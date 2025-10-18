search
18.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

18.10.2025

Καιρός: «Μικρό καλοκαιράκι» του Αγίου Δημητρίου «βλέπει» ο Κολυδάς – Σε δύο κύματα έρχεται την Κυριακή η κακοκαιρία

18.10.2025 15:42
Σε δύο κύματα αναμένεται η κακοκαιρία που θα πλήξει πολλές περιοχές της χώρας από αύριο, Κυριακή, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο μετεωρολόγος αναφέρει πως το πρώτο κύμα κακοκαιρίας, που ξεκινά από την Κυριακή, κρατάει έως τη Δευτέρα, επηρεάζοντας πολλές περιοχές και το δεύτερο αναμένεται από «Τετάρτη προς Πέμπτη κυρίως στα δυτικά και νότια».

Μάλιστα, ο Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει πως «η θερμοκρασία ανεβαίνει αισθητά μετά τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος και θα κυμαίνεται κατά 5 με 6 βαθμούς πάνω από τις κανονικές για την εποχή τιμές (μικρό καλοκαιράκι Αγίου Δημητρίου βλέπετε…)».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Κυριακή

Στα κεντρικά και τα νότια άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και μόνο στα νότια θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις τις πρωινές ώρες, ενώ βαθμιαία θα στραφούν και εκεί σε βόρειους με την ίδια ένταση. Το βράδυ αναμένεται σταδιακή εξασθένηση τόσο στα δυτικά όσο και στα νοτιοανατολικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια.

Τοπικές βροχές τη Δευτέρα

Στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και τις Κυκλάδες, νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιότερα τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Στη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο τα φαινόμενα πιθανόν να είναι ισχυρά.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με λίγες ασθενείς βροχές. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στο νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βόρειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 με 22 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Μεμονωμένες καταιγίδες την Τρίτη

Στα νότια ηπειρωτικά και στο νότιο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με μικρή πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές στα ηπειρωτικά και από τη νύχτα στο Ιόνιο. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τετάρτη

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές που από το μεσημέρι θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Πού θα βρέξει την Πέμπτη

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και το Αιγαίο με σταδιακή εξασθένηση μετά το μεσημέρι από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ίδιας έντασης.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ για Γάζα: «Έχουμε τεράστιο έργο μπροστά μας» – «Έχει μετατραπεί σε έρημο τοπίο»

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μύλος με συνομιλία Κασσελάκη – Τζάκρη που διέρρευσε στο διαδίκτυο – Τι λέει η βουλευτής του Κινήματος Δημοκρατίας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συνελήφθη πρόεδρος ομάδας της Super League – Βρέθηκαν φωτοβολίδες, κοντάρια και κράνη στο γηπέδο

LIFESTYLE

Κακλέας: «Είμαι πυρηνικά αντιεξουσιαστής» (Video)

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Mazda που αρίστευσε στην προστασία παιδιών με 93% έρχεται στην Ελλάδα (Video)

MEDIA

Άκης Παυλόπουλος: Η on air συγκίνηση για τον γιο του - Πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου (Video)

CUCINA POVERA

Απλό και πανεύκολο γαλλικό κέικ μήλου

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σε αυτόν τον δρόμο θα «τρως» πρόστιμο ακόμη κι αν κόβεις όταν περνάς από την κάμερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποκάλυψη για το 2015: Ο Τσακαλώτος τα είχε δώσει όλα στους δανειστές πριν τη «17ωρη διαπραγμάτευση Τσίπρα» - Η επιστολή σοκ της 9ης Ιουλίου  

ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή Άμυνα: Πώς η Γαλλία περιόρισε το ρόλο της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία - Τι θα γίνει με τα αντι- drones και το SAFE

