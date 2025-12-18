Διπλή επίθεση Μαρινάκη – Σκέρτσου στην Κωνσταντοπούλου: «Είναι η προσωποποίηση του φασισμού»

Με βαρύτατες εκφράσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, με ανάρτησή του – συνεχίζοντας την κόντρα που άρχισε από χθες – την κατηγόρησε ότι «δεν ενδιαφέρεται για την αλήθεια, αλλά για τη λάσπη που εκτοξεύει συνειδητά».

«Ντροπή η παρουσία της στο κοινοβούλιο

Κατά τη διάρκεια του briefing, o Π. Μαρινάκης είπε για τη Ζ. Κωνσταντοπούλου ότι «είναι η προσωποποίηση του φασισμού και του μισογυνισμού. Είναι ντροπή και μόνο η παρουσία της στο κοινοβούλιο, λειτουργεί με απολύτως φασιστικούς όρους» σχολιάζοντας το γεγονός ότι βιντεοσκοπούσε τους Λαζαρίδη και Μυλωνάκη, αλλά και άφηνε υπονοούμενα για τον Ά. Σκέρτσο και την σύζυγό του.

«Προσβάλλει συζύγους πολιτικών, χωρίς να έχουν καμία εμπλοκή για καμία υπόθεση, μιλά υποτιμητικά, μιλά για βιαστές και παιδιοβιαστές ένα κόμμα, ποια μιλάει; Η συνήγορος υπεράσπισης βιαστών. Μιλά για δικαιώματα γυναικών ο άνθρωπος που έχει βγάλει από τις λίστες του κόμματός της γυναίκες που ήταν στη σειρά εκλογής για να βάλει αρεστούς της» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσθέτοντας ότι «η κ. Κωνσταντοπούλου συκοφαντεί συζύγους πολιτικών της αντιπάλων μόνο και μόνο για να δημιουργήσει εντυπώσεις, βιντεοσκοπεί μάρτυρες και βουλευτές, δεν σέβεται τους χρόνους στη Βουλή».

Υποστήριξε, δε, ότι «ένας άνθρωπος που κάνει καριέρα σε πλάτες συγγενών νεκρών δεν έχει ηθικούς φραγμούς». «Τα υπόλοιπα κόμματα δεν το βλέπουν; Οι γυναίκες των άλλων κομμάτων δεν το βλέπουν; Πιστεύουν ότι αυτές οι επιθέσεις θα αργήσουν να έρθουν και σε εκείνους;», σημείωσε και επισήμανε ότι «πήγαν και συνυπέγραψαν μαζί της πρόταση δυσπιστίας, πολλές φορές υιοθέτησαν και τη ρητορική της. Είναι ντροπή αυτό το οποίο συμβαίνει, όταν θα έρθει η ώρα εκείνη που θα το υποστούν θα είναι αργά».

Σκέρτσος: Πολιτική δυστοπία

Από την πλευρά του, ο Ά. Σκέρτσος, σε ανάρτησή του σημείωσε ότι η Ζ. Κωνσταντοπούλου «εκπροσωπεί με τον πιο αυθεντικό τρόπο την πολιτική δυστοπία για τον τόπο μας. Οι παγιωμένες πρακτικές της αμφισβητούν την ουσία της δημοκρατίας και διαβρώνουν τη δημόσια ζωή. Ταυτόχρονα, αποδεικνύουν περίτρανα ότι το ενδιαφέρον της για τη θεσμική λειτουργία της Πολιτείας είναι υποκριτικό, καθώς σε κάθε ευκαιρία εργαλειοποιεί τις θεσμικές διαδικασίες ως ηχείο για τη διασπορά του τοξικού πολιτικού λόγου και του ψεύδους».

«Είναι το ίδιο πρόσωπο που στο ιδιωτικής χρήσης κόμμα της -μια και σε κανένα άλλο κόμμα δεν μπορεί να γίνει ανεκτός ο αυταρχισμός της- επιλέγει να τοποθετήσει ως βουλευτή χωρίς λαϊκή νομιμοποίηση, δηλαδή χωρίς ψήφους, τον σύζυγό της και να προτείνει ως Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον πατέρα της» συνέχισε ο υπουργός Επικρατείας. «Είναι η δήθεν υπέρμαχος των ευαλώτων και των γυναικείων δικαιωμάτων που όμως επιλέγει με τον πλέον κυνικό τρόπο να υπερασπίζεται ως δικηγόρος βιαστές γυναικών, να παρεμποδίζει με νομικά τερτίπια την εκδίκαση αυτών των υποθέσεων και να αμείβεται ταυτόχρονα από αυτούς. Είναι, τέλος, η μόνη πολιτικός της σκοτεινής περιόδου του 2015 που επιμένει στην έξοδο της χώρας από το ευρώ, που θα οδηγούσε σε εξαθλίωση πρωτίστως τους φτωχούς και ευάλωτους συμπολίτες μας που δήθεν υπερασπίζεται».

