουργία μπορεί να οφείλεται στην τροφοδοσία, στις ηλεκτρικές επαφές ή στη μονάδα ελέγχου. Γι’ αυτό η πρώτη ερώτηση προς το συνεργείο πρέπει να είναι συγκεκριμένη: ποιο εξάρτημα έχει χαλάσει και μπορεί να αντικατασταθεί ξεχωριστά; Η ανάγνωση των σφαλμάτων και οι κατάλληλες μετρήσεις προηγούνται της παραγγελίας ανταλλακτικών.

Αν έχει προηγηθεί μικροσυγκρούση, αξίζει να ελεγχθεί και η διαθεσιμότητα εργοστασιακού κιτ επισκευής των βάσεων.

Ένας μεταχειρισμένος προβολέας μπορεί επίσης να μειώσει το κόστος, αλλά χρειάζεται έλεγχος κατάστασης, ακριβούς συμβατότητας και δυνατότητας κωδικοποίησης στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Θέλει «καλό ψάξιμο» και δεν αρκεί απλώς να μοιάζει εξωτερικά με αυτόν που αφαιρέθηκε.

Συμπεραίνοντας, για τον υποψήφιο αγοραστή, ειδικά ενός μεταχειρισμένου με πλούσιο εξοπλισμό, υπάρχει μία ερώτηση που δύσκολα θα σκεφτεί επάνω στον ενθουσιασμό, αλλά είναι χρήσιμο να θυμηθεί: πόσο κοστίζει να αντικατασταθεί ένα από αυτά τα εντυπωσιακά φανάρια;

Πηγή: autotypos.gr

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