ΕΛΛΑΔΑ

15.12.2025 20:08

Φοινικούντα: Εμμένουν στην αθωότητά τους οι δύο συλληφθέντες ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας – Αρνήθηκαν τις κατηγορίες στην απολογία τους

15.12.2025 20:08
finikounta_sillifthentes

Ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας βρέθηκαν σήμερα οι φερόμενοι ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, με τους δύο τους να αρνούνται τις κατηγορίες και να εμμένουν στην αθωότητά τους.

Πρόκειται για τον 33χρονο ανιψιό του δολοφονημένου 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, και τον 32χρονο επιστήθιο φίλο του, επιχειρηματία από την Αθήνα, ο οποίος ήταν εργοδότης των δύο 22χρονων που έχουν συλληφθεί ως φυσικοί αυτουργοί για την ίδια υπόθεση.

Στις πολύωρες απολογίες τους στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο των ερευνών για τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 61χρονου επιστάτη του χώρου, αρνήθηκαν κάθε κατηγορία.

«Είμαι αθώος και θέλω να συμβάλλω πλήρως στην αποκάλυψη της αλήθειας… Δεν μετέφερα κανέναν στο ΚΤΕΛ, εκείνο το βράδυ πέρασα με την σύντροφό μου και έναν φίλο μου προκειμένου να μεταβώ στο σπίτι της μητέρας μου», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο ανιψιός του 68χρονου.

«Είμαι αθώος, μιλούσα από το κανονικό μου τηλέφωνο με τον 22χρονο ο οποίος είναι υπάλληλός μου… Κανένας εγκληματίας δεν συνομιλεί από το προσωπικό του τηλέφωνο με έναν υποψήφιο δολοφόνο λίγες ώρες πριν ένα έγκλημα…», σημείωσε από την πλευρά του ο επιχειρηματίας.

Η προσπάθεια αποπροσανατολισμού των Αρχών και η έρευνα που οδήγησε στις νέες συλλήψεις

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες για την εξιχνίαση της διπλής δολοφονίας που έχει σοκάρει το πανελλήνιο.

Τόσο ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, όσο και η 22χρονη σύντροφός του, υπήρξαν οι μοναδικοί μάρτυρες του περιστατικού, με τον 33χρονο, μάλιστα, να ισχυρίζεται ότι γλίτωσε καθώς ο δράστης της δολοφονίας αστόχησε όταν έστρεψε το όπλο προς το μέρος του, ενώ η 22χρονη σύντροφός του, υπήρξε αυτήκοη μάρτυρας του περιστατικού.

Αμφότεροι, θεωρούνταν από την πρώτη στιγμή πρόσωπα – «κλειδιά» για τις Αρχές, στις προσπάθειές τους να «ξετυλίξουν» το κουβάρι της διπλής δολοφονίας.

Στην αρχική περιγραφή του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στις Αρχές, ο ίδιος είχε κάνει λόγο για νεαρό ή και ανήλικο δράστη, ο οποίος μίλησε αγγλικά και πυροβόλησε χωρίς περισσότερη συζήτηση τα δύο θύματα.

Ο ίδιος, είχε ενημερώσεις τις Αρχές και για διαφορές που είχε το περασμένο καλοκαίρι ο θείος του με τον 17χρονο γιο της άλλης του ανιψιάς, από την πλευρά της αδελφής του.

Ωστόσο, οι έρευνες της ΕΛΑΣ αποκάλυψαν ότι ο 17χρονος δε σχετίζεται με την υπόθεση.

Η παράδοση του 22χρονου στις 14 Οκτωβρίου, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι υπήρξε συνεργός κατονομάζοντας άλλον 22χρονο, Ελληνοβρετανό, ως εκτελεστή, αν και οδήγησε στις συλλήψεις και των δύο, θεωρήθηκε από τις Αρχές από την πρώτη στιγμή ως «ελιγμός» των «εγκεφάλων» που κρύβονταν πίσω από τη διπλή δολοφονία.

Καθοριστικό ρόλο για την έκδοση των νέων ενταλμάτων και τη σύλληψη του 33χρονου ανιψιού και του 32χρονου φίλου του έπαιξαν οι διασταυρώσεις στοιχείων από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες το βράδυ του φονικού, τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων από κινητά και ηλεκτρονικές συσκευές που κατασχέθηκαν στις επιχειρήσεις της 17ης Νοεμβρίου, αλλά και η ενδελεχής εξέταση καταθέσεων επί δύο μήνες.

Φοινικούντα: Η αλλαγή της διαθήκης του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και η διπλή δολοφονία τρεις ημέρες μετά

Σύμφωνα με τις Αρχές, το κίνητρο για τη διπλή δολοφονία φαίνεται πως ήταν οικονομικό, δεδομένης της μεγάλης περιουσίας που άφησε πίσω του ο 68χρονος ιδιοκτήτης κάμπινγκ που δολοφονήθηκε.  

Όπως προέκυψε κατά την έρευνα, είχαν προηγηθεί απόπειρες εις βάρος του ήδη από τον Αύγουστο, με στόχο την αλλαγή της διαθήκης του.

Τελικά, ο 68χρονος προχώρησε στις 2 Οκτωβρίου σε αλλαγή της διαθήκης του καθιστώντας τον 33χρονο ανιψιό του ως βασικό κληρονόμο του, και τρεις ημέρες μετά έλαβε χώρα η διπλή δολοφονία.

Υπενθυμίζεται ότι, για την ίδια υπόθεση, αναζητείται ακόμη ένας 30χρονος άνδρας, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για συνέργεια. Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για συνέταιρο του επιχειρηματία από την Αθήνα, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο έκδοσης και διεθνούς εντάλματος εφόσον δεν παρουσιαστεί αυτοβούλως, μιας και, όπως έχει γίνει γνωστό, ο εν λόγω άνδρας βρίσκεται στο εξωτερικό.

