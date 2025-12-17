Νέο επεισόδιο στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Ζωή βιντεοσκοπούσε βουλευτές και προανήγγειλε αγωγές – Άγρια κόντρα με Λαζαρίδη

«Κόλαση» επικρατεί από το πρωί στην εξεταστική επιτροπή όπου καταθέτει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης. Η κατάσταση ξέφυγε πέρα από κάθε έλεγχο λόγω των συνεχών παρεμβάσεων και σχολίων της Ζωής Κωνσταντοπούλου που οδήγησαν τρεις φορές στη διακοπή της συνεδρίασης.

«Είστε διαπλεκόμενη κυβέρνηση», φώναζε από το έδρανό της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου με τους βουλευτές να διαμαρτύρονται έντονα και τον Γιώργο Μυλωνάκη να την καταγγέλλει για bullying.

Με την επανέναρξη της συνεδρίασης οι τόνοι ανέβηκαν επικίνδυνα και πάλι. Ο Μακάριος Λαζαρίδης κατήγγειλε ότι κατά τη διάρκεια της διακοπής η Ζωή Κωνσταντοπούλου βιντεοσκοπούσε τους βουλευτές.

Μ. Λαζαρίδης: Η σεξίστρια κ. Κωνσταντοπούλου άρχισε να μας βιντεοσκοπεί και άρχισε να φωνάζει σε εμένα «πες θρασύδειλε τι έχεις πει για τον πατέρα μου… Ζήτησε από την κ. Λιακούλη να πάρει πίσω αυτό που είχε πει για την υπάλληλο που έφυγε με κλάματα, αλλιώς θα πράξει τα δέοντα… Επίσης, δεν είπε τίποτα για την καταγγελία του κοινοβουλευτικού μας εκπροσώπου κ. Μηταράκη για τη ΜΚΟ και εάν έπαιρνε επίδομα η μητέρα της ενώ οι κόρες της είχαν ενηλικιωθεί.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανάρτησε στο tik-tok το σχετικό βίντεο που κατήγγειλε ο κ. Λαζαρίδης και προανήγγειλε αγωγές. «Μυλωνάκης και Λαζαρίδης συνεννοούνται, κάτι που, συνιστά ευθεία παραβίαση των κανόνων της δικογραφίας», είπε, ενώ σε ότι αφορά στις καταγγελίες αναφορικώς με την επίμαχη ΜΚΟ, μίλησε για ένα εκπαιδευτικό φορέα του κόμματος με τη διαχείρηση του οποίου δεν έχει σχέση.

«Τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έχουν ζητήσει γονυπετείς συγνώμη για τις συκοφαντίες σας. Θα σας κάνω αγωγή κ. Λαζαρίδη και σε σας και στον κύριο Μητσοτάκη. Πείτε στον αρχηγό σας, τρεις αγωγές δώρο από εμένα», σχολίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.



Μπηχτές και «καρφιά»

Είχε προηγηθεί η εξέταση του κ. Μυλωνάκη από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Οι δυο τους αντάλλαξαν δηλητηριώδη βέλη, μπηχτές και φαρμακερά σχόλια.

Οι ευθείες κατηγορίες της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας προς τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ ότι είναι «δόλιος», «κακόβουλος» και «ποινικά υπόλογος» και η απάντησή του ότι κάνει bullying στους πάντες θέλοντας να εμφανιστεί ως «θιασώτης» του κράτους δικαίου.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης αντέτεινε ότι ο Άρειος Πάγος την κατήγγειλε για θεσμική απρέπεια. «Εάν αρχίσουμε να λέμε τι γράφει ο καθένας για εσάς, δεν θα τελειώσουμε ποτέ...», της είπε σε άλλο σημείο της κατάθεσής του.

