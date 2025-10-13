search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

13.10.2025

Έφοδος της OLAF στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου οι πληρωμές

Έφοδος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (Olaf) έγινε σήμερα το πρωί στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να ελέγξει τις πληρωμές του οργανισμού για τη δωδεκαετία 2014-2025.

Με απαίτηση της OLAF όλο το προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει τεθεί στη διάθεση του κλιμακίου της, προκειμένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος, σύμφωνα με πληροφορίες από τον ελληνικό οργανισμό.

Με δεδομένο ότι ο έλεγχος μπορεί να κρατήσει αρκετές μέρες αυτό μπορεί να καθυστερήσει τις προγραμματισμένες πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ για κάποιο χρονικό διάστημα, εξηγούσαν σχετικές πηγές.

Σημειώνεται ότι οι πληρωμές για τις οφειλές του 2024, δύο προγράμματα για τη μελισσοκομία και τον οίνο, οι πληρωμές για τη βιολογική γεωργία και μελισσοκομία, καθώς και οι αποζημιώσεις για τα φερτά υλικά και τις ζωοτροφές είχαν φτάσει στην τελική ευθεία.

