Χειροπέδες σε 23χρονο-μέλος διεθνούς σπείρας στο «Ελ. Βενιζέλος» – Κουβαλούσε πάνω από 18,5 κιλά κάνναβης στη βαλίτσα του

Στη σύλληψη ενός 23χρονου αλλοδαπού άνδρα, μέλους διεθνούς σπείρας, που κουβαλούσε στη βαλίτσα του περισσότερα από 18,5 κιλά κάνναβης, προχώρησαν οι Αρχές το πρωί της Δευτέρας, 15/12, στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έφτασαν στα ίχνη του 23χρονου μετά από πληροφορίες από την Homeland Security Investigations (HSI) της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 23χρονο κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο από χώρα του εξωτερικού και τον ακινητοποίησαν.

Στη συνέχεια, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην αποσκευή του, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα 18 κιλά και 700 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk). Επιπλέον, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

