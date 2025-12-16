ΣΥΡΙΖΑ: Για ποιους λόγους καταψηφίζει τις αμυντικές δαπάνες – Φεύγει ένα «αγκάθι» από τη σχέση με τη Νέα Αριστερά

Την πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ να καταψηφίσει συνολικά τον Προϋπολογισμό, δηλαδή και τις αμυντικές δαπάνες, τις οποίες είχε ψηφίσει πέρυσι και πρόπερσι, έκανε γνωστή χθες ο Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στο Action 24.

Εξηγώντας τους λόγους για την αλλαγή στάσης, διευκρίνισε πως η στάση του κόμματος σε ένα τόσο σημαντικό θέμα δεν συσχετίζεται με κινήσεις τακτικής. Απέρριψε δηλαδή ότι πρόκειται για «κλείσιμο ματιού» στη Νέα Αριστερά, η οποία στους βασικούς της προγραμματικούς άξονες περιλαμβάνει την εναντίωση στους εξοπλισμούς και μιλά για «υπερεξοπλισμούς».

Μπορεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να απέρριψε τις σκέψεις ότι αυτή η επιλογή μπορεί να έγινε με γνώμονα τη μεγαλύτερη σύγκλιση με τη Νέα Αριστερά, ωστόσο εκ των πραγμάτων, ένα δύσκολο σημείο στη μεταξύ τους σχέση αίρεται, αφαιρώντας επιχειρήματα και από το κομμάτι της Πατησίων που δε θέλει τη σύγκλιση.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε 3+2 λόγους για τους οποίους ο ΣΥΡΙΖΑ αλλάζει τη στάση του για τους εξοπλισμούς στον Προϋπολογισμό του 2026, σε σχέση με την περσινή του υπερψήφιση.

Καταρχάς, σημείωσε πως «πέρυσι αυτή η ψήφος αφορούσε τις ένοπλες δυνάμεις και την ασφάλεια της χώρας και όχι τον προγραμματισμό και την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση γιατί είχαμε θέσει σοβαρότατα ερωτήματα για τρία ζητήματα, τα οποία πήγανε χειρότερα». Ποια είναι αυτά τα τρία ζητήματα;

· Σε σχέση με τον προγραμματισμό των δαπανών, τόνισε, βγήκαν διάφοροι λαγοί, υπήρξαν δηλαδή αιφνιδιασμοί από την πλευρά της κυβέρνησης.

· Η υποβάθμιση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, σε σημείο όπου «παραιτούνται αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και φοιτητές και σπουδαστές από τις σχολές και φοβάμαι αν θα υπάρχουν στελέχη για να υπηρετήσουν».

· Η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία, που δεν είχε την προσοχή και τη στήριξη της κυβέρνησης

Σε αυτά τα τρία, για το οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έθετε αστερίσκους από πέρυσι, και για τα οποία τα πράγματα χειροτέρευσαν, φέτος έρχονται να προστεθούν άλλα τρία, που όπως είπε ο Σωκράτης Φάμελλος, τα θεωρεί κορυφαία.

· Η στροφή στην οικονομία του πολέμου, «που τη θεωρώ επικίνδυνη, και από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και από όλο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, μια συζήτηση πολύ επικίνδυνη στην οποία θα πάμε απέναντι»

· Η αξιοπιστία και η διαφθορά, «έχουμε» ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος την κυβέρνηση των «χασάπηδων», των «φραπέδων» και των «φεράρι».

Εν ολίγοις, σημείωσε, τα στοιχεία αυτά αλλάζουν ποιοτικά τη στάση του κόμματος στο θέμα των αμυντικών δαπανών στον Προϋπολογισμό, όχι μόνο γιατί η κυβέρνηση «ξεπουλάει» την Αμυντική Βιομηχανία, υποβαθμίζει τα στελέχη και δεν έχει κανένα προγραμματισμό, αλλά και γιατί ακολουθεί την οικονομία του πολέμου και πλέον, μετά και τα σκάνδαλα διαφθοράς, δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη για την διαχείριση.

