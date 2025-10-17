Θανατηφόρο τροχαίο στην Αθηνών-Κορίνθου: Νεκρός αναβάτης μηχανής – Συγκρούστηκε με φορτηγό στο ύψος της Νέας Περάμου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος της Νέας Περάμου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νεκρός είναι ο αναβάτης μηχανής που συγκρούστηκε με φορτηγό περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες η μηχανή συγκρούστηκε με το φορτηγό ενώ αυτό ήταν σταματημένο σε χώρο στάθμευσης με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά.
Σορός αγνώστων στοιχείων #ανασύρθηκε, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε όχημα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο 35ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος της περιοχής Μεγάλο Πεύκο στην Αττική. Επιχείρησαν 11 #πυροσβέστες με 5 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 17, 2025
