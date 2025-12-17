Eξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Τώρα ψάχνουν αν κάλεσαν τον… λάθος Ξυλούρη ή «Φραπέ» – «Δεν ξέρω τίποτα για τις επισυνδέσεις» κατέθεσε ο Μυλωνάκης

Απέρριψε κάθε σύνδεσή του με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, Γιώργος Μυλωνάκης που καταθέτει σήμερα στην εξεταστική επιτροπή. «Είναι προφανές ότι δεν γνώριζα, δεν ήξερα τίποτα περί επισυνδέσεων και δικογραφίας και δεν ενημέρωσα κανέναν», είπε στην εισαγωγική του τοποθέτηση.

Παράλληλα, επανήλθε με αιχμηρές αναφορές, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται «να χτιστεί ένα νέο αφήγημα, αντίστοιχο με εκείνο της Novartis». Την ίδια ώρα, χαρακτήρισε ορισμένα ρεπορτάζ παραπλανητικά και γνωστοποίησε ότι έχει ήδη προχωρήσει σε νομικές ενέργειες για την προάσπιση της θέσης του.

«Τα στοιχεία καταρρίπτουν τα fake news της αντιπολίτευσης»

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, καταθέτοντας στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως συγκάλυψη ή κυβερνητική παρέμβαση, κάνοντας λόγο για απάντηση «με στοιχεία» στα fake news της αντιπολίτευσης.

Διέψευσε κατηγορηματικά ότι ενημέρωσε τον βουλευτή της ΝΔ Χρήστο Μπουκώρο για επισυνδέσεις ή περιεχόμενό τους, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα μπορούσε έτσι κι αλλιώς να έχει σχετική πληροφόρηση και ότι ούτε ο ίδιος ο κ. Μπουκώρος τον έχει κατονομάσει ποτέ. Αναφέρθηκε και στις δημόσιες διαψεύσεις των βουλευτών Τάσου Χατζηβασιλείου και Μάξιμου Σενετάκη.

Χαρακτήρισε παράλογους τους ισχυρισμούς ότι η μη υπουργοποίηση Μπουκώρου το 2024 συνδεόταν με δήθεν γνώση επισυνδέσεων, ενώ απέρριψε και τα σενάρια περί «μυστικού υπομνήματος» του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για άτυπο ενημερωτικό σημείωμα του Ιουνίου 2025, χωρίς αναφορές σε ποινικές ευθύνες πολιτικών.

Ο κ. Μυλωνάκης σημείωσε ότι το σημείωμα συνεκτιμήθηκε, αλλά η ΝΔ επέλεξε τη σύσταση Εξεταστικής –και όχι Προανακριτικής– απορρίπτοντας τις κατηγορίες κατά των πρώην υπουργών Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Κατήγγειλε προσωπικές επιθέσεις και προσπάθεια εμπλοκής του στην υπόθεση από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, απορρίπτοντας ότι ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Αναφέρθηκε στην παραίτηση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Νίκου Σαλάτα, τονίζοντας ότι ο ίδιος ζήτησε πλήρη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ότι την παραίτηση ζήτησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, λόγω της δημόσιας έντασης που είχε δημιουργηθεί.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης επέμεινε πως «καμία συγκάλυψη» και «καμία παρέμβαση» δεν υπήρξε στο έργο της Δικαιοσύνης, κάνοντας λόγο για fake news, ευφάνταστα σενάρια και θεωρίες συνωμοσίας.

Σε ότι αφορά στις περίφημες επισυνδέσεις υποστήριξε ότι «ουδέποτε ενημέρωσα τον Μπουκώρο» και πως σε καμία δήλωση του ο γαλάζιος βουλευτής δεν τον κατονομάζει. Σημείωσε ακόμη, πως το Μέγαρο Μαξίμου δεν μπορούσε να γνωρίζει την ύπαρξη σχετικής εντολής.

Υπόμνημα Βάρρα

Αναφορικά με το υπόμνημα του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα, επανέλαβε πως επρόκειτο για άτυπο ενημερωτικό σημείωμα, από συνεργάτη της κυβέρνησης, το οποίο έχει αποστείλει στα μέλη της Εξεταστικής μόλις το ζήτησαν.

