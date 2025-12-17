Ροντέο η εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Μετωπική Κωνσταντοπούλου-Σκέρτσου, προανήγγειλαν μηνύσεις και αγωγές

Ξέφυγε από κάθε όριο η αντιπαράθεση, ακόμη και για τα – ούτως ή άλλως ταραχώδη – δεδομένα της εξεταστικής επιτροπής. Ζωή Κωνσταντοπούλου και Άκης Σκέρτσος ήρθαν σε μετωπική σύγκρουση προαναγγέλλοντας μηνύσεις και αγωγές.

Μετά από 12 ώρες συνεχών και σφοδρών αντεγκλήσεων και διακοπών η προσωπική επίθεση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας στη σύζυγο του υπουργού Επικρατείας αποτέλεσε τη σταγόνα στο ποτήρι που ξεχείλισε. Η επιτροπή θύμιζε ροντέο.

«Κάνετε τον εισαγγελέα, σπιλώνετε υπολήψεις, θίγετε γυναίκες! Δεν είστε θύμα, είστε θύτης!», ανέφερε ο Άκης Σκέρτσος, προαναγγέλλοντας προσφυγή στη Δικαιοσύνη. Στον ίδιο δρόμο αναμένεται να βαδίσει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου που προειδοποίησε πως θα ακολουθήσει τη δικαστική οδό.

Το κόκκινο κουμπί της έντασης πυροδότησε η κατηγορία της κ. Κωνσταντοπούλου για σχέσεις της ΝΔ με «βιαστές» και «παιδεραστές», με τον Μακάριο Λαζαρίδη να ενημερώνει πως η πλειοψηφία προτίθεται να καταθέσει μήνυση εις βάρος της.

«Υπάρχουν συνεργάτες της κ. Κωνσταντοπούλου που μας παρακολουθούν και μας βιντεοσκοπούν. Της στέλνουν και βίντεο. Να τεθεί το θέμα στον πρόεδρο της Βουλής, να μην επιτρέπεται να κυκλοφορεί εκτός της αίθουσας συνεργάτης. Έχουμε στοχοποιηθεί, έλαβα νέο μήνυμα το πρωί και μου έλεγε: “τι σιχαμερό ερπετό είσαι ρε που επιτίθεσαι στην Κωνσταντοπούλου; Βλέπει ο κόσμος τι σκουπίδι είσαι, κοιμήσου και ελπίζω να ξυπνήσεις κρύος. Σκατά στον τάφο σου απάνω”. Ελπίζω να μην αποδειχθεί ότι είναι πίσω από αυτά η κυρία Κωνσταντοπούλου», ανέφερε ο κ. Λαζαρίδης διαβάζοντας το νέο απειλητικό μήνυμα που έλαβε νωρίτερα.

Στο «κόκκινο» η ένταση

Στην αίθουσα επικράτησε πανδαιμόνιο με τους διαλόγους να είναι ενδεικτικοί της έντασης που επικράτησε.

Άκης Σκέρτσος: Εμπιστεύομαι την ελληνική Δικαιοσύνη.

Εμπιστεύομαι την ελληνική Δικαιοσύνη. Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε παντρεμένος με την ελληνική Δικαιοσύνη.

Είστε παντρεμένος με την ελληνική Δικαιοσύνη. Άκης Σκέρτσος: Έχετε πρόβλημα με τη σύζυγό μου;

Έχετε πρόβλημα με τη σύζυγό μου; Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η σύζυγός σας τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης μεταξύ των δικαστών.

Η σύζυγός σας τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης μεταξύ των δικαστών. Άκης Σκέρτσος: Υπερασπίστρια των γυναικών είστε τελικά ή θύτης; Βάλλετε εναντίον της επειδή τη θεωρείτε παρακολούθημα του άντρα της; Αυτή είναι επίθεση και δολοφονία χαρακτήρα! Δεν είστε θύμα, είστε θύτης των γυναικών!

Υπερασπίστρια των γυναικών είστε τελικά ή θύτης; Βάλλετε εναντίον της επειδή τη θεωρείτε παρακολούθημα του άντρα της; Αυτή είναι επίθεση και δολοφονία χαρακτήρα! Δεν είστε θύμα, είστε θύτης των γυναικών! Μακάριος Λαζαρίδης: Έχει υπερασπιστεί βιαστή απέναντι σε 4 γυναίκες. Έχει επιτεθεί στη Μαρία Συρεγγέλα. Είναι απαράδεκτη.

Έχει υπερασπιστεί βιαστή απέναντι σε 4 γυναίκες. Έχει επιτεθεί στη Μαρία Συρεγγέλα. Είναι απαράδεκτη. Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε συκοφάντης.

Είστε συκοφάντης. Μακάριος Λαζαρίδης: Και εσείς είστε σεξίστρια! Δεν ντρέπεστε; Δεν έχετε κάνει μια ερώτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τόση ώρα!

Και εσείς είστε σεξίστρια! Δεν ντρέπεστε; Δεν έχετε κάνει μια ερώτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τόση ώρα! Άκης Σκέρτσος: Υπάρχει διορθωτική δήλωση της εφημερίδας Αυγή. Είστε αναξιόπιστη! Κάνετε τον εισαγγελέα, σπιλώνετε υπολήψεις, θίγετε γυναίκες!

Υπάρχει διορθωτική δήλωση της εφημερίδας Αυγή. Είστε αναξιόπιστη! Κάνετε τον εισαγγελέα, σπιλώνετε υπολήψεις, θίγετε γυναίκες! Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τι πάθατε τώρα εσείς ο ήπιος;

Τι πάθατε τώρα εσείς ο ήπιος; Άκης Σκέρτσος: Θα ζητήσετε συγνώμη στη σύζυγό μου;

Θα ζητήσετε συγνώμη στη σύζυγό μου; Μακάριος Λαζαρίδης: Μισεί τις γυναίκες!

