Θανατηφόρο τροχαίο στην Αθηνών-Κορίνθου: Νεκρός αναβάτης μηχανής – Συγκρούστηκε με φορτηγό στο ύψος της Νέας Περάμου

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος της Νέας Περάμου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νεκρός είναι ο αναβάτης μηχανής που συγκρούστηκε με φορτηγό περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η μηχανή συγκρούστηκε με το φορτηγό ενώ αυτό ήταν σταματημένο σε χώρο στάθμευσης με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά.

Σορός αγνώστων στοιχείων #ανασύρθηκε, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε όχημα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο 35ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος της περιοχής Μεγάλο Πεύκο στην Αττική. Επιχείρησαν 11 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. October 17, 2025

Διαβάστε επίσης:

Δήμαρχος Μεγίστης στο topontiki.gr: «Σε θέματα υγείας δεν κοιτάς σημαία» – Εξηγεί γιατί πήγε στην Τουρκία για ακτινογραφία

Σοκ στα Ιωάννινα: Εκπαιδευτικός κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση 10χρονης μαθήτριας

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα πλαστογράφων που διακινούσε παράνομα μετανάστες – Εισέπρατταν 8.000 ευρώ από κάθε άτομο, 5 συλλήψεις