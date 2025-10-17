Καιρός: Κακοκαιρία διαρκείας μέχρι και τη Δευτέρα με ισχυρές βροχές και καταγαιγίδες – Πότε θα επηρεαστεί η Αττική (videos)

Βροχερός θα είναι ο καιρός τις επόμενες μέρες σε πολλές περιοχές της χώρας, καθώς από σήμερα (15/10) έρχεται από τα δυτικά το νέο κύμα κακοκαιρίας.

Για την Αττική, οι βροχές αναμένεται να είναι πιο έντονες την Δευτέρα (20/10), με ψιλόβροχο και ασθενείς παροδικές βροχοπτώσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Όπως αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται τις επόμενες ώρες στα Βορειοδυτικά (Κέρκυρα, Παξοί και Ηπειρος) καθώς και αύριο μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου και την υπόλοιπη δυτική Ελλάδα.

Από το μεσημέρι της Κυριακής (19/10) έρχεται νέο χαμηλό από τον κόλπο της Σύρτης που θα προκαλέσει φαινόμενα και στην ανατολική χώρα.

Σε ότι αφορά την Αττική, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ λέει ότι παρότι τα προγνωστικά δεδομένα του ECMWF δεν δείχνουν μεγάλες εντάσεις ή ύψος βροχής, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.

Τα προγνωστικά δεδομένα του ECMWF για την Αθήνα .

Παρότι δεν δείχνουν μεγάλες εντάσεις ή ύψος βροχής, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί . Έχουμε καιρό να το δούμε τις επόμενες ημέρες. pic.twitter.com/MU45myisfF October 16, 2025

Ο καιρός σήμερα

Πιο αναλυτικά για σήμερα (17/10), σύμφωνα με την ΕΜΥ, βροχές θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, την Κρήτη και βαθμιαία στην Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται κυρίως στα δυτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 21, στη Θεσσαλία από 12 έως 21 βαθμούς, στην Ήπειρο από 12 έως 22 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 23, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 22, στα νησιά του Αιγαίου από 13 έως 22 με 23 (στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι 24-25) βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις στο Ιόνιο 5 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά από μεταβλητές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι και βαθμιαία ανατολικοί νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Άνεμοι: Ανατολικοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 3 με 4 και στα κεντρικά και τα ανατολικά τμήματα μέχρι το μεσημέρι έως 5 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά στην περιοχή Κέρκυρας- Παξών μέχρι νωρίς το απόγευμα και στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου μέχρι τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6, στο Ιόνιο 6 με 7 και μέχρι το μεσημέρι τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία από το απόγευμα οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, αρχικά στη Θεσσαλία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση

Θερμοκρασία: Από 19 έως 23 και στην Κρήτη τοπικά 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, κυρίως στα βόρεια, όπου το βράδυ είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 με 23 και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 18 Οκτωβρίου

Στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με κατά τόπους και κατά διαστήματα τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι από αργά το βράδυ σε βορείων διευθύνσεων και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικών διευθύνσεων.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 και τοπικά τους 22 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και κατά τόπους στα νότια τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Βαθμιαία οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Ο καιρός τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια και ανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια.

