Συμβολικό «λουκέτο» την Τρίτη στους δήμους της χώρας βάζουν οι αιρετοί

Κλειστοί θα παραμείνουν αύριο Τρίτη οι δήμοι όλης της χώρας μετά από απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) σε μια συμβολική κίνηση, ανήμερα της ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026.

Παράλληλα η ΚΕΔΕ καλεί τους αιρετούς στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, στις 12 το μεσημέρι, έξω από τη Βουλή, με κύριο αίτημα την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους ΟΤΑ.

Εξαιτίας της κινητοποίησης κλειστές θα παραμείνουν οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες των δήμων, ενώ πολλοί δήμοι έχουν ανακοινώσει ότι εξαιρούνται του λουκέτου κοινωνικές δομές, βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΑΠΗ κλπ -σχετική ενημέρωση στις ιστοσελίδες των δήμων.

Σημειώνεται πάντως ότι αύριο απεργούν και οι δημοτικοί υπάλληλοι λόγω συμμετοχής της ΠΟΕ-ΟΤΑ στην αυριανή 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ.

