Αυτά είναι τα τρία ισχυρότερα υβριδικά supermini στην ελληνική αγορά – Τιμές

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Με λιγότερα από 19.000 € αγοράζεις σήμερα ένα υβριδικό supermini 195 ίππων, που κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 8 δευτερόλεπτα. Κι όμως, υπάρχει ένα ακόμη ισχυρότερο.

Οι ιπποδυνάμεις που μέχρι πρότινος συναντούσαμε σε μικρά GTI έχουν περάσει σε πεντάθυρα μοντέλα που οι περισσότεροι αγοράζουν για την οικονομία τους. Η Renault έβαλε στο νέο Clio έναν ατμοσφαιρικό 1.800άρη, η MG έδωσε στο MG3 έναν ηλεκτροκινητήρα ικανό να αποδώσει μόνος του 136 ίππους και η BYD έφερε στην κατηγορία των supermini την plug-in υβριδική τεχνολογία της.

Το Clio και το MG3 χρειάζονται μόνο βενζίνη και αναλαμβάνουν μόνα τους τη φόρτιση της μπαταρίας τους. Το Dolphin G μπαίνει και στην πρίζα και μπορεί να καλύψει πάνω από 100 χλμ. αποκλειστικά με ρεύμα. Όσο για τις τιμές, το πιο προσιτό της τριάδας βρίσκεται στη δεύτερη θέση από πλευράς ισχύος, ενώ στο ισχυρότερο χρειάζεται λίγη προσοχή στην επιλογή έκδοσης.

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