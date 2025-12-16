search
16.12.2025 10:48

Κατρίνης για τη σύλληψη του γιου του: Αδικαιολόγητη και παράνομη η πράξη του, ο νόμος ισχύει για όλους

16.12.2025 10:48
katrinis-vouli

Ο Μιχάλης Κατρίνης με ανάρτησή του γνωστοποίησε πως ο γιος του ήταν αυτός που συνελήφθη από την αστυνομία για οδήγηση χωρίς δίπλωμα και για παράνομη συμπεριφορά.

Με ανάρτησή του τόνισε πως ο νόμος ισχύει για όλους και πως «ως πατέρας αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές»

Η δήλωση Κατρίνη

«Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές. Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Χωρίς εξαίρεση.

Το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψη του γιου του Κατρνίνη

Περίπου στις 4 τα ξημερώματα οι αστυνομικοί έκαναν σήμα σε αυτοκίνητο στο Χαλάνδρι για να σταματήσει. Ωστόσο, ακολούθησε καταδίωξη στις οδούς Μεσογείων και Τζαβέλλα.

Έκπληκτοι οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι μέσα στο όχημα επέβαιναν 6 ανήλικα άτομα, ενώ οδηγός ήταν ο 16χρονος γιος του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

Κατά την έρευνα των αρχών διαπιστώθηκε ότι ο συνοδηγός είχε πάνω του κρυμμένο ένα κουζινομάχαιρο.

Μετά την προσαγωγή των 6 στο τμήμα, συνελήφθη και η μητέρα του νεαρού οδηγού και σύζυγος του Μ. Κατρίνη για παραμέληση ανηλίκου. Λίγες ώρες αργότερα αφέθηκε ελεύθερη τόσο η ίδια όσο και τα άλλα τέσσερα παιδιά που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο.

Ο γιος του βουλευτή κρατείται και βρίσκεται αντιμέτωπος με τις κατηγορίες απείθιας και επικίνδυνης οδήγησης, ενώ και ο φίλος του με το κουζινομάχαιρο, παραμένει υπό κράτηση. Παράλληλα επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα.

