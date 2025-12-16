Προϋπολογισμός: Σε εξέλιξη η συζήτηση – Δείτε live τις ομιλίες των αρχηγών

Σε εξέλιξη είναι η συζήτηση για τον Προϋπολογισμό του 2026, στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο κάθε αρχηγός δικαιούται να μιλήσει 50 λεπτά. Την συζήτηση θα κλείσει ο Πρωθυπουργός.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό, τον οποίο αποκάλεσε «έμφοβο» και «τρομοκρατημένο», «που προσπαθεί να κρατηθεί στην εξουσία με νύχια και με δόντια», εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ανοίγοντας τον κύκλο των ομιλιών των πολιτικών αρχηγών.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας με αφορμή μάλιστα, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχολίασε πως «όσους Ξυλούρηδες, Φραπέδες και άλλους κακοποιούς και αν στείλει για να με απειλήσουν, εγώ δεν θα σταματήσω», ενώ μίλησε για Εξεταστική Επιτροπή που αποδεικνύεται κόλαφος για τη ΝΔ.

«Αντί για κυβέρνηση αρίστων, είδαμε μια κυβέρνηση ευνοιοκρατίας, παρεοκρατίας, φαυλοκρατίας, αναξιοκρατίας και κομματοκρατίας», είπε.

Αναφερόμενη στον προϋπολογισμό του 2026 που ψηφίζεται απόψε από την Ολομέλεια της Βουλής υποστήριξε ότι «δεν έχει καμία αξία και σημασία γιατί δεν τηρούνται οι δεσμεύσεις του και δεν εφαρμόζονται οι προβλέψεις του».

Βελόπουλος: Προϋπολογισμός φραπέ

Ευθείες βολές στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, εκφράζοντας τη λύπη του για την απουσία του πρωθυπουργού από τη συνεδρίαση.

«Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η καρέκλα του», είπε, ενώ κατηγόρησε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ότι λειτουργούν ως «ρεμπέτ ασκέρ», συντηρώντας ένα πολιτικό σύστημα που αναπαράγει ανισότητες.

Σύμφωνα με τον κ. Βελόπουλο, η κυβερνητική πολιτική έχει οδηγήσει στη δημιουργία «δύο Ελλάδων»: από τη μία, της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών που φτωχοποιούνται συνεχώς, και από την άλλη, μιας μικρής ελίτ πλουσίων — «των κολλητών της εξουσίας» — που γίνονται ολοένα και πλουσιότεροι. Χαρακτήρισε μάλιστα τον προϋπολογισμό ως «προϋπολογισμό φραπέ, τζιτζή και κάθε είδους Μαγειρία», κάνοντας λόγο για φοροαπαλλαγές που ευνοούν τους κομματικούς φίλους και βουλευτές.

Με αφορμή ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 ότι κάλεσαν λάθος… φραπέ στην εξεταστική επιτροπή, είπε: «Είναι κανονικός φραπές ή καπουτσίνο;» είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας αιχμές για πιθανή κακοδικία. Υποστήριξε ο εισαγγελέας θα όφειλε να καλέσει τον δημοσιογράφο να καταθέσει στοιχεία, ώστε —όπως είπε— «να μη κοροϊδευόμαστε», ή να διαβιβαστούν όλα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε και απέναντι σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για ένα «καζάνι επιδοτήσεων» στο οποίο, όπως υποστήριξε, πρωταγωνιστούν κουμπάροι και συγκουμπάροι.

Νατσιός: Μήπως ήρθε η ώρα ο αλαζόνας… βασιλιάς να ταπεινωθεί από τους αγρότες;

Δριμύ κατηγορών στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Δημήτρης Νατσιός, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, τον οποίο χαρακτήρισε «εθνική απειλή» αν οδηγηθεί σε εξαφάνιση.

«Με αυτά που κάνετε στους αγρότες, κανένας νέος δεν θα ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα», είπε στην ομιλία του επί του κρατικού προϋπολογισμού και σημείωσε ότι η στήριξη των αγροτών ταυτίζεται με τη στήριξη της ίδιας της πατρίδας.

