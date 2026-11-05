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05.11.2026 10:40

Η πρώτη BMW Alpina παραγωγής δοκιμάζεται σε ταχύτητες πάνω από 300 km/h

05.11.2026 10:40
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Η νέα δημιουργία της BMW Alpina περνά από ιδιαίτερα απαιτητικές δοκιμές στην Ιταλία, συνδυάζοντας επιδόσεις με άνεση και ακρίβεια

Η πρώτη BMW Alpina παραγωγής περνά από εντατικές δοκιμές υψηλής ταχύτητας στην πίστα του Nardò στην Ιταλία, όπου καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 300 km/h, διατηρώντας παράλληλα την ακρίβεια, τη σταθερότητα και την άνεση που χαρακτηρίζουν τη νέα αποκλειστική μάρκα του BMW Group. Όντας ακόμα καμουφλαρισμένο, το νέο μοντέλο δοκιμάζεται σε μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις εξέλιξης αυτοκινήτων στον κόσμο.

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ΠΕΜΠΤΗ 05.11.2026 11:33
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MEDIA

Το topontiki.gr συμμετέχει στη στάση εργασίας της ΕΣΗΕΑ

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