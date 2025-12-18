Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Αποστολάκη κατήγγειλε ότι η ΝΔ εξέδωσε non paper με την κατάθεση Παπασταύρου, πριν αυτή ολοκληρωθεί  

Τεράστιο ηθικό και πολιτικό ζήτημα αξιοπιστίας του Σταύρου Παπασταύρου συνιστά για το ΠΑΣΟΚ η «κυκλοφορία» non paper από τη ΝΔ με σημεία της κατάθεσής του στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πριν καν ολοκληρωθεί. Στο ΠΑΣΟΚ άφησαν σαφώς να εννοηθεί πως ΝΔ και υπουργός είχαν έρθει σε συνεννόηση πριν την κατάθεσή του.

Στην καταγγελία αυτή προέβη η Μιλένα Αποστολάκη στην εξεταστική επιτροπή αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς για συνεννόηση του μάρτυρα με γαλάζιους βουλευτές. «Η ΝΔ έχει κυκλοφορήσει non paper με την κατάθεση του Παπασταύρου πριν τελειώσει η κατάθεση. Πως γνωρίζει τι θα καταθέσει; Υπάρχει τεράστιο ζήτημα, ηθικό και πολιτικό αξιοπιστίας μάρτυρα», τόνισε.

Υπαινιγμοί για προσυνεννόηση από το ΠΑΣΟΚ

Την ίδια ώρα πηγές του ΠΑΣΟΚ έκαναν λόγο για πρωτοφανείς καταστάσεις στην εξεταστική επιτροπή. «Η ΝΔ ευτελίζει την εξεταστική επιτροπή και διαρρέει το περιεχόμενο της κατάθεσης του Σ. Παπασταύρου ενώ η κατάθεσή του είναι σε εξέλιξη! Η διαρροή αυτή ευτελίζει την επιτροπή, καταστρατηγεί τη νομοθεσία και τον ΚΠΔ που προϋποθέτει να μην υπάρχει συνεννόηση του μάρτυρα με τα όργανα εξέτασης. Tίθεται ζήτημα αξιοπιστίας του μάρτυρα και της διαδικασίας», αναφέρουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.

Για δημιουργία εντυπώσεων κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ο Μακάριος Λαζαρίδης από τη ΝΔ, υποστηρίζοντας ότι η διαρροή έγινε μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης του Σταύρου Παπασταύρου από τον ίδιο. «Δεν έχει καμία ουσία πέρα από εντυπώσεις που βρίσκεται στριμωγμένο από την κουμπαριά», ανέφερε.

Στ. Παπασταύρου: Καμία ανάμειξη

Στην κατάθεσή του ο Σ. Παπασταύρου ανέφερε πως δεν είχε καμία ανάμειξη στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε κάποια άμεση ή έμμεση σχέση με το σύστημα των πληρωμών. Παραδέχθηκε πάντως, πως «έγιναν τεράστια λάθη στο σύστημα εποπτείας. H κυβέρνηση δεν πέτυχε».

Στο ερώτημα αν έχουν γίνει λάθη στα θέματα εποπτείας ο κ. Παπασταύρου απάντησε θετικά. «Πολλά. Τεράστια. Θεωρώ ότι ήταν μια αποτυχία. Η κυβέρνηση δεν κατάφερε, προσπάθησε, έγιναν διασταυρώσεις από το ’19, υπήρξαν μέτρα, αλλά συνολικά εκ του αποτελέσματος, αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα ειλικρινής, εκεί η κυβέρνηση δεν πέτυχε. Σε πολλούς τομείς πέτυχε, στο συγκεκριμένο δεν πέτυχε. Είναι ένα σημείο στο οποίο η κυβέρνηση απέτυχε», είπε και σε σχετική ερώτηση για το αν υπάρχει σκάνδαλο μίλησε για οικονομικό σκάνδαλο, καθώς, όπως είπε, υπήρξαν επιτήδειοι που εκμεταλλεύτηκαν τις παθογένειες.

Ανέφερε ακόμη, πως η μόνη εμπλοκή ήταν ότι ως υπουργός Επικρατείας συμμετείχε σε δύο συσκέψεις, το Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2023, προκειμένου να βρεθεί λύση στο θέμα της αντιδικίας που είχε ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Βαγγέλης Σημανδράκος με τον πρώην υπουργό Λευτέρη Αυγενάκη.

Στον πρώην πρόεδρο δόθηκε η κατεύθυνση «να πράξει ό,τι θεωρούσε σύννομο» για τις πληρωμές των 9.500 ΑΦΜ. Εξέφρασε ακόμη, την ελπίδα η πρόταση του πρωθυπουργού για διακομματική επιτροπή για το αγροτικό ζήτημα να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή συναίνεση.

Διαβάστε επίσης

Διπλή επίθεση Μαρινάκη – Σκέρτσου στην Κωνσταντοπούλου: «Είναι η προσωποποίηση του φασισμού»

Νικόλας Φαραντούρης: «Καλοδεχούμενο το κόμμα Καρυστιανού»

Γαβριήλ Σακελλάριδης: Ανάρτηση καταδίκης του Παππά με… αιχμες για Τσίπρα