«Το εν λόγω σημείωμα το ζήτησα από τον κ. Βάρρα στη συνάντηση μας στις 28 Μαΐου του 2025 και μου εστάλη μέσω εφαρμογής στο κινητό μου τηλέφωνο στις 15 Ιουνίου του 2025. Όπως διαπιστώσατε δεν έχει χαρακτηριστικά εγγράφου, δηλαδή δεν έχει αριθμό πρωτοκόλλου και αποδέκτη, ούτε έχει εκδοθεί από κάποιο δημόσιο φορέα», είπε για να προσθέσει ότι το ζήτησε διότι «πολύ απλά το θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων, κυριαρχούσε στην επικαιρότητα την περίοδο της συνάντησης μας και ήθελα να ενημερωθώ προσωπικά για το θέμα λειτουργίας του συστήματος πληρωμών, αλλά και διότι ο κ. Βάρρας μου διαμήνυσε ότι έπρεπε να συναντηθούμε καθώς είχε πληροφορίες ότι επίκειται νέο πρόστιμο σε βάρος της χώρας μας». Σε ότι αφορά το περιεχόμενο του σημειώματος του κ. Βάρρα ο κ. Μυλωνάκης σημείωσε ότι δεν περιλαμβάνει αναφορές σε ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων, αλλά περιγράφει την άποψη του συντάκτη του για τη συνέχιση της τεχνικής λύσης.

«Δεν έχει σχέση ο πρωθυπουργός με τον Ξυλούρη»

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κανέναν από τους εμπλεκόμενους και ξεκαθάρισε ότι «δεν έχει καμία σχέση ο πρωθυπουργός με τον κύριο Ξυλούρη».

Σε ότι αφορά στη φωτογραφία του 2017 που κυκλοφορεί, ισχυρίστηκε πως στις περιοδείες καταγράφονται στιγμιαίες επαφές χωρίς προσωπική γνωριμία, προσθέτοντας με έμφαση: «Είμαι ξεκάθαρος. Δεν τον γνωρίζει, δεν υπάρχει σχέση».

Σκάνδαλο κατά περίπτωση

Απαντώνας σε ερωτήσεις για το εάν υπάρχει σκάνδαλο έκανε λόγο για μια διαχρονική και διακομματική παθογένεια που «οικοδομήθηκε ένα σύστημα» το οποίο εκμεταλλεύτηκαν επιτήδειοι εις βάρος των αγροτών.

«Προφανώς υπάρχει μορφή οικονομικού σκανδάλου κατά περίπτωση. Υπάρχει οικονομική πτυχή σκανδάλου. Δεν υπάρχει πολιτικό σκάνδαλο με συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση για επίτευξη στόχων», είπε.

Ποιος φραπές;

Να σταλεί επιστολή στον τηλεοπτικό σταθμό ANT1 για ρεπορτάζ που παρουσιάστηκε και ανέφερε ότι κλήθηκε ο λάθος «Φραπές» στην εξεταστική, ζήτησε η ΝΔ.

«Είδαμε τις προηγούμενες ημέρες ένα ρεπορτάζ στο τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για το ποιος είναι, εάν είναι ο Ξυλούρης, αυτός που εξετάσαμε. Παρακαλώ η επιτροπή μας να αποστείλει επιστολή στον ΑΝΤ1 για πλήρη ενημέρωση, να μας πουν από που προκύπτει αυτό», είπε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Από την πλευρά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου μίλησε για απόπειρα αποπροσανατολισμού. «Είναι πρόδηλο ότι επιχειρείται ένας φοβερός αποπροσανατολισμός και ένα ξέπλυμα.

Ο ίδιος ο Ξυλούρης συνομολόγησε ότι είναι ο «Φραπές». Εάν η ΝΔ διατηρεί αμφιβολίες για το ποιος είναι, ας κληθεί ο Πέτρος Κουσουλός στην εξεταστική», ανέφερε ζητώντας την κληση στην εξεταστική και του φερόμενου ως επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη.

«Ακούσαμε από τη σεξίστρια Κωνσταντοπούλου για τον Φραπέ. Δεν αμφισβητούμε ότι είναι ο Ξυλούρης. Θέλουμε ενημέρωση. Ούτε φίλος είναι, ούτε κολλητός, ούτε κουμπάρος ο κύριος Ξυλούρης, αυτά είναι στις φαντασιώσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου», αντέτεινε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλεξανδρος Αυλωνίτης. «Αρνήθηκε ο Ξυλούρης σε όλες τις καταγεγραμμένες συνομιλίες του, ότι δεν ήταν αυτός αλλά κάποιος άλλος. Μάλιστα τον ρώτησα εγώ προσωπικά εάν αφήνει τις προανακριτικές αρχή και την εισαγγελία της Ευρώπης, την ευρωπαϊκή εισαγγελία, να ερευνήσει τον ήχο της φωνής του και να κάνει τις απαραίτητες συγκρίσεις», είπε και συμπληρωσε: «Στα πλαίσια των προανακριτικών δυνατοτήτων που έχει η εξεταστική επιτροπή να δώσουμε διαταγή στην αρμόδια υπηρεσία της αστυνομίας να ερευνήσει, και τα συμπεράσματα της να μας τα δώσει εδώ είναι τα μεταβιβάσει και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία».

