Βουλή: Γαλάζιος εμφύλιος για τις Ένοπλες Δυνάμεις – Καβγάς Καιρίδη με Δαβάκη, τα «θραύσματα» πήραν και τον Δένδια

Άγριος γαλάζιος καβγάς ξέσπασε στην επιτροπή που συζητά το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις με τον πρόεδρο Δημήτρη Καιρίδη να λογομαχεί έντονα παρουσία των εμβρόντητων βουλευτών με τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη, καρφώνοντας ωστόσο, και τον Νίκο Δένδια.

Ο διαπληκτισμός των δύο ξεκίνησε πριν ανοίξει η τηλεοπτική μετάδοση της συνεδρίασης από το κλειστό κύκλωμα και συνεχίστηκε και ον κάμερα λόγω της απουσίας του Νίκου Δένδια από τη σημερινή συνεδρίαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Καιρίδης εγκάλεσε τον Θανάση Δαβάκη γιατί απουσιάζει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, ερώτημα που έθεσε και σύσσωμη η αντιπολίτευση.

«Είναι απαράδεκτο που δεν είναι εδώ ο υπουργός», έριξε το φιτίλι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δημήτρης Καιρίδης με τον υφυπουργό να σηκώνει το γάντι και να απαντά σε εξίσου υψηλούς τόνους, ανακαλώντάς τον στην τάξη.

Δημ. Καιρίδης : Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο 301 άρθρων. Είναι απαράδεκτο που δεν ήρθε. Πού είναι ο Δένδιας; Προσβάλει την επιτροπή και τη Βουλή με την απουσία του.

Θαν. Δαβάκης : Σε ανακαλώ στην τάξη. Πώς κάνεις έτσι; Είσαι απαράδεκτος. Έχει ξανασυμβεί πολλές φορές αυτό, είμαι υφυπουργός και είμαι εδώ. Δεν καταλαβαίνω το ύφος και την προκατάληψη.

Τα πνεύματα παρέμειναν οξυμένα και με την έναρξη της συνεδρίασης με ορισμένους βουλευτές να επιχειρούν ώστε να πέσουν οι τόνοι. Με τον Δημήτρη Καιρίδη συμφώνησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Είναι χαρακτηριστικοί οι διάλογοι:

Δημ. Μάντζος : Η παρουσία του υφυπουργού είναι εκ των ουκ άνευ. Συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να έρθει ο υπουργός εθνικής άμυνας. Να μην υποτιμηθεί η αξία της σημερινής συνεδρίασης

Γ. Οικονόμου : Έγινε εξαντλητικός διάλογος με τον κ. Δένδια κι όλα αυτά αδικούν λειτουργία επιτροπής.

Χρ. Γιαννούλης : Θεωρώ αυτονόητο την παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας

Θαν. Δαβάκης : Όλο αυτό ξεκίνησε από την είσοδο σας στην επιτροπή με εμφανή τα σημάδια μίας προκαταλήψης στην διαδικασία και με ύφος εκνευρισμένο με ρωτήσατε που είναι ο υπουργός … Ο υφυπουργός αναπληρώνει και έχει γίνει ΚΑΤ επανάληψη, προς τι λοιπόν όλη αυτή η έκρηξη και η εναντίωση; Σαφώς το νομοσχέδιο έχει ένα πολιτικό αποτύπωμα… Έχω κάποια εμπειρία και νομίζω ότι και θα ακούσω και θα ανταπεξέλθω λυπούμαι για την θρυαλλίδα που δημιουργήθηκε με την στάση σας μπαίνοντας στη Βουλή σαν να μην το έχετε ξαναδεί… Λυπούμαι κ. πρόεδρε. Είναι όλο το υπουργείο Άμυνας εδώ. Μπορεί και ο αρχηγός να συνεπικουρήσει, θέλω να εκφράσω την λύπη μου προς τον κ. Μάντζο που είπε ότι εδώ δεν είναι Πεντάγωνο. Τι γίνεται στο Πεντάγωνο δηλαδή; Είναι μια διοικητική μηχανή που πολλοί θα ζήλευαν.

Δημ. Μάντζος : Η αναφορά μου σε εσάς είναι στο ύφος με το οποίο επικρίνατε και επαναφέρατε στην τάξη πρόεδρο επιτροπής. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να το κάνει αυτό στη βουλή.

Θαν. Δαβάκης : Οι υφυπουργοί δεν έχουν νομοθετική πρωτοβουλία. Για αυτό δεν υπογράφω.

Οι τόνοι έπεσαν λίγο αργότερα, όταν ο κ. Καιρίδης αναγνώρισε πως δεν είναι αντικανονικό να παρίσταται ο υφυπουργός στη συνεδρίαση.

Δημ. Καιρίδης : Δεν υπάρχει τίποτα αντικανονικό. Είναι εξίσου προφανές ότι λόγω της πολυπλοκότητας του ν/σ έχει γίνει εκτενής συζήτηση για να γίνουν όλα όπως πρέπει. Όλοι θα συμφωνήσουμε ότι καλό θα ήταν να είναι και ο υπουργός γνωρίζω το πολύ βαρύ του πρόγραμμα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Είμαι βέβαιος ότι θα είναι στην δεύτερη ανάγνωση μετά τα Χριστούγεννα.

Πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανέφεραν ότι ο Νίκος Δένδιας είναι εν πτήσει προς το Βελιγράδι.

