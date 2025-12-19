«Σφυροκόπημα» στρατιωτικών στο νομοσχέδιο Δένδια για τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις

Με το ηχηρό «όχι» των φορέων και των αντιδράσεων των κομμάτων της αντιπολίτευσης οδεύει προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων το νομοσχέδιο υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τον νέο Χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το νομοσχέδιο «πέρασε» μόνον με τις γαλάζιες ψήφους από την αρμόδια επιτροπή με το θερμό επεισόδιο Καιρίδη- Δαβάκη για την απουσία Δένδια να αναζωπυρώνει σενάρια για σύννεφα στις σχέσεις του Μαξίμου με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας.

Άγριο ήταν το σφυροκόπημα των στρατιωτικών με βουλευτές να σχολιάζουν επίσης, ότι ο Νίκος Δένδιας με την απουσία του έδειξε να μην θέλει να βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο μαζί τους.

«Γιατί θεωρήσατε αμελητέα τη γνώμη μας, εφόσον το νομοσχέδιο αφορά τη δική μας ζωή; Είμαστε αντίθετοι, οι διατάξεις υποβαθμίζουν την πλειοψηφία των στελεχών», ανέφερε ο Ηλίας Κολλύρης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ).

«Οι διατάξεις μας θίγουν όλους. Όμως το μένος πέφτει στους αποφοίτους των σχολών υπαξιωματικών», επισήμανε ο Δημήτρης Μεθενίτης, εκπρόσωπος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ).

Εκ μέρους πάντως, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών Φίλιππος Κωσταράς εξέφρασε την «απερίφραστη και «ανεπιφύλακτη» στήριξή του στο νομοσχέδιο, χαρακτηρίζοντας «βαθιά δημοκρατική» τη διαδικασία διαβούλευσης που ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο από τον Νίκο Δένδια.

«Έτσι όπως έχει γίνει το νομοσχέδιο, προκαλεί αντιδράσεις και διχόνοιες», ανέφερε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών, ενώ ο πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Γιάννης Δεβούρος υποστήριξε πως «θα υπάρξουν συνέπειες στη σταδιοδρομία των στελεχών».

«Το νομοσχέδιο καταστρέφει το μέλλον και κλονίζει τις Ένοπλες Δυνάμεις. Δεν υπήρξε διαβούλευση. Φέρνει αβεβαιότητα και ανασφάλεια», σημείλωσε ο Βασίλης Τσιλιγιάννης, πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας, ενώ και ο Σύνδεσμος Αντιρρησιών Συνείδησης έκανε λόγο για διατάξεις που «φέρνουν επιδείνωση».

Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.

Διαβάστε επίσης:

Κυριάκος Πιερρακάκης: Συμμετείχε στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της G7 ως πρόεδρος του Eurogroup

Οι αγρότες υλοποιούν τις αποφάσεις κλιμάκωσης – Συμβολικοί αποκλεισμοί δρόμων σήμερα, «σηκώνουν» τις μπάρες στα διόδια το Σάββατο

Μαρινάκης: Εκτεθειμένος ο Ανδρουλάκης μετά την καταψήφιση της ένταξης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