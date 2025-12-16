Φάμελλος: Κοινωνικά άδικος ο προϋπολογισμός με λιτότητα τύπου Σόιμπλε – Δεν υπάρχουν περιθώρια για μοναχικές πορείες στον προοδευτικό χώρο

Την καταψήφιση του προϋπολογισμού από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελλος κλείνοντας την ομιλία του στη Βουλή, στο κλείσιμο της πολυήμερης κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Τον χαρακτήρισε «άδικο», «ταξικό» και «αντιαναπτυξιακό», αλλά και «μνημονιακό χωρίς μνημόνια», ενώ σημείωσε ότι στο μέλλον, μια προοδευτική κυβέρνηση θα τον ανατρέψει.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε εφ’ όλης της ύλης κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στα σκάνδαλα, την αδιαφάνεια και διαφθορά, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα αγροτικά, το Κράτος Δικαίου, την ακρίβεια, τη στέγη, τα εργασιακά. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με την πολιτική της η χώρα χάνει ανθρώπους και δυνάμεις, χάνει γεωπολιτική ισχύ, η ύπαιθρος αδειάζει, γιατί όπως είπε» βλέπετε τη χώρα ως χώρο για να κάνετε τις μπίζνες σας».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι παραμένει πιστή σε «λιτότητα τύπου Σόιμπλε», που όταν ζορίζεται, επιστρέφει ελάχιστα για αντιπερισπασμό. Έκανε λόγο για χαμηλή παραγωγικότητα, χαμηλές επενδύσεις και όλο και μεγαλύτερο έλλειμμα συναλλαγών. Χαρακτήρισε τους Μητσοτάκη, Πιερρακάκη και Χατζηδάκη, ως «τρίο της συμφοράς και της λεηλασίας» υπό το σκεπτικό ότι στο Μεσοπρόθεσμο του 2026 προβλέπεται «καθίζηση της ανάπτυξης, της κατανάλωσης και των επενδύσεων», αλλά και πολύ μεγαλύτερες περικοπές ως το 2029.

Εν ολίγοις, ο Σωκράτης Φάμελλος επέμεινε ότι το Μεσοπρόθεσμό προβλέπει ουσιαστικά λιτότητα, και σημείωσε πως την επιβράδυνση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης επισημαίνει και το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Κατηγόρησε δε την κυβέρνηση ότι έχασε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης, «έκαναν πάρτι οι κολλητοί, είπε, «ενώ πληθώρα έργων απεντάχθηκαν».

«Με τους αγρότες στους δρόμους, περικόπτονται 241 εκ. ευρώ από το Αγροτικής Ανάπτυξης»

Σε ό,τι αφορά τους αγρότες, ο Σωκράτης Φάμελλος εγκάλεσε την κυβέρνηση για το ότι τη στιγμή που βρίσκονται στους δρόμους, φέρνει έναν προϋπολογισμό με μείωση 241 εκατομμύρια ευρώ στα κονδύλια του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, και παριστάνοντας τους «Πόντιους Πιλάτους», τους παραπέμπουν στη ΔΕΗ για το αγροτικό ρεύμα. «Θέλετε», είπε, «να πουλήσουν για ένα πιάτο φαγητό τις περιουσίες τους οι αγρότες στους νταβατζήδες που στηρίζετε, επιδιώκετε να δημιουργηθούν ξανά τσιφλίκια και κολίγοι».

Στη συνέχεια παρέπεμψε στη δέσμη προτάσεων που έχει προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εδώ και ένα χρόνο, για τη μείωση του κόστους παραγωγής:

αγροτικό ρεύμα με δημόσια ΔΕΗ

επιστροφή του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία.

νέος κανονισμός ΕΛΓΑ με αποζημίωση 100% που θα περιλαμβάνει τις κλιματικές καταστροφές

Κοινή Αγροτική Πολιτική, με σύνδεση ενισχύσεων – παραγωγής για να μείνουν τα νέα παιδιά στην Ελλάδα

πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα αγρο-εφόδια

παρατηρητήριο τιμών στα τρόφιμα

ρύθμιση άμεσα των αγροτικών χρεών και ενίσχυση των συνεταιρισμών

·Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής με ευθύνη της Βουλής

Σε σχέση δε με το ζήτημα της ευλογιάς είπε πως είναι δίκαιο το αίτημα των αγροτών για αποκατάσταση εισοδήματος όσων έχουν πληγεί

Με πλήρη αποζημίωση της πραγματικής αξίας των ζώων,

Στήριξη για ανασύσταση κοπαδιών

και πάγωμα πληρωμών και υποχρεώσεων σε κράτος και ΔΕΚΟ τράπεζες για όσο διαρκεί η ζωονόσος

Αλλά όπως είπε, η κυβέρνηση δεν ακούει, «ο μπαινάκιας κι ο βγαινάκιας, ο κ. Τσιάρας κι ο κ. Μητσοτάκης».

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Με ποιες πλάτες έκανε κουμάντο στις επιδοτήσεις η γαλάζια συμμορία»;

Ακόμη περισσότερο ανέβασε τους τόνους σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ μιλώντας για «γαλάζια συμμορία» που «ξεκοκάλισε τις επιδοτήσεις των τίμιων αγροτών», όπως αποδεικνύεται από τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής.

Έκανε, μάλιστα, λόγο για «εγκληματική Οργάνωση που λειτουργούσε με τις πλάτες και με τις οδηγίες του Μαξίμου». Παραπέμποντας στην παρουσία του Γ. Ξυλούρη στην Εξεταστική και το ότι δε ζητήθηκε η βίαιη προσαγωγή του, ούτε έγινε δεκτό το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία μετά την κατάθεση που γελοιοποίησε τη Βουλή, ο Σωκράτης Φάμελλος κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει «με ποιες πλάτες έκαναν κουμάντο στις επιδοτήσεις», αλλά και «πώς έκαναν συνεννοήσεις και τα ραντεβού του με τους υπουργούς», κι ακόμα «πώς δίναν τις εντολές που έδιναν για κλάδεμα υπουργών και πως απειλούσαν υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ που ανακάλυψαν τις παρανομίες», για το στήσιμο των ελέγχων και τις απειλές εναντίον της Ευρωπαίας Εισαγγελέα.

«Και τώρα θέλετε να σας εμπιστευτούμε να πάει ο ΟΠΕΚΠΕ στην ΑΑΔΕ» είπε, συμπληρώνοντας «λες και τόσα χρόνια δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει το παράνομο αλισβερίσι και να αποκαλύψει το σκάνδαλο».

Για τις αλλαγές στη Δικαιοσύνη

Ακολούθως αναφέρθηκε στο Κράτος Δικαίου και μίλησε για ανάγκη να προχωρήσουν οι μεγάλες συνταγματικές αλλαγές. Τάχθηκε υπέρ της αλλαγής τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, «απεξάρτησή» της από την κυβερνητική εξουσία, γιατί «σήμερα ζούμε μία βαθιά κρίση εμπιστοσύνης στο θεσμό της δικαιοσύνης για την οποία έχει βαρύτατες ευθύνες εκτός από εσάς και η ηγεσία της δικαιοσύνης».

Τάχθηκε και υπέρ της αλλαγής του άρθρου 86 του νόμου περί ευθύνης υπουργών «ώστε να μην μπορεί καμία κυβερνητική εξουσία να σταματήσει τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών υπουργών της. Γιατί έχουμε χάσει το μέτρημα με τα σκάνδαλα της ΝΔ».

«Θέλουμε επαρκή άμυνα, δε συναινούμε στα εξοπλιστικά με μια κυβέρνηση αδιαφάνειας και διαφθοράς»

Σε σχέση με τις αμυντικές δαπάνες σημείωσε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Για τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, η προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ανεξαρτησίας της Ελλάδας είναι αδιαμφισβήτητη αρχή. Θέλουμε επαρκή άμυνα. Για να συμβεί αυτό πρέπει πρωτίστως να ενισχύεται το διπλωματικό κεφάλαιο της χώρας με ενεργητική διπλωματία ειρήνης και ασφάλειας. Και όχι να μειώνεται συνεχώς. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε έναν προϋπολογισμό που εντείνει τις στρεβλώσεις, μίας κυβέρνησης με τόσα σοβαρά ελλείμματα στην αμυντική πολιτική, που επιλέγει τη στρατηγική οικονομίας πολέμου και εισπράττει ήττες στην εξωτερική πολιτική και επιπλέον βαρύνεται με τόσα σκάνδαλα αδιαφάνειας και διαφθοράς. Σε μια κυβέρνηση που αυτές τις μέρες αποδεικνύεται με τον πιο ηχηρό τρόπο ότι είναι η κυβέρνηση της αδιαφάνειας και των σκανδάλων παντού, δεν θα μπορούσαμε να συναινέσουμε ειδικά στο θέμα με τα εξοπλιστικά προγράμματα».

Προοδευτικές συνεργασίες: «Δεν υπάρχουν περιθώρια για εγωισμούς και μοναχικές πορείες»

Τέλος, ο Σωκράτης Φάμελλος κατά την ομιλία του έστειλε πολιτικά μηνύματα σε σχέση με το ζήτημα των πολιτικών συνεργασιών. «Η εποχή που ζούμε δεν αφήνει περιθώρια ούτε για εγωισμούς, ούτε για μοναχικές πορείες» καθώς «η κοινωνία μας δοκιμάζεται από μια κυβέρνηση που είναι πλήρως απονομιμοποιημένη».

Για τον λόγο αυτό, πρόσθεσε, «το αίτημα των εκλογών αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη αξία και αναγκαιότητα».

«Η απάντηση» συνέχισε, «δεν μπορεί να είναι ο κατακερματισμός του προοδευτικού χώρου, ούτε η επιβίωση μικρών πολιτικών νησίδων. Χρειάζεται ενότητα, συνεργασία, όραμα».

«Η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων είναι ιστορική και κοινωνική αναγκαιότητα» κατέληξε.