Η πρώτη τους κόντρα ήρθε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στις συζύγους του Μάκη Βορίδη και του Γιώργου Μυλωνάκη.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Ποια η σχέση σας με τον Μάκη Βορίδη;

Γ. Μυλωνάκης: Έχουμε προσωπική σχέση, όπως με τους περισσότερους.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Οι σύζυγοί σας γνωρίζονται;

Γ. Μυλωνάκης: Ναι, είναι μια απλή κοινωνική συναναστροφή.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Έχουν κοινωνικές επαφές;

Μ. Λαζαρίδης: Είναι δυνατόν να μπλέκουμε τις συζύγους υπουργών εδώ μέσα;. Είναι απαράδεκτο αυτό που κάνει η σεξίστρια. Ντροπή της!

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Έχει αποκρυβεί η σχέση τους.

Μ. Λαζαρίδης: Θέλετε να αρχίσουμε να ρωτάμε εμείς για τις δικές σας σχέσεις και για τις σχέσεις του κυρίου Καραναστάση;

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Μπείτε στο καβούκι σας!

Μ. Λαζαρίδης: Στο καβούκι σας να μπείτε εσείς! Αντε μπράβο, αρκετά! Μια σεξίστρια είστε!

Γ. Μυλωνάκης: Απαγορεύεται να γνωρίζονται οι σύζυγοί μας;

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Εαν χειρίζεστε την υπόθαλψη Βορίδη, ναι!

Γ. Μυλωνάκης: Έχουμε φτάσει στο διάταγμα. Εξαιρετικά πάμε….

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Την κυρία Σεμερτζίδου τη γνωρίζει ο πρωθυπουργός;

Γ. Μυλωνάκης: Ο πρόεδρος της ΝΔ επειδή είναι αγαπητός στις περιοδείες του τον χαιρετάει ο κόσμος.

Στο κόκκινο η ένταση

Η ένταση χτύπησε κόκκινο όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κάλεσε τον κ. Μυλωνάκη να απαντήσει εάν παρακολουθούνται βουλευτές από την κυβέρνηση με εκείνον να απαντά: «Μήπως εσείς παρακολουθείτε τους βουλευτές σας κυρία Κωνσταντοπούλου;». Η κ. Κωνσταντοπουλου τον αποκάλεσε «εγκληματία», πυροδοτώντας νέα ένταση.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Είχατε ενημερωθεί για την παραβίαση των γραφείων μου όταν ήσασταν γενικός γραμματέας της Βουλής;

Γ. Μυλωνάκης: Όχι, γνώριζα όμως για τα σημειώματα που βάζατε για κάμερες για να δώσετε συνεντεύξεις και χρησιμοποιούσατε το όνομά μου ενώ δεν είχαμε μιλήσει ποτέ…

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Αληθεύει ότι παρακολουθείτε τους βουλευτές της ΝΔ και χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο των ομιλιών;

Γ. Μυλωνάκης: Τώρα μιλάτε σοβαρά; Μόνο ως αστεϊσμούς μπορώ να τα εκλάβω. Μπορώ να το αντιστρέψω… Μήπως εσείς παρακολουθείτε μέλη της ΚΟ σας;

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Όχι σας απαντώ!

Γ. Μυλωνάκης: Κι εγώ όχι σας λέω!

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Κύριε, είχατε άμεση εμπλοκή στον χειρισμό της υπόθεσης. Συγκαλύπτετε για λογαριασμό Βορίδη και συμμετέχετε στην υπόθαλψη εγκληματία;

Γ. Μυλωνάκης: Μπορείτε να το αποδείξετε αυτό; Χαρακτήρισε βουλευτή του ελληνικού κοινοβουλίου ως εγκληματία!

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Βεβαίως για τον Βορίδη λέω και αναλαμβάνω την ευθύνη! Και εσάς χαρακτηρίζω ως εγκληματία! Υποκρύψατε το υπόμνημα Βάρρα! Δεν ήταν προσωπικό έγγραφο! Είστε υπαίτιος υπόθαλψης και υπεξαγωγής!

Γ. Μυλωνάκης: Ο Άρειος Πάγος δεν κατήγγειλε εμένα για θεσμική απρέπεια!

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Εσεις τον διορίζετε τον Άρειο Πάγο…