Μισεί τις γυναίκες! Ζωή Κωνσταντοπούλου: Όχι βέβαια!

Όχι βέβαια! Άκης Σκέρτσος: Θα λάβετε νέα μήνυση και αγωγή, όπως έγινε με την εφημερίδα και ανασκεύασε!

Θα λάβετε νέα μήνυση και αγωγή, όπως έγινε με την εφημερίδα και ανασκεύασε! Ζωή Κωνσταντοπούλου: Με ευχαρίστηση! Και τρεις μηνύσεις θα λάβει ο Μητσοτάκης για λογαριασμό σας!

Με ευχαρίστηση! Και τρεις μηνύσεις θα λάβει ο Μητσοτάκης για λογαριασμό σας! Άκης Σκέρτσος: Επιχειρείτε δολοφονία χαρακτήρος. Έχετε πρόβλημα με τις γυναίκες; Υπερασπίζεστε ή διώκετε γυναίκες;

Επιχειρείτε δολοφονία χαρακτήρος. Έχετε πρόβλημα με τις γυναίκες; Υπερασπίζεστε ή διώκετε γυναίκες; Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εσείς, η ΝΔ, είστε αγκαζέ με βιαστές και παιδοβιαστές!

Εσείς, η ΝΔ, είστε αγκαζέ με βιαστές και παιδοβιαστές! Μακάριος Λαζαρίδης: Ώπα! Ώπα! Να το πάρει πίσω! Δεν μπορεί να λέει ότι είμαστε αγκαζέ με τους βιαστές και τους παιδεραστές!

Ώπα! Ώπα! Να το πάρει πίσω! Δεν μπορεί να λέει ότι είμαστε αγκαζέ με τους βιαστές και τους παιδεραστές! Ανδρέας Νικολακόπουλος: Σας καλώ να ανακαλέσετε τη φράση παιδεραστές.

Σας καλώ να ανακαλέσετε τη φράση παιδεραστές. Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν ανακαλώ τίποτα, τα υπερασπίζω κατά κεραίας.

Δεν ανακαλώ τίποτα, τα υπερασπίζω κατά κεραίας. Άκης Σκέρτσος: Είπατε ότι η σύζυγός μου έχει εκκρεμότητα και προνομιακή επιχείρηση, δεν ισχύει τίποτα από αυτά!

Είπατε ότι η σύζυγός μου έχει εκκρεμότητα και προνομιακή επιχείρηση, δεν ισχύει τίποτα από αυτά! Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο Γεωργιάδης δεν έχει καταδικαστεί για την υπόθεση παιδεραστίας στη Μολδαβία;

Ο Γεωργιάδης δεν έχει καταδικαστεί για την υπόθεση παιδεραστίας στη Μολδαβία; Λευτέρης Κτιστάκης: Έχετε μπερδέψει τα μπούτια σας! Η ξεφτίλα σας δεν έχει όρια!

Έχετε μπερδέψει τα μπούτια σας! Η ξεφτίλα σας δεν έχει όρια! Άκης Σκέρτσος: Ανακαλέστε για τη σύζυγό μου!

Ανακαλέστε για τη σύζυγό μου! Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν ανακαλώ! Ο άλλος ο Γεωργιάδης λέω…

Δεν ανακαλώ! Ο άλλος ο Γεωργιάδης λέω… Μακάριος Λαζαρίδης: Είπατε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ! Είστε απαράδεκτη!

Είπατε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ! Είστε απαράδεκτη! Ζωή Κωνσταντοπούλου: Την υπόθεση Γεωργιάδη για τους παιδοβιαστές τη γνωρίζετε;

Την υπόθεση Γεωργιάδη για τους παιδοβιαστές τη γνωρίζετε; Μακάριος Λαζαρίδης: Έχει τέτοια εμπλοκή ο αντιπρόεδρος της ΝΔ;

Έχει τέτοια εμπλοκή ο αντιπρόεδρος της ΝΔ; Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κύριε Σκέρτσο, είστε διορισμένος από τον Μητσοτάκη ως σύζυγος δικαστή, εγώ είμαι εκλεγμένη.

Κύριε Σκέρτσο, είστε διορισμένος από τον Μητσοτάκη ως σύζυγος δικαστή, εγώ είμαι εκλεγμένη. Άκης Σκέρτσος: Ανακυκλώνετε ψεύδη!

Ανακυκλώνετε ψεύδη! Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ασκώ δικαιώματα απέναντι στη βρωμιά σας και τη μειλίχια συγκάλυψη της βρωμιάς!

Ασκώ δικαιώματα απέναντι στη βρωμιά σας και τη μειλίχια συγκάλυψη της βρωμιάς! Μακάριος Λαζαρίδης: Η ΚΟ της ΝΔ εξετάζει ήδη την κατάθεση μήνυσης και αγωγής. Μας χαρακτήρισε παιδεραστές. Θα αποδείξετε στην ελληνική Δικαιοσύνη εάν είμαστε αγκαζέ.

Η ΚΟ της ΝΔ εξετάζει ήδη την κατάθεση μήνυσης και αγωγής. Μας χαρακτήρισε παιδεραστές. Θα αποδείξετε στην ελληνική Δικαιοσύνη εάν είμαστε αγκαζέ. Ζωή Κωνσταντοπούλου: Για κάθε μήνυση σας, τρεις αγωγές εγώ στον Κυριάκο Μητσοτάκη!

Για κάθε μήνυση σας, τρεις αγωγές εγώ στον Κυριάκο Μητσοτάκη! Μακάριος Λαζαρίδης: Τρέμει τώρα ο κύριος Μητσοτάκης!

