Καιρός: Δύο νέα κύματα αστάθειας τις επόμενες ημέρες, επιστρέφει η αφρικανική σκόνη – Οι προγνώσεις Κολυδά, Λαγουβάρδου

Ιδιαιτέρως αυξημένα είναι τα ύψη νερού που έπεσαν στα δυτικά και την Ήπειρο, λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε κυρίως αυτό το κομμάτι της χώρας, ωστόσο δύο νέα κύματα αστάθειας θα πλήξουν τη χώρα δημιουργώντας ακόμη και κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Όπως επισημαίνει στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, τα τελευταία 24ωρα, μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα δυτικά της χώρας, με επίκεντρο κυρίως την Ήπειρο, «όπου ο δορυφόρος της @Jaxa κατέγραψε πάνω από 100 χιλιοστά βροχής σε ορισμένες περιοχές.»

Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα υποχωρεί από το βράδυ, με βελτιωμένες καιρικές συνθήκες να επικρατούν το Σάββατο, αν και η αστάθεια θα παραμείνει κυρίως στα δυτικά και στο Ανατολικό Αιγαίο. Τα δύο νέα κύματα αστάθειας θα κάνουν την εμφάνισή τους τις προσεχείς μέρες.

Ειδικότερα , τα δύο νέα κύματα αστάθειας τα αναμένουμε βάσει των προγνωστικών μοντέλων «Κυριακή–Δευτέρα» και «Τετάρτη–Πέμπτη». Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά «Κυριακή με Δευτέρα νέο κύμα αστάθειας θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας, με βροχές και πιθανές καταιγίδες σε πολλές περιοχές, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια» ενώ «Τετάρτη με Πέμπτη τα φαινόμενα θα επικεντρωθούν στα δυτικά και νότια, με σταδιακή βελτίωση προς τα τέλη της εβδομάδας, ενόψει της εορτής του Αγίου Δημητρίου.»

To «παραθυράκι» για «μικρό καλοκαιράκι»

Το φθινοπωρινό σκηνικό δεν θα συνοδευτεί και από πτώση της θερμοκρασίας καθώς όπως σημειώνει ο κ. Κολυδάς «από τα μέσα της εβδομάδας, η θερμοκρασία αναμένεται να ανέβει αισθητά, έως και 5–6 βαθμούς πάνω από τις κανονικές για την εποχή τιμές, δημιουργώντας ένα «μικρό καλοκαιράκι» γύρω στις 26 Οκτωβρίου.» Βέβαια σε κάθε περίπτωση σημειώνει ότι παρά την άνοδο, οι πρωινές και βραδινές ώρες θα διατηρούν φθινοπωρινή αίσθηση.

Συνολικά, η χώρα θα βιώσει ένα διάστημα με αστάθεια, βροχές και καταιγίδες, ενώ η σταδιακή βελτίωση προς τα τέλη της εβδομάδας προαναγγέλλει πιο ήπιες και θερμές συνθήκες.

Αναλυτικά η ανάρτηση Κολυδά

🎯ΤΥΠΙΚΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ

✅ Μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν στα δυτικά και τοπικά στην Ήπειρο ο δορυφόρος της @Jaxa κατέγραψε πάνω απο 100mm το τελευταίο 24ωρο . To κυμα κακοκαιρίας υποχωρεί το βράδυ και αύριο θα επικρατήσει σχετική βελτίωση με αστάθεια στα δυτικά και το… pic.twitter.com/RvSsjAksEI October 17, 2025

«Η αφρικανική σκόνη κοντά μας ξανά»

Την ίδια ώρα, επιστρέφει η αφρικανική σκόνη η οποία αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ την ίδια στιγμή ο καιρός θα συνεχίσει να είναι βροχερός, που θα σημειωθούν νέες καταιγίδες και μεγαλύτερη πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τον διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστα Λαγουβάρδο, νέο κύμα αφρικανικής σκόνης «επισκέπτεται» τη χώρα από το Σάββατο (18/10). Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του, η μεταφορά θα είναι ιδιαίτερα έντονη τη Δευτέρα (20/10), ενώ παράλληλα προβλέπονται βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας.

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Ο καιρός το Σάββατο 18 Οκτωβρίου

Στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με κατά τόπους και κατά διαστήματα τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι από αργά το βράδυ σε βορείων διευθύνσεων και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικών διευθύνσεων. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 και τοπικά τους 22 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και κατά τόπους στα νότια τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Βαθμιαία οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Ο καιρός τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια και ανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια.

