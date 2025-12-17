Αγροτικά μπλόκα: Όριο το Σαββατοκύριακο βάζει το Μαξίμου για τη διάλυσή τους

Με την ελπίδα ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο ο πρωθυπουργός θα καταφέρει να κάμψει τις αντιρρήσεις των αγροτών με τα όσα θα τους πει και θα τους δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχεται το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου τους γαλάζιους βουλευτές, οι οποίοι αγωνιούν για το μέλλον.

Η αγωνία του Μεγάρου Μαξίμου είναι με αφορμή τον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε και τα μέτρα που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το στεγαστικό να αλλάξει το κλίμα στις δημοσκοπήσεις.

Καθώς όλο το προηγούμενο διάστημα οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος εμφανίστηκαν ιδιαίτερα ανήσυχοι εξαιτίας των κινητοποιήσεων του αγροτικού κόσμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει σήμερα να κατευνάσει το κλίμα που υπάρχει μέσα στην Κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος του.

Μάλιστα χθες ο Πρωθυπουργός, από το βήμα της Βουλής δεσμεύτηκε για την ολοκλήρωση των πληρωμών, συνολικού ύψους 3,8 δις ευρώ έως το τέλος του έτους, αυξημένες κατά 600 εκατ. σε σχέση με πέρυσι, και έδωσε έμφαση στα αιτήματα των αγροτών που η κυβέρνηση είναι ανοιχτή να υιοθετήσει για τη στήριξη του. Μίλησε ακόμα για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία, την περαιτέρω μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για τους αγρότες και τη μεγαλύτερη κάλυψη από τον ΕΛΓΑ.

Επίθεση στην αντιπολίτευση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε όλα τα κόμματα να αναλάβουν την ευθύνη για τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας για τον πρωτογενή τομέα. Στο πλαίσιο αυτό πρότεινε τη συγκρότηση Ειδικής Διακομματικής Επιτροπής, με προεδρείο κοινής αποδοχής, που θα μελετήσει όλα τα δεδομένα και τις λύσεις σε όλα τα πεδία της αγροτικής πολιτικής.

«Δεν θα απολογηθώ για καμία παρανομία κανενός καιροσκόπου και το ίδιο ζητώ και από τα άλλα κόμματα – Όμως τους ζητώ να ξαναδούμε εξαρχής – μαζί με τους αγρότες – τον γενικότερο προσανατολισμό του πρωτογενή τομέα» τόνισε με έμφαση ο Πρωθυπουργός, στην παρέμβαση του στη συζήτηση του Προϋπολογισμού του 2026.

Παράλληλα ο πρωθυπουργός επιχείρησε να βάλει σε δύσκολη θέση τα κόμματα της αντιπολίτευσης καλώντας μάλιστα το ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίσει την αυριανή τροπολογία για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αν και οι αγρότες διαφωνούν έντονα με την ρύθμιση αυτή.

«Η δική μας πρόταση είναι μία: η εξυγίανση και η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ… Η μετάβαση δεν συζητείται καν… Καιρός να ανατραπεί μια διακομματική παθογένεια 40 χρόνων» τόνισε και προανήγγειλε ότι η Ν.Δ θα καταθέσει πρόταση ονομαστικής στο νομοσχέδιο για την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, έτσι ώστε όλοι να αναλάβουν την ευθύνη της ψήφου τους, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ είπε:

«Για να δούμε κ. Ανδρουλάκη πως θα τοποθετηθείτε;» και τόνισε: «Αργήσαμε και ευθυνόμαστε – αλλά μεγαλύτερος υπεύθυνος όποιος αρνείται να αλλάξει ένα καθεστώς αποδεδειγμένα σάπιο».

Οι υποσχέσεις Χατζηδάκη

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης επιχείρησε και αυτός να κατευνάσει τις αντιδράσεις καθώς όλο το τελευταίο διάστημα εισπράττει τις αντιδράσεις των βουλευτών λέγοντας ότι «πρόθεση της κυβέρνησης είναι, αδιάθετοι πόροι ύψους 80 εκατ. ευρώ με βάση το νέο σύστημα θα δοθούν επιπλέον σε κτηνοτρόφους της Ηπειρωτικής και της Νησιωτικής Ελλάδας, από τη βασική ενίσχυση και τα οικολογικά σχήματα καθώς επίσης αδιάθετοι πόροι ύψους 80 εκατ. θα δοθούν επιπλέον στους βαμβακοπαραγωγούς και τους σιτοπαραγωγούς.

Οι αγρότες πάντως δεν εμφανίζονται έτοιμοι να υποχωρήσουν και κατηγορούν την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να διχάσει τον αγροτικό κόσμο.

Στην κυβέρνηση έχουν στρέψει το βλέμμα τους τις Σέρρες όπου θα πραγματοποιηθεί η καθοριστική συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων, από την οποία αναμένεται να κριθούν οι επόμενες κινήσεις του αγροτικού κόσμου.

