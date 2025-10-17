search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

17.10.2025 06:55

Θανατηφόρο τροχαίο στην Αθηνών-Κορίνθου: Νεκρός αναβάτης μηχανής – Συγκρούστηκε με φορτηγό στο ύψος της Νέας Περάμου

17.10.2025 06:55
Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος της Νέας Περάμου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νεκρός είναι ο αναβάτης μηχανής που συγκρούστηκε με φορτηγό περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η μηχανή συγκρούστηκε με το φορτηγό ενώ αυτό ήταν σταματημένο σε χώρο στάθμευσης με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά.

