search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 22:39
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.12.2025 21:09

Χειροπέδες σε 23χρονο-μέλος διεθνούς σπείρας στο «Ελ. Βενιζέλος» – Κουβαλούσε πάνω από 18,5 κιλά κάνναβης στη βαλίτσα του

15.12.2025 21:09
sillipsi_xeiropedes

Στη σύλληψη ενός 23χρονου αλλοδαπού άνδρα, μέλους διεθνούς σπείρας, που κουβαλούσε στη βαλίτσα του περισσότερα από 18,5 κιλά κάνναβης, προχώρησαν οι Αρχές το πρωί της Δευτέρας, 15/12, στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έφτασαν στα ίχνη του 23χρονου μετά από πληροφορίες από την Homeland Security Investigations (HSI) της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 23χρονο κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο από χώρα του εξωτερικού και τον ακινητοποίησαν.

Στη συνέχεια, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην αποσκευή του, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα 18 κιλά και 700 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk). Επιπλέον, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Διαβάστε επίσης:

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Θετική γνωμοδότηση από το ΚΑΣ για την αναβάθμιση και επέκτασή του – Τι περιλαμβάνει το σχέδιο

«Ασπιρίνες» οι παρεμβάσεις Τσιάρα απαντούν οι αγρότες – Στάση αναμονής ενόψει… αποκρυπτογράφησης της ασάφειας

Φοινικούντα: Εμμένουν στην αθωότητά τους οι δύο συλληφθέντες ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας – Αρνήθηκαν τις κατηγορίες στην απολογία τους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
probata opekepe
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα στοιχεία για το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων – Λεφτά ακόμη και σε νεκρούς που έκαναν… αναλήψεις

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικό παζάρι για την Ουκρανία στο Βερολίνο με αγκάθι το εδαφικό – «Πιο κοντά από ποτέ» στο τέλος του πολέμου, λέει ο Τραμπ

tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

pierrakakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Σύντομα η Ελλάδα στην πρώτη πεντάδα της Ευρώπης στην ψηφιακή πολιτική

jack white
LIFESTYLE

Ο Τζακ Γουάιτ καταδικάζει τον «εγωπαθή ηττημένο» Ντόναλντ Τραμπ για την αμετροεπή ανάρτηση για τον Ρομπ Ράινερ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
NIKOS-ROMANOS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

100 πανεπιστημιακοί στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού: «Καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση»

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

TSIPRAS PIERRAKAKIS DOUKAS PAPPAS
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ανασχηματισμός έπεται του προϋπολογισμού, ο Φραπές εξοργίζει τα μπλόκα και το μπέρδεμα με τις κουμπαριές, τα συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη και τα όρια με Τσίπρα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 22:37
probata opekepe
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα στοιχεία για το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων – Λεφτά ακόμη και σε νεκρούς που έκαναν… αναλήψεις

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικό παζάρι για την Ουκρανία στο Βερολίνο με αγκάθι το εδαφικό – «Πιο κοντά από ποτέ» στο τέλος του πολέμου, λέει ο Τραμπ

tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

1 / 3