Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Γιατί ο Μητσοτάκης περνά την προστασία του στο υπουργείο Άμυνας – Κίνηση «αιχμή» σε Δένδια

Μια ενδιαφέρουσα, από πολιτικής άποψης, πρωτοβουλία της κυβέρνησης περιείχε η κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία αφορά ένα εμβληματικό σημείο της Αθήνας.

Ο λόγος για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα, για το οποίο είχε γίνει πολύς λόγος το τελευταίο διάστημα, λόγω της παρουσίας εκεί του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, πατέρα του Ντένις Ρούτσι, ο οποίος είχε σκοτωθεί στο αδιανόητο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Όπως έχει γράψει το topontiki.gr, διάφοροι δημοσιολογούντες είχαν θέσει ζήτημα σεβασμού προς το μνημείο – κάποιοι είχαν μιλήσει απαξιωτικά ακόμα και για «τσαντιροκατάσταση» – και είχαν ζητήσει την παρέμβαση του υπουργείου Άμυνας προς… αποκατάσταση της αισθητικής (τους) τάξεως.

Η ερώτηση Πορτοσάλτε και το μπαλάκι στην κυβέρνηση

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Άρης Πορτοσάλτε είχε επικαλεστεί άρθρο της συγγραφέα Αθηνάς Κακούρη, η οποία, μεταξύ άλλων, έγραφε ότι «διερωτώμαι αν δεν θα έπρεπε να ρίξει πλέον μια ματιά κατά τον Άγνωστο ο κ. υπουργός Εθνικής Αμύνης. Το θέαμα ευτελίζει την ίδια την ιδέα του χρέους προς την Πατρίδα, φθείρει στην ψυχή κάθε στρατεύσιμου νέου τις αξίες της τιμής και εξ αυτού εμπίπτει στις αρμοδιότητές του».

Από την πλευρά του, το υπουργείο, διά εκπροσώπου του, είχε εξηγήσει ότι δεν έχει αρμοδιότητα για το μνημείο, πετώντας το μπαλάκι στην κυβέρνηση και σε άλλους φορείς – ενώ, υπενθυμίζεται, ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε διαφοροποιηθεί καθαρά από την κυβερνητική γραμμή για τον Πάνο Ρούτσι, τασσόμενος υπέρ των αιτημάτων του απεργού πείνας.

Εν πάση περιπτώσει, ο Π. Ρούτσι δικαιώθηκε και σταμάτησε την απεργία πείνας, η κυβέρνηση συνεχίζει να υποστηρίζει ότι δεν υπήρξαν διαφοροποιήσεις υπουργών και βουλευτών από την κεντρική γραμμή για τον απεργό πείνας, ωστόσο η εκκρεμότητα για το ποιος έχει την ευθύνη για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη παρέμενε.

Ε, αυτή την εκκρεμότητα φαίνεται ότι… τελειώνει ο πρωθυπουργός, καθώς στην ανάρτησή του έγραψε ότι «η κυβέρνηση αποφάσισε να ξεμπλέξει το κουβάρι των συναρμοδιοτήτων γύρω από τη φύλαξη και συντήρηση του μοναδικού αυτού τοπόσημου της Αθήνας. Με νομοθετική ρύθμιση, λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα, αναθέτει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και σωστή λειτουργία του Αγνώστου Στρατιώτη εκεί όπου ανήκει: στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας».

H …αναστάτωση του κέντρου και το «άδειασμα»

Η διατύπωση του πρωθυπουργού («εκεί που ανήκει») μπορεί να ερμηνευτεί και ως διακριτικό «άδειασμα» στον Ν. Δένδια, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, το υπουργείο Άμυνας είχε απαντήσει ότι δεν έχει αρμοδιότητα για το μνημείο, απαντώντας στις φωνές που μιλούσαν για προσβολή του, λόγω της παρουσίας εκεί του Πάνου Ρούτσι, αλλά και των εκατοντάδων αλληλέγγυων στον αγώνα του.

Ωστόσο, ο Κ. Μητσοτάκης πηγαίνει τα πράγματα και λίγο παραπέρα, καθώς σημειώνει ότι «για μερικές μέρες το κέντρο της πρωτεύουσας αναστατώθηκε. Τώρα όμως, εγείρεται ένα εύλογο ερώτημα: μπορεί ένα ιστορικό μνημείο όπως του Αγνώστου Στρατιώτη να γίνεται πεδίο εκδηλώσεων άσχετων με την αποστολή του; Η δική μου απάντηση είναι όχι. Πολύ περισσότερο, όταν όλοι οι πολίτες μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα σε χιλιάδες άλλους χώρους με συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις».

Επισημαίνει, δε, ότι «πρόκειται για μνημείο το οποίο δημιουργήθηκε για να τιμά τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία. Που ανήκει στην ιστορική μνήμη, όπως τη συμβολίζει η Προεδρική Φρουρά. Ένα μνημείο ανοιχτό σε όλους τους Έλληνες. Αλλά και σε κάθε επισκέπτη που θέλει να το θαυμάσει. Αυτόν τον γνωστό χαρακτήρα που είχε πάντα ο Άγνωστος Στρατιώτης οφείλουμε να διατηρήσουμε. Και το κάνουμε».

Να σημειωθεί εδώ ότι διάφοροι δημοσιολογούντες έχουν διαμαρτυρηθεί και για το γεγονός ότι μπροστά από τα φυλάκια των Ευζώνων έχουν γραφτεί τα ονόματα των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, θεωρώντας ότι κατ’ αυτό τον τρόπο προσβάλλεται ο χαρακτήρας και η ταυτότητα του μνημείου. Τώρα μένει να φανεί αν στη σχετική ρύθμιση θα περιγράφονται και οι εκδηλώσεις που θα είναι επιτρεπτές στο μνημείο.

Πάντως, κυβερνητικές πηγές σημείωναν ότι ότι τα μέτρα τάξης παραμένουν αρμοδιότητα της ΕΛΑΣ και ότι το υπουργείο Άμυνας θα έχει την αρμοδιότητα προστασίας του μνημείου.

