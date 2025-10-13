search
ΕΛΛΑΔΑ

13.10.2025 16:58

Ακρόπολη: Νέα βλάβη στον ανελκυστήρα την Κυριακή τον έθεσε εκτός λειτουργίας – Με τα… πόδια ο Κώστας Τασούλας στον Iερό Bράχο

Δε λειτούργησε ξανά λόγω βλάβης ο ανελκυστήρας στην Ακρόπολη την Κυριακή και ενώ στον Ιερό Βράχο πραγματοποιούνταν οι εκδηλώσεις για τα 81 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από τη γερμανική κατοχή.

Η βλάβη στον ανελκυστήρα στην Ακρόπολη συνέβη λίγο πριν ανέβει στον Ιερό Βράχο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Ο κ. Τασούλας, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, εκπρόσωποι της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας και της Εκκλησίας ανέβηκαν στην Ακρόπολη με τα πόδια.

Για τη βλάβη, ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού, αιτιολογώντας το πρόβλημα σε διακοπή ρεύματος. «Στις 10:50 διακόπηκε μία φάση της παροχής ρεύματος στον Αρχαιολογικό Χώρο, λόγω έργων της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα ο ανελκυστήρας να τεθεί εκτός λειτουργίας. Η διακοπή του ρεύματος προκάλεσε βλάβη στον ανελκυστήρα και παρά την επέμβαση του τεχνικού και τη συνδρομή του προσωπικού της Εφορείας, η βλάβη δεν κατέστη δυνατόν να αποκατασταθεί έως τη λήξη λειτουργίας του Χώρου», αναφέρει το Υπουργείο Πολιτισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «ο ανελκυστήρας πλαγιάς έχει κατασκευαστεί με ειδικές προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση των αμαξιδίων των ατόμων με αναπηρία, και γενικώς για την εξυπηρέτηση ατόμων με ιδιαίτερα κινητικά προβλήματα. Ωστόσο χρησιμοποιείται εντατικά από επισκέπτες που δηλώνουν δυσκολία στην ανάβαση, με αποτέλεσμα η υπερβολική χρήση του ανελκυστήρα να απαιτεί συχνή συντήρηση, αλλά και να προκαλεί σχετικά προβλήματα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού

«Σε απάντηση δημοσιογραφικού ερωτήματος σχετικά με χθεσινή βλάβη στο ανελκυστήρα της Ακρόπολης, το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει τα εξής:

Την 12η Οκτωβρίου 2025, κατά τον εορτασμό των 81 ετών από την Απελευθέρωση της Αθήνας, από τα στρατεύματα της γερμανικής κατοχής, πραγματοποιήθηκε στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ακρόπολης και των Κλιτύων, η τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας, με άγημα της προεδρικής φρουράς. Για την πρόσβαση των εμποδιζόμενων ή με κινητικά προβλήματα ατόμων, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών είχε εξασφαλίσει την παρουσία ειδικού, προκειμένου να είναι δυνατή η αντιμετώπιση οποιουδήποτε τεχνικού ζητήματος.

Στις 10:50 διακόπηκε μία φάση της παροχής ρεύματος στον Αρχαιολογικό Χώρο, λόγω έργων της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα ο ανελκυστήρας να τεθεί εκτός λειτουργίας. Η διακοπή του ρεύματος προκάλεσε βλάβη στον ανελκυστήρα και παρά την επέμβαση του τεχνικού και τη συνδρομή του προσωπικού της Εφορείας, η βλάβη δεν κατέστη δυνατόν να αποκατασταθεί έως τη λήξη λειτουργίας του Χώρου. Σημειώνεται ότι ο ανελκυστήρας πλαγιάς έχει κατασκευαστεί με ειδικές προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση των αμαξιδίων των ατόμων με αναπηρία, και γενικώς για την εξυπηρέτηση ατόμων με ιδιαίτερα κινητικά προβλήματα. Ωστόσο χρησιμοποιείται εντατικά από επισκέπτες που δηλώνουν δυσκολία στην ανάβαση, με αποτέλεσμα η υπερβολική χρήση του ανελκυστήρα να απαιτεί συχνή συντήρηση, αλλά και να προκαλεί σχετικά προβλήματα».

