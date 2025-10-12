Στο ΠΑΣΟΚ βλέπουν τον Τσίπρα ως «σκιάχτρο» της ΝΔ – Τι περιμένουν στις δημοσκοπήσεις της εβδομάδας

«Έντυπα και αναλυτές που είναι φίλα προσκείμενοι στη Νέα Δημοκρατία έχουν ένα άγχος να προβλέπουν καθημερινά πόσο καλά θα πάει το εγχείρημα του τέως Πρωθυπουργού. Η κυβέρνηση φαίνεται να έχει ως στρατηγική να εργαλειοποιήσει την προσπάθεια-φιλοδοξία του για να βάλει ένα πολιτικό σκιάχτρο στην πολιτική ζωή ώστε να συσπειρώσει τον κόσμο που απομακρύνεται από τους κόλπους της λόγω σκανδάλων», σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς παρουσιάζοντας ουσιαστικά τον Αλέξη Τσίπρα ως τον ιδανικό αντίπαλο για τη ΝΔ.

Πηγαίνοντας την ανάλυση του ένα βήμα παρακάτω λέει ουσιαστικά ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τα επικοινωνιακά της όπλα για να στήσει η ίδια ως πόλο απέναντι της το εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού.

Η ανάλυση αυτή είναι η κυρίαρχη στη Χαριλάου Τρικούπη και θέλει τη ΝΔ να επιθυμεί διακαώς την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα ώστε να ενεργοποιηθούν ξανά τα αντι-ΣΥΡΙΖΑ αντανακλαστικά των κεντρώων ψηφοφόρων που υπό τον φόβο να ζήσουν ξανά περιπέτειες ανάλογες με το 2015 παρά την απογοήτευση τους από την κυβέρνηση θα την στηρίξουν ξανά.

Αναπάντητο το ερώτημα της …βελόνας

Η προσέγγιση αυτή απαντά σε μια υπαρκτή κατάσταση που θέλει τη ΝΔ να χρειάζεται έναν ισχυρό αντίπαλο για να συσπειρώσει τις δυνάμεις της που την εγκαταλείπουν εδώ και καιρό σταδιακά, με συνέπεια να ακουμπά το 30% μόνο στην εκτίμηση ψήφου με αποτέλεσμα ο στόχος της για αυτοδυναμία να μοιάζει αυτή την στιγμή πολύ μακρινός. Δεν απαντά όμως στο γιατί τόσο καιρό το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καταφέρει να ανεβάσει τη “βελόνα” των ποσοστών του, όπως το έθεσε ο Παύλος Γερουλάνος τόσο ώστε να έχει γίνει εκείνο το ισχυρό αντίπαλο δέος της κυβέρνησης.

Στο επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη έχουν αντιληφθεί ότι αν δεν τρέξουν όλα τα στελέχη από όλες τις πτέρυγες του κόμματος το ΠΑΣΟΚ δεν θα μπορέσει να γίνει πειστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

Τα ανοιχτά μέτωπα

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο δρομολογούνται η επιτάχυνση των διαδικασιών για το συνέδριο του κόμματος κάτι που έχει ζητήσει και η εσωκομματική αντιπολίτευση, όπως και η επιτροπή διεύρυνσης. Και για τα δύο αναμένεται να υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις αύριο. Έτσι θα κλείσουν δύο ανοιχτά μέτωπα στο κόμμα από τις πλευρές που ασκούν έντονη κριτική για την ανυπαρξία συχνών συνεδριάσεων των οργάνων αλλά και την καθυστέρηση στην ανάληψη πρωτοβουλιών στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς.

Σε αυτή την κατεύθυνση θα λειτουργήσει η επιτροπή διεύρυνσης κατά πάσα πιθανότητα με επικεφαλής τον Κώστα Σκανδαλίδη σε συνδυασμό με ένα ανοιχτό προσκλητήριο του Νίκου Ανδρουλάκη σε όλες τις δυνάμεις του προοδευτικού χώρου.

Την εβδομάδα που έρχεται θα δημοσιευτούν δημοσκοπήσεις που ήδη τρέχουν και θα εμπεριέχουν την δυναμική του επικείμενου εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, αυτές αναμένουν και στην Χαριλάου Τρικούπη για να ζυγίσουν τον νέο αντίπαλο τους στην αντιπολίτευση και να διαμορφώσουν την τελική στρατηγική τους. Αν τα ποσοστά που θα συγκεντρώνει ένα κόμμα Τσίπρα είναι κάτω από ένα διψήφιο ποσοστό τότε θα υπάρξει ανακούφιση, αν όμως ξεπερνούν το 12% με 13% όπως προβλέπουν ήδη αναλυτές ο συναγερμός θα ηχήσει για τα καλά και το γκάζι θα πατηθεί μέχρι το τέρμα.

