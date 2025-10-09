Εκδήλωση για την Απελευθέρωση της Αθήνας: Διόρθωση πορείας από Τασούλα, θα δώσει το παρών, ναι στην πρόσκληση Δούκα  

Το δημοσίευμα του «Κάλχα» στο topontiki.gr για την άρνηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα να παραστεί στην εκδήλωση του Δήμου Αθήνας για την επέτειο από την Απελευθέρωση της πόλης την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, προκάλεσε σάλο το πρωί της Πέμπτης.

Μάλιστα ο κ. Τασούλας σε μία επίδειξη (ηθελημένης μάλλον) άγνοιας της σημασίας των πραγμάτων, είχε επιλέξει να παραστεί σε μία τελετή του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας για το… άγαλμα του «ελεύθερου επαγγελματία», που είχε προγραμματιστεί την ίδια ώρα!!!

Αποτέλεσμα των αρνητικών εντυπώσεων και της δικαιολογημένης απορίας για το θεσμικό ρόλο του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, που προκάλεσε αυτή η αποκάλυψη, ήταν να αλλάξει τελικά η ώρα της τελετής του ΕΕΑ -από τις 11 το πρωί της Κυριακής, πήγε στις 12- και έτσι να αποκατασταθεί η λογική σειρά των πραγμάτων.

Ο κ. Τασούλας, που είχε την έμπνευση να συμπεριφερθεί απέναντι στον δήμαρχο της Αθήνας Χάρη Δούκα, όπως κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησης -με απαρέσκεια δηλαδή- έκανε πίσω ολοταχώς και ειδοποίησε ότι αποδέχεται την πρόσκληση και θα δώσει το παρών.

Αδιανόητη μία απουσία ΠτΔ από την εκδήλωση Απελευθέρωσης

Είναι απορίας άξιο βέβαιο πώς είχε επιλέξει εξαρχής να μην παραστεί σε μία εκδήλωση με τόσο ιστορικό φορτίο και εξαιρετικό συμβολισμό, που προφανώς ξεπερνάει και δεν αφορά ποια πρόσωπα είναι στη μία ή την άλλη θέση – δηλαδή στην προεδρία της Δημοκρατίας, στο δήμο της Αθήνας κλπ.

Η εκδήλωση της επετείου για την Απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς κατακτητές (12/10/1944), γίνεται κάθε χρόνο την ίδια μέρα και ώρα, με αγήματα, κατάθεση στεφάνων στον Άγνωστο Στρατιώτη, έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη. Πρόκειται δηλαδή για κορυφαία στιγμή του Ελληνικού και του απελευθερωτικού κινήματος της χώρας έναντι των κατακτητών, μα και κάθε είδους επιβουλής της εθνικής κυριαρχίας.

Η στάση του κ. Τασούλα φάνηκε να υπηρετεί μία ιδιάζουσα υστερία που έχει ενσκήψει στο γαλάζιο στρατόπεδο έναντι του Χάρη Δούκα. Και η οποία υστερία εκφράζεται εσχάτως με κινήσεις, όπως αυτή τριών υπουργών για το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας, που δρομολογεί ο δήμος της Αθήνας, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις.

Η αίσθηση και μόνο ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συμπεριφέρεται ως στέλεχος της ΝΔ και υποτάσσει το θεσμικό του ρόλο σε κυβερνητικά και πολιτικά παιχνίδια προκάλεσε αλγεινή εντύπωση. Προφανώς με ωριμότερη σκέψη αντιλήφθηκε ότι δεν