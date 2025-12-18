Αγροτικό: «Όχι» του ΣΥΡΙΖΑ σε διακομματική επιτροπή και υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

«Όχι» στη διακομματική επιτροπή που πρότεινε ο πρωθυπουργός για το αγροτικό και την αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον Σωκράτη Φάμελλο να αναφέρει από βήματος Βουλής πως το κόμμα του δεν δίνει «καμία συναίνεση σε 4μηνες επιτροπές για κουκούλωμα σκανδάλων».

Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση του νομοσχεδίου που προβλέπει την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ για το οποίο ΝΔ και ΠΑΣΟΚ έχουν ζητήσει ονομαστική επιτροπή, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε: «Αφού χάσαμε σαν χώρα 12 δισ. από τον Προϋπολογισμό της ΕΕ 2028-2034, όπως αποκαλύψαμε στη συζήτηση του προϋπολογισμού, ξέρετε τι έχουν συμφωνήσει; Περικοπές 23,5 % στην ΚΑΠ και τώρα θέλουν να κάνουν μια επιτροπή 4 μηνών για να ξεπλυθούν για ευθύνες 40 χρόνων».

Αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις των αγροτών ανέφερε πως είναι αγανακτισμένοι από το σχέδιο της κυβέρνησης να τους αφανίσει γι’ αυτό και παραμένουν στα μπλόκα. «Ενώ έχει αποδειχθεί ότι με ευθύνη της κυβέρνησης και με συμμετοχή στελεχών της έχει κλαπεί ένα δισ. ευρώ από τις ενισχύσεις των τίμιων αγροτών, εσείς συνεχίζετε να τους εμπαίζετε», ανέφερε και μίλησε για κλοπή των χρημάτων και του μέλλοντος των αγροτών την οποία που επιλέγεται η «διάσωση» των επίλεκτων στελεχών της κυβέρνησης μέσω της εξεταστικής επιτροπής.

Στρέφοντας τα πυρά του στον πρωθυπουργό, χαρακτήρισε «φωτοβολίδα» τα 160 εκατ. που έμειναν αδιάθετα σγον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Η ευθύνη για τους κλειστούς δρόμους είναι όλη δική σας», είπε και παρουσίασε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για να κάνουν -όπως είπε- οι αγρότες Χριστούγεννα στο σπίτι τους.

Όχι στην υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Ο Σωκράτης Φάμελλος εξέφρασε τη διαφωνία του ΣΥΡΙΖΑ με την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ που προβλέπει το συζητούμενο νομοσχέδιο. «Κι αυτό γιατί πιστεύουμε σε έναν νέο Οργανισμό πληρωμών σύμμαχο και αρωγό των Ελλήνων παραγωγών, γιατί αντί να τον ενισχύσετε, εκμεταλλευτήκατε τις αδυναμίες του για να επιτρέψετε στους “δικούς σας” ανθρώπους να κλέψουν τον τίμιο ιδρώτα αυτής της χώρας, την πρωτογενή παραγωγή, εγκαταλείποντάς την στα χέρια του οργανωμένου, κατά την ευρωπαϊκή εισαγγελία, εγκλήματος», είπε.

Σ. Φάμελλος: Μαριονέτες

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διερωτήθηκε εάν μετά απ αυτή την εξέλιξη οι κ.κ. Τσιάρας, Κέλλας, Ανδριανός θα είναι διακοσμητικοί. «Για μαριονέτες θα τους έχετε; Και δεν έχουν την τσίπα να παραιτηθούν; Χρειαζόμαστε ένα νέο ΟΠΕΚΕΠΕ με στελέχωση, με νέους επιστήμονες, σύγχρονα εργαλεία και ψηφιακές αποτυπώσεις», είπε και σημείωσε πως στην κυβέρνηση ό,τι πηγαίνει στραβά το στέλνει στην ΑΑΔΕ. «Η μεταφορά στην ΑΑΔΕ εγκυμονεί σοβαρά προβλήματα, δεν έχει προσωπικό, ούτε την εμπειρία. Οι αγρότες χρειάζονται εξειδικευμένη και άμεση εξυπηρέτηση και καθοδήγηση, από την υποβολή μέχρι και την καταβολή των επιδοτήσεων. αντί να αλλάξετε εκ βάθρων, πάτε να τον διαλύσετε». «Από τον ευτελισμό και την γελοιοποίηση, δε γυρίζετε πίσω. Πρέπει να φύγετε το συντομότερο», είπε προς τα κυβερνητικά έδρανα.

Ν. Παπαθανάσης: ΣΥΡΙΖΑ-economics

Για ΣΥΡΙΖΑ-economics που τον ξεπερνούν μίλησε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης. «Δεν έχει καν ξεκινήσει η διαπραγμάτευση για το 2028 και έχουμε κερδίσει 4 δις στο κλιματικό ταμείο, 1 περίπου στο Ταμείο απανθρακοποίησης, το είχατε και πριν;», διερωτήθηκε απαντώντας στην κριτική του Σωκράτη Φάμελλου και των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.

Αλ. Χαρίτσης: Damage Control

Όχι στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είπε και η Νέα Αριστερά, με τον Αλέξη Χαρίτση να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν έκανε τίποτα για την αναδιάρθρωση του. «Όχι λόγω διαχειριστικής ανεπάρκειας, αλλά γιατί έτσι βόλευε», είπε και μίλησε για «πυραμίδα διαφθοράς από Μαξίμου μέχρι τελευταίο χωριό, και να καταληστέψετε τους ανθρώπους του μόχθου».

Ανεβάζοντας τους τόνους είπε πως η κυβέρνηση με τους αγρότες κάνει μόνον διαχείριση της ζημιάς. «Έρχεστε να μας πείτε ότι κάνετε τη μεγάλη μεταρρύθμιση. Ο νέος Καποδίστριας – θα τρελαθούμε τελείως! Τι σχέση έχει η καταβολή επιδοτήσεων της ΚΑΠ με τη φορολογική διοίκηση; Damage control για να σβήσετε τα ίχνη και το παρουσιάζετε και σαν μεταρρύθμιση», είπε.

