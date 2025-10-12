Χάρης Δούκας: «Τιμάμε τους νεκρούς που αντιστάθηκαν στον φασισμό»

Στις εκδηλώσεις για την 81η επέτειο της απελευθέρωσης της Αθήνας από τη γερμανική κατοχή παραβρέθηκε ο Χάρης Δούκας.

Ο δήμαρχος Αθηναίων έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook: «Πριν από 81 χρόνια, η σβάστικα κατέβηκε από την Ακρόπολη. Στη θέση της υψώθηκε ξανά η ελληνική σημαία».

»Στη σημερινή επέτειο τιμάμε τους νεκρούς που αντιστάθηκαν στον φασισμό, αλλά δίνουμε και μία υπόσχεση στους ζωντανούς, ότι θα προστατεύσουμε και θα διευρύνουμε όσα κατακτήθηκαν με αίμα την Ελευθερία, τη Δικαιοσύνη, τη Δημοκρατία», επισήμανε.