«Μήπως ήρθε η ώρα ο αλαζόνας βασιλιάς να ταπεινωθεί μπροστά στον αγρότη, αντί να τον ταπεινώνει;» διερωτήθηκε, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις για τη διάσωση του αγροτικού τομέα. «Σώστε τώρα τους αγρότες», ήταν το μήνυμά του, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι είναι «επικίνδυνη για την πατρίδα», καθώς –όπως είπε– η δημόσια συζήτηση διεξάγεται υπό τη σκιά αρνητικών δεδομένων και ραγδαίας επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ενδεχόμενο νέων μνημονίων, προειδοποιώντας ότι «αν δεν προσέξουμε, είναι μπροστά μας».

Εκτίμησε ακόμη, ότι «μας περιμένουν πολύ δύσκολες μέρες».

Άφησε τέλος, σαφή υπαινιγμό για πολιτικές διαπλοκές, αναφέροντας πως «άλλοι επικαλούνται διαρκώς το δικαίωμα σιωπής και τους κουμπάρους τους», ενώ τόνισε ότι το κόμμα του, η Νίκη, «δεν έχει κουμπάρους». Απευθυνόμενος στα γαλάζια έδρανα διερωτήθηκε: «Λαϊκό κόμμα ειστε εσείς ή κόμμα των Ferrari και των Jaguar;», διερωτήθηκε.

Για «πλιάτσικο» της κυβέρνησης μιλά ο Χαρίτσης

Για τον τελευταίο προϋπολογισμό με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης έκανε λόγο στην ομιλία του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης και μίλησε για «πλιάτσικο» της κυβέρνησης στους θεσμούς αλλά και τους αγρότες.

«Αν πάει κανείς στα μπλόκα και μιλήσει με τους αγρότες θα καταλάβει ένα πράγμα: Ότι η δική τους γνήσια αγωνία δεν είναι μόνο το πλιάτσικο κι οι απάτες στις επιδοτήσεις. Αυτό ναι, τους εξοργίζει. Γιατί νιώθουν ότι τους λήστεψαν – και έτσι είναι, τους λήστεψαν», είπε για να προσθέσει οτι οι αγρότες μιλούν για έλλειψη στρατηγικής, για απουσία προοπτικής, εκφράζοντας φόβους για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής και της υπαίθρου, για την αδυναμία να κρατήσουν τα παιδιά τους στα χωριά τους.

«Ερημώνει η ύπαιθρος λένε, κι ότι δεν έχουν μέλλον, με μέλλον. Πρόκειται για μια κραυγή αγωνίας που αφορά όχι μόνο έναν κλάδο, αλλά τη συνοχή της κοινωνίας και την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας», ανέφερε και επέκρινε την κυβέρνηση για καταστολή και κοινωνικό αυτοματισμό.

Για τη Νέα Αριστερά, υπάρχει ο φόβος ότι η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να διαχειριστεί επικοινωνιακά την κρίση, με αποσπασματικές παροχές και «ψίχουλα», χωρίς να αγγίξει την ουσία του προβλήματος. «Ο προϋπολογισμός του 2026, λοιπόν, δεν είναι απλώς ένα ακόμη οικονομικό νομοσχέδιο. Είναι ένας καθρέφτης των επιλογών, των προτεραιοτήτων και –κυρίως– της σχέσης της κυβέρνησης με την κοινωνία και τους θεσμούς. Και σε αυτόν τον καθρέφτη, η εικόνα που αποτυπώνεται προκαλεί έντονο προβληματισμό», είπε.

Κατήγγειλε ακόμη «πλιάτσικο» στους θεσμούς λεγοντας πως «βιώνουμε μια πρωτοφανή καταβαράθρωση των θεσμών, μια πρωτοφανή απώλεια κύρους και αξιοπιστίας, που οδηγεί τους πολίτες σε μια τρομακτική απώλεια εμπιστοσύνης», καθώς «τα συνεχή σκάνδαλα αυτή της κυβέρνησης, οι συνεχείς απόπειρες συγκάλυψής τους, οι παρεμβάσεις και οι εναγκαλισμοί σεκάποιες περιπτώσεις με τη δικαστική εξουσία, οι εξόφθαλμες απόπειρες ποδηγέτησης ανεξάρτητων αρχών, το στήσιμο Εξεταστικών Επιτροπών που λειτουργούν ως πλυντήρια και ως οχήματα αμνήστευσης υπουργών»

