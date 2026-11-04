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04.11.2026 23:01

Η Κομισιόν «τραβάει το αυτί» της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας για τη μη χρήση της συνταγματικής ονομασίας της

04.11.2026 23:01
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Αιχμές για τη στάση κυβερνητικών στελεχών της Βόρειας Μακεδονίας απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών διατυπώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ετήσια έκθεση προόδου για τη χώρα, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέλη της κυβέρνησης και ανώτεροι αξιωματούχοι παραβλέπουν κατά καιρούς τη Συμφωνία, μεταξύ άλλων αποφεύγοντας τη χρήση της συνταγματικής ονομασίας της χώρας, και προειδοποιεί ότι η πρακτική αυτή ενδέχεται να επηρεάσει τις σχέσεις καλής γειτονίας.

«Η συνεργασία με την Ελλάδα συνεχίζεται, ιδίως σε θέματα οικονομίας, υποδομών και ενεργειακής διασυνδεσιμότητας, τουρισμού και πολιτισμού. Η καλόπιστη εφαρμογή των διμερών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας των Πρεσπών, παραμένει ουσιώδης. Μέλη της κυβέρνησης και ανώτεροι αξιωματούχοι παραβλέπουν κατά καιρούς τη Συμφωνία, μεταξύ άλλων μη χρησιμοποιώντας τη συνταγματική ονομασία της χώρας, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τις σχέσεις καλής γειτονίας», αναφέρεται στην έκθεση.

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, καθώς και κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές του δεξιού κυβερνώντος κόμματος VMRO-DPMNE, χρησιμοποιούν συστηματικά στις δημόσιες τοποθετήσεις τους την ονομασία «Μακεδονία», παραλείποντας τον προσδιορισμό «Βόρεια».

Η Συμφωνία των Πρεσπών υπεγράφη τον Ιούνιο του 2018 και τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2019, επιλύοντας την πολυετή διαφορά Αθήνας και Σκοπίων για το ονοματολογικό. Προβλέπει τη χρήση της ονομασίας «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας», με σύντομη μορφή «Βόρεια Μακεδονία», τόσο στο εσωτερικό όσο και στις διεθνείς σχέσεις της χώρας.

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