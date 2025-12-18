Ο Φάμελλος διαψεύδει ότι διαφώνησε ο Πολάκης για διαγραφή Παππά – Τι είπε για κόμμα Τσίπρα, κάλεσμα σε ΠΑΣΟΚ, όχι σε Ζωή, Βαρουφάκη

Την αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών επισκέφθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος, μετά την παρέμβασή του στη Βουλή για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αντάλλαξε με τους συντάκτες ευχές για τις γιορτές, κέρασε σοκολατάκια και απάντησε στις δημοσιογραφικές ερωτήσεις τους.

«Θα το κρατήσετε το κόμμα τώρα που έρχεται ο Τσίπρας;» μια από τις ερωτήσεις που δέχτηκε, για το καυτό ζήτημα που κυριαρχεί στη δημόσια συζήτηση:

«Δεν μας ενδιαφέρει η καρέκλα», απάντησε ο Σωκράτης Φάμελλος, συμπληρώνοντας: «Το θέμα είναι να πάμε όλοι μαζί, να ρίξουμε τον Μητσοτάκη, όλες οι προοδευτικές δυνάμεις» και μάλιστα, συμπλήρωσε αναφερόμενος στις συμμαχίες, «βλέπω με καλό μάτι τις πρωτοβουλίες από Λ. Κατσέλη, Π. Κόκκαλη και Ν. Κοτζιά».

Κάλεσμα και στο ΠΑΣΟΚ, όχι σε Ζωή, Βαρουφάκη

«Απευθύνεστε και στο ΠΑΣΟΚ;» ρωτήθηκε και απάντησε «Βεβαίως και στο ΠΑΣΟΚ τα πράγματα δεν είναι κουτάκια περιχαρακωμένα». Από την άλλη, ξεκαθάρισε ότι δεν απευθύνεται σε Βαρουφάκη και Κωνσταντοπούλου, καθώς δεν χωρούν «στην δική μας ανάγνωση». Περαιτέρω, για τον Γιάνη Βαρουφάκη σημείωσε πως ο ίδιος «έχει αρνηθεί οποιαδήποτε συζήτηση και με βαρύτατους χαρακτηρισμούς απέναντι σε ανθρώπους που έχουν κάνει καλή δουλειά στο παρελθόν». «Δεν μου αρέσει να συζητάω για μεμονωμένες καρέκλες» πρόσθεσε.

«Βλέπετε να πηγαίνουμε σε εκλογές το 2026;», ήταν το επόμενο ερώτημα.

«Βλέπω ασταθή τον κ. Μητσοτάκη, με τόσες υποθέσεις ανοιχτές» απάντησε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν το αποκλείει.

Ρωτήθηκε και για τις χθεσινές εξελίξεις και συγκεκριμένα για τη στάση του βουλευτή Χανίων και υποστήριξε πως «δεν διαφώνησε ο Πολάκης με την διαγραφή Παππά».

