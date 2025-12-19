search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

19.12.2025 08:43

ΣΥΡΙΖΑ: Γρήγορο μάζεμα της «υπόθεσης» Παππά και «κάλυψη» σε Πολάκη υπό το φόβο της εσωστρέφειας – Κόντρα με την κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ

19.12.2025 08:43
famellos_pappas_new

Με γρήγορες και αποφασιστικές κινήσεις αντέδρασε ο Σωκράτης Φάμελλος στην καταγγελία για επίθεση του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά κατά του δημοσιογράφου Νίκου Γιάννοπουλου, σε μια προσπάθεια να μη δοθεί εντύπωση ανοχής του ΣΥΡΙΖΑ και λάβει το θέμα εσωκομματική έκταση.

Ήδη τα «τραύματα» του ΣΥΡΙΖΑ από τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα είναι βαθιά, το εσωκομματικό τοπίο βαρύ, επομένως το «σκαρί» δεν αντέχει και πολλούς παραπάνω κραδασμούς.

Προκειμένου δε να μην φουντώσει περαιτέρω η εσωστρέφεια λίγες μέρες πριν τις γιορτές ο Σωκράτης Φάμελλος, φάνηκε να «καλύπτει» και τον Παύλο Πολάκη, λέγοντας χθες σε δημοσιογράφους στην Βουλή ότι δεν διαφώνησε με τη διαγραφή Παππά. Το θέμα της διαγραφής, στο μεταξύ, έχει περάσει στα χέρια της Επιτροπής Δεοντολογίας, και στην ουσία είναι θέμα χρόνου, δεν αναμένεται κάποια ανατροπή, αν και είναι με ερωτηματικό πόσο γρήγορα θα προχωρήσει τελικά το τυπικό της διαδικασίας.

Ο Σωκράτης Φάμελλος χθες, σε μια προσπάθεια «φυγής προς τα μπρος», ανέβασε τους αντιπολιτευτικούς τόνους στη Βουλή προσπαθώντας να κρατήσει την προσοχή στραμμένη στην κυβέρνηση και όχι στον ΣΥΡΙΖΑ. Παρενέβη χθες το πρωί τόσο στο θέμα των ΕΛΤΑ, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όσο και, λίγο αργότερα, στη συζήτηση για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Όσον αφορά τα ΕΛΤΑ από την Κουμουνδούρου σημείωναν χθες πως ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ανακοίνωσε ότι δε θα κλείσουν και τα 204 καταστήματα και πως θα ανοίξουν κάποια από τα ήδη κλειστά, κάτι το οποίο σχολίαζαν ως «ξεκάθαρο πισωγύρισμα και ήττα της κυβέρνησης» μετά την επιμονή του ΣΥΡΙΖΑ, τις συνεχόμενες παρεμβάσεις Φάμελλου, και την κατακραυγή των Δήμων, φυσικά.

«Όχι» στην 4μηνη διακομματική

Στη συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ο Φάμελλος ήρθε σε κόντρα με τον αν. υπουργό Οικονομικών Ν. Παπαθανάση, ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαφωνεί με την υπαγωγή του στην ΑΑΔΕ, απέρριψε και την πρόταση Μητσοτάκη για διακομματική Επιτροπή που θα ασχοληθεί με την αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα.

Αφού έχουν ήδη κόψει κονδύλια στον Προϋπολογισμό από το υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξης, έφεραν για ψήφιση, με κομματική πειθαρχία, την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, και δέχτηκαν μείωση στον Προϋπολογισμό της Ευρώπης 2028 – 2034 κατά 12 δισ. ευρώ «έρχονται τώρα και λένε, “να συζητήσουμε”», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ».

Προσθέτοντας ότι θέλουν να πάνε σε διακομματική για να «ξεπλυθούν» και να γίνεται συζήτηση για δήθεν ευθύνες 40 χρόνων: «Ξεχάστε οποιαδήποτε συναίνεση σε τετράμηνες Επιτροπές, για τα μάτια του κόσμου, για να κουκουλώσετε το σκάνδαλο. Μη ψάχνετε για συνενόχους» κατέληξε.

