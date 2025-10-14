Καιρός: Συννεφιά σήμερα με τον υδράργυρο στους 24 βαθμούς – Αλλαγή σκηνικού από αύριο με βροχές στα δυτικά και βόρεια

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να έρθει στη χώρα από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας και έπειτα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Σε ανάρτησή του για την πορεία του καιρού ο μετεωρολόγος του Open, εξηγεί πως από την Τετάρτη και έπειτα, αναμένονται βροχές και καταιγίδες.

«Ήπιες οι καιρικές συνθήκες με λίγες βροχές σήμερα, περισσότερες και εντονότερες οι βροχές και με έμφαση τα δυτικά τμήματα της χώρας μας από Τετάρτη και στη συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στα social media.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για ένα «Φθινόπωρο από τα παλιά». «Με σκόρπια ψιλόβροχα (εκτός από τα νησιά του Αιγαίο και τη Θράκη) και συννεφιές, θα κυλίσει ο καιρός μέχρι την Πέμπτη 16/10/25. Η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα βρεθεί κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα προσφέροντας θερμική άνεση στον ανθρώπινο οργανισμό. Στους 22 βαθμούς το θερμοκρασιακό ταβάνι στα πεδινά και μονοψήφιες τιμές τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας», αναφέρει ο μετεωρολόγος και σημειώνει ότι «από την Παρασκευή τα ξημερώματα μια οργανωμένη κακοκαιρία που θα επηρεάσει την γειτονική μας Ιταλία, φαίνεται σταδιακά να επηρεάζει με περισσότερες βροχές και θυελλώδεις νοτιάδες τη δυτική Ελλάδα. Το σύστημα αυτό θα αξιολογηθεί τα επόμενα 24ώρα».

Ο καιρός σήμερα

Προβλέπονται νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Κρήτη και το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανώς θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στη Νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες στα ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 10 έως 22, στη Θεσσαλία από 10 έως 23 βαθμούς, στην Ήπειρο από 9 έως 21 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 23, στα νησιά του Ιονίου από 12 έως 21, στα νησιά του Αιγαίου από 12 έως 23 και στην Κρήτη από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ και στο Αιγαίο μέχρι 4 μποφόρ.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και βαθμιαία θα γίνουν μεταβλητοί με εντάσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 έως βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς.

