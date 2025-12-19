search
19.12.2025 21:51

Τον… χαβά του ο Μίτσκοσκι: «Για μένα το όνομα Μακεδονία είναι ιερό» λέει, απαντώντας στο ελληνικό ΥΠΕΞ

19.12.2025 21:51
mitskoski 665- new

Στο ελληνικό ΥΠΕΞ, που αντέδρασε στις προκλητικές του δηλώσεις περί… μακεδονικής γλώσσας απάντησε εξίσου προκλητικά ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι.

Ο πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας επανήλθε δηλώνοντας ότι για τον ίδιο, το όνομα «Μακεδονία» είναι ιερό, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως διατηρεί το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και έκφρασης.

«Κατ’ αρχήν, δεν είμαι άνθρωπος που επιτρέπει να λογοκρίνεται και να δέχεται απειλές. Ως εκ τούτου, για μένα το όνομα Μακεδονία είναι ιερό και έχω το δικαίωμα να λέω αυτό που σκέφτομαι» ανέφερε ο Χρ. Μίτσκοσκι, απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση στα Σκόπια, σχετικά με την πρόσφατη αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται ότι προχθές το ελληνικό ΥΠΕΞ, σε ανακοίνωσή του, υπενθύμισε στον Χρίστιαν Μίτσκοσκι πως η συνταγματική ονομασία του γειτονικού κράτους είναι «Βόρεια Μακεδονία», όπως προβλέπεται ρητά από τη Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία είναι απολύτως δεσμευτική και για τις δύο πλευρές, τόσο σε διεθνές όσο και σε εσωτερικό επίπεδο.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαινόταν ότι η πρόοδος των διμερών σχέσεων με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και η ομαλή συνέχιση της ευρωπαϊκής της πορείας, προϋποθέτουν την απαρέγκλιτη τήρηση των συμφωνηθέντων και τον σεβασμό της αρχής των σχέσεων καλής γειτονίας.

Αφορμή για την αντίδραση του ελληνικού ΥΠΕΞ αποτέλεσαν δηλώσεις του Χρ. Μίτσκοσκι, με τις οποίες υποστήριξε ότι αυτός, ως πρωθυπουργός της χώρας του, στην πράξη έχει επαναφέρει τη χρήση του ονόματος «Μακεδονία» και ότι όταν η Βόρεια Μακεδονία ενταχθεί στην ΕΕ η γλώσσα της θα είναι η «μακεδονική».

