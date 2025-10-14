Θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά – Νεκρός 45χρονος σε σύγκρουση μηχανής με ΙΧ στην Κάντανο

Ακόμη ένας άνθρωπος άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στην Κρήτη.

Αυτή τη φορά, το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Δευτέρας (13/10) στην Κάντανο Χανίων, όταν η μηχανή που οδηγούσε ένας 45χρονος, κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες, συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με το zarpanews, ετά τη σύγκρουση η μηχανή εξετράπη της πορείας της και ο άτυχος άνδρας βρέθηκε εκτός οδοστρώματος, ενώ χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για την ανάσυρσή του.

Άμεσα στο σημείο βρέθηκε όχημα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καντάνου με τρεις άνδρες οι οποίοι ανέσυραν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Αμέσως μετά παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο, κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ότι είχε χάσει τη ζωή του.

