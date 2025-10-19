search
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

19.10.2025 10:03

Φοινικούντα: Απολογούνται οι δύο 22χρονοι – Γιατί οι Αρχές «βλέπουν» και άλλα πρόσωπα πίσω από το διπλό φονικό

19.10.2025 10:03
Στον ανακριτή για να απολογηθούν για τη διπλή δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και του επιστάτη του αναμένεται να οδηγηθούν, το μεσημέρι, οι δύο 22χρονοι.

Ο ένας εξακολουθεί να κατηγορεί τον άλλον, ενώ αναπάντητο παραμένει το ερώτημα για το ποιος πάτησε τη σκανδάλη και σκότωσε τον 68χρονο και τον επιστάτη του το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Συνεχίζονται οι αλληκατηγορίες

Ο φερόμενος δράστη, που αναγνωρίστηκε από τον ανιψιό του θύματος και αυτόπτη μάρτυρα του φονικού ως ο φυσικός αυτουργός, αρνείται πως πυροβόλησε. Την ίδια ώρα, ο 22χρονος, ο οποίος παραδόθηκε στις Αρχές, υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή πως μετέφερε τον φερόμενο δράστη στο κάμπινγκ αλλά δεν πυροβόλησε.

Σύμφωνα με το STAR, στην απολογία του ο φερόμενος δράστης θα ισχυριστεί πως αν σκόπευε να σκοτώσει δεν θα έδινε το πραγματικό του όνομα και τη διεύθυνσή του σπιτιού του στο ξενοδοχείο όπου έμεινε πριν τη δολοφονία, ούτε θα είχε πάρει μαζί του το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο είναι καταχωρημένο στο όνομά του.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, ο κατηγορούμενος μπορεί προανακριτικά να έκανε χρήση του δικαιώματος της σιωπής και να μην έδωσε κατάθεση, ωστόσο, προφορικά φέρεται να είπε σε αστυνομικό ότι απλώς ακολούθησε τον φίλο του σε μια «δουλειά», για την οποία γνώριζε μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Θα τον μετέφερε -υποστήριξε- με το σκούτερ, ενώ ο φίλος του θα του έδινε αμοιβή 500, 1.000 ή 1.500 ευρώ, ανάλογα με το πώς θα εξελισσόταν η υπόθεση.

Γιατί οι Αρχές ψάχνουν και άλλα πρόσωπα

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται καθώς εκτιμούν πως πίσω από τη στυγερή δολοφονία κρύβονται και άλλα πρόσωπα.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει κάμερες ασφαλείας, που έχουν καταγράψει το δρομολόγιο των 22χρονων δραστών, από τη στιγμή που φεύγουν από το κάμπινγκ μέχρι τη στιγμή που το λευκό σκούτερ φτάνει στην Καλλιθέα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η διερεύνηση κι ενός λευκού αυτοκινήτου, το οποίο φέρεται να εντοπίστηκε στην περιοχή την ώρα του εγκλήματος. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν πρόκειται για το ίδιο όχημα που είχε καταγραφεί στις 7 Σεπτεμβρίου, όταν είχε σημειωθεί απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – περιστατικό για το οποίο είχε ήδη αναλάβει την ευθύνη ο 22χρονος που παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ την περασμένη Τρίτη.

Μαραθώνια η κατάθεση του επιχειρηματία από την Αθήνα

Στο μεταξύ μαραθώνια ήταν η κατάθεση επιχειρηματία από την Αττική, με τον οποίο επικοινώνησε η νεαρή τηλεφωνικά λίγα λεπτά μετά το διπλό φονικό.

Ο επιχειρηματίας, που φέρεται να είναι εργοδότης του 22χρονου καθ’ ομολογίαν συνεργού, πέρασε την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι και αποχώρησε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, αφού παρέμεινε για περίπου τέσσερις ώρες ενώπιον της ανακρίτριας, καταθέτοντας όσα γνωρίζει γύρω από την υπόθεση.

Οι ανακριτικές και αστυνομικές αρχές συνεχίζουν παράλληλα τις έρευνες για να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή του 22χρονου μετά το φονικό. Ο ίδιος υποστηρίζει πως διέφυγε κολυμπώντας μέχρι την Καλαμάτα, αφήνοντας όμως αδιευκρίνιστες πολλές πτυχές της διαφυγής του.

«29ος Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας»: Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο κέντρο

e-ΕΦΚΑ: Ψηφιοποιήθηκε πάνω από το 50% του αρχείου

Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες το προσεχές διήμερο – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

ΚΟΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

MEDIA

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

MEDIA

ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

MEDIA

