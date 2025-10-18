Δολοφονία στη Φοινικούντα: Τετράωρη κατάθεση του επιχειρηματία που δέχθηκε το πρώτο τηλεφώνημα μετά το έγκλημα – Τι είπε στην ανακρίτρια

Η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα περνά στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, μετά τη σύλληψη των δύο κατηγορουμένων στα μέσα της εβδομάδας. Η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας προχωρά μεθοδικά στη συλλογή μαρτυρικών καταθέσεων, επιδιώκοντας τη διαλεύκανση μιας υπόθεσης που έχει προκαλέσει σοκ στη Μεσσηνία.

Οι διαδικασίες συνεχίστηκαν και σήμερα στα δικαστήρια της Καλαμάτας, με νέα στοιχεία να προστίθενται στη δικογραφία. Μετά τις πολύωρες χθεσινές καταθέσεις του ανιψιού του θύματος – ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – και της νεαρής φίλης του, σειρά είχε επιχειρηματίας από την Αττική. Ο ίδιος είναι εργοδότης του 22χρονου καθ’ ομολογίαν συνεργού και σύμφωνα με την ΕΡΤ κατέθεσε επί τέσσερις ώρες ενώπιον της ανακρίτριας, από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί του λίγα λεπτά μετά τη διπλή δολοφονία, γεγονός που τον καθιστά κρίσιμο μάρτυρα για την εξέλιξη της υπόθεσης. Οι ανακριτικές και αστυνομικές αρχές συνεχίζουν παράλληλα τις έρευνες για να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή του 22χρονου μετά το φονικό. Ο ίδιος υποστηρίζει πως διέφυγε κολυμπώντας μέχρι την Καλαμάτα, αφήνοντας όμως αδιευκρίνιστες πολλές πτυχές της διαφυγής του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η διερεύνηση ενός λευκού αυτοκινήτου, το οποίο φέρεται να εντοπίστηκε στην περιοχή την ώρα του εγκλήματος. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν πρόκειται για το ίδιο όχημα που είχε καταγραφεί στις 7 Σεπτεμβρίου, όταν είχε σημειωθεί απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – περιστατικό για το οποίο είχε ήδη αναλάβει την ευθύνη ο 22χρονος που παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ την περασμένη Τρίτη.

Αύριο, Κυριακή, αναμένονται οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων, που κρατούνται σε ξεχωριστά κελιά στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας. Οι δύο νέοι αλληλοκατηγορούνται για το ποιος μπήκε στο κάμπινγκ τη νύχτα της 5ης Οκτωβρίου, με τον 22χρονο να έχει αναγνωριστεί από τον ανιψιό του θύματος, τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα της δολοφονίας.