Καταγγελία ΠΑΣΟΚ

Η Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ, κατήγγειλε πως ο επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ «αρνείται» να προσκομίσει τα συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρωμή των 6.404 δεσμευμένων ΑΦΜ που αιτείται το κόμμα της.

Πηγές του ΠΑΣΟΚ

«Τι θέλει να κρύψει ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Καββαδάς και αρνείται να δώσει τα συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρωμή των 6.404 δεσμευμένων ΑΦΜ που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ», αναφέρουν στη Χαριλάου Τρικούπη και προσθέτουν:

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η πληρωμή του μεγαλύτερου μέρους των 6.404 δεσμευμένων ΑΦΜ της περιόδου 2022 και 2023. Η πληρωμή τους έγινε μετά την απομάκρυνση του πρώην Προέδρου Ευ.Σημανδράκου και αντικατάσταση των αρμόδιων Διευθυντών. Τα στοιχεία αυτά είχε ζητήσει από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής το ΠΑΣΟΚ με το από 22.09.2025 έγγραφο.

Ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Καββαδάς με το με αρ. πρωτ 74145/3.10.2025 έγγραφο απέστειλε ένα αρχείο με τα 6.404 ΑΦΜ στο οποίο υπήρχαν συμπληρωμένα τα ποσά με τις πληρωμές που είχαν γίνει μέχρι 29.9.2025. Το διαβιβαστικό έγγραφο περιείχε Excel με την λίστα των 6.404 δεσμευμένων Α.Φ.Μ. με την ανάλυση των πληρωμών για τα έτη αιτήσεων 2022, 2023 και 2024, με την αξιολόγηση: «Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο 16.10.2022 – 31.12.2023 είχαν ήδη πραγματοποιηθεί πληρωμές για το 80% των δεσμευμένων ΑΦΜ.»

Από την διασταύρωση και τον έλεγχο των στοιχείων με την μορφή που δόθηκαν με το έγγραφο της 3.10.2025, προέκυψε ότι δεν δόθηκαν οι αναλυτικές ημερομηνίες των πληρωμών ανά καθεστώς και ως εκ τούτου δεν απαντήθηκε το αίτημά μας, τα δε στοιχεία που δόθηκαν δεν επιβεβαιώνουν το συμπέρασμα περί πληρωμής σε ποσοστό 80%.

Προκειμένου να καταστεί γνωστό πότε πληρώθηκε, τι πληρώθηκε και από ποιον αρμόδιο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το ΠΑΣΟΚ επανήλθε στις 12 Νοεμβρίου με νέο έγγραφο, ζητώντας την συμπλήρωση των αρχικών στοιχείων που εστάλησαν από τον Πρόεδρο του Οργανισμού.

Αν και με βάση τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα αιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία απαιτούν εργασία πολύ λίγων ημερών , η οφειλόμενη απάντηση έχει καθυστερήσει αδικαιολόγητα , παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις μας στο προεδρείο της εξεταστικής. Έτσι η πάνω από ένα μήνα καθυστέρηση αποστολής των συμπληρωματικών στοιχείων, δημιουργεί ερωτηματικά και δεν υπάρχει πλέον αμφιβολία ότι υποκρύπτει σκοπιμότητα. Η σκοπιμότητα καθίσταται βάσιμη μετά τις δύο υποθέσεις των Γιαννιτσών και του Ηρακλείου, όπου εμφανίσθηκαν πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που καταλήγανε σε διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς από αυτούς που είχαν δηλωθεί από τους αιτούντες ενίσχυση αρχικά.

Εάν ο κ. Καββαδάς δεν αποστείλει τα συμπληρωματικά στοιχεία μέχρι την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου οπότε και συμπληρώνονται 40 ημέρες από τότε που ζητήθηκαν, σημαίνει ότι ο μηχανισμός που οδήγησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο σκάνδαλο εξακολουθεί να δρα ανενόχλητος.

