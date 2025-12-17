Ροντέο η εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Μετωπική Κωνσταντοπούλου-Σκέρτσου, προανήγγειλαν μηνύσεις και αγωγές

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ξέφυγε από κάθε όριο η αντιπαράθεση, ακόμη και για τα – ούτως ή άλλως ταραχώδη – δεδομένα της εξεταστικής επιτροπής. Ζωή Κωνσταντοπούλου και Άκης Σκέρτσος ήρθαν σε μετωπική σύγκρουση προαναγγέλλοντας μηνύσεις και αγωγές.
Μετά από 12 ώρες συνεχών και σφοδρών αντεγκλήσεων και διακοπών η προσωπική επίθεση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας στη σύζυγο του υπουργού Επικρατείας αποτέλεσε τη σταγόνα στο ποτήρι που ξεχείλισε. Η επιτροπή θύμιζε ροντέο.
«Κάνετε τον εισαγγελέα, σπιλώνετε υπολήψεις, θίγετε γυναίκες! Δεν είστε θύμα, είστε θύτης!», ανέφερε ο Άκης Σκέρτσος, προαναγγέλλοντας προσφυγή στη Δικαιοσύνη. Στον ίδιο δρόμο αναμένεται να βαδίσει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου που προειδοποίησε πως θα ακολουθήσει τη δικαστική οδό.
Το κόκκινο κουμπί της έντασης πυροδότησε η κατηγορία της κ. Κωνσταντοπούλου για σχέσεις της ΝΔ με «βιαστές» και «παιδεραστές», με τον Μακάριο Λαζαρίδη να ενημερώνει πως η πλειοψηφία προτίθεται να καταθέσει μήνυση εις βάρος της.
«Υπάρχουν συνεργάτες της κ. Κωνσταντοπούλου που μας παρακολουθούν και μας βιντεοσκοπούν. Της στέλνουν και βίντεο. Να τεθεί το θέμα στον πρόεδρο της Βουλής, να μην επιτρέπεται να κυκλοφορεί εκτός της αίθουσας συνεργάτης. Έχουμε στοχοποιηθεί, έλαβα νέο μήνυμα το πρωί και μου έλεγε: “τι σιχαμερό ερπετό είσαι ρε που επιτίθεσαι στην Κωνσταντοπούλου; Βλέπει ο κόσμος τι σκουπίδι είσαι, κοιμήσου και ελπίζω να ξυπνήσεις κρύος. Σκατά στον τάφο σου απάνω”. Ελπίζω να μην αποδειχθεί ότι είναι πίσω από αυτά η κυρία Κωνσταντοπούλου», ανέφερε ο κ. Λαζαρίδης διαβάζοντας το νέο απειλητικό μήνυμα που έλαβε νωρίτερα.
Στην αίθουσα επικράτησε πανδαιμόνιο με τους διαλόγους να είναι ενδεικτικοί της έντασης που επικράτησε.
