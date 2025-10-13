search
ΕΛΛΑΔΑ

13.10.2025 20:54

Ασλανίδης: «Δεν ψάχνω για συγγνώμες, ψάχνω τους υπεύθυνους και θα τους βρίσκω έναν έναν»

13.10.2025 20:54
pavlos-aslanidis

Το νέο τραγούδι του Βέβηλου προλόγισε ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του Δημήτρη, που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ο Παύλος Ασλανίδης κατήγγειλε ότι μετά τη σύγκρουση των τρένων διαπράττεται ένα νέο έγκλημα. «Δεν ανέβηκα εδώ για να κάνω εισαγωγή σε τραγούδι. Ανέβηκα για να κάνω καταγγελία. Είμαι ο Παύλος Ασλανίδης, είμαι πατέρας και από τις 28 Φλεβάρη 23 είμαι και κάτι άλλο. Μάρτυρας ενός προμελετημένου εγκλήματος».

«Δεν ψάχνω για συμπόνια. Δεν ψάχνω για συγγνώμες. Ψάχνω τους υπεύθυνους και θα τους βρίσκω έναν έναν. Κουράστηκα να ακούω φταίει το ανθρώπινο λάθος. Φταίει το πολιτικό σύστημα που κάνει μπίζνες με τις ζωές μας. Φταίνε αυτοί που υπέγραψαν, συγκάλυψαν, που βγήκαν στα κανάλια και λένε μοίρα. Ήρθα για να προειδοποιήσω δεν θα περιμένουμε άλλο, δεν θα το αφήσουμε να περάσει. Θα γίνεται η γενιά που θα ανατρέψει», συμπλήρωσε.

«Αυτά τα τέσσερα λεπτά, το τραγούδι του Βέβηλου, αντιπροσωπεύουν το απόλυτο ζενίθ, όπου μπορεί να σας οδηγήσει η μουσική διαμαρτυρίας… Ο “Θερισμός” που θα ακούσετε τώρα δεν είναι τραγούδι, είναι προσευχή και απειλή μαζί. Και απειλή είναι μια. Δεν τελειώνουμε. Μόλις αρχίσαμε.», συνέχισε.

Ο «Θερισμός»

Στον «Θερισμό» ο Βέβηλος αναφέρεται στην κοινωνική οργή που θα προκαλέσει εξέγερση. Κάνοντας μνεία στα Τέμπη τραγουδάει:

«Είναι τα λόγια μιας μάνας που δύο φορές πεθαίνει μια μέρα στα Τέμπη»

«Τα παιδιά ζωγραφίζουν ονόματα των παιδιών που χαθήκαν για πάντα»

«Καληνύχτα Κεμάλ (Καληνύχτα Κεμάλ) Δεν έχω οξυγόνο»

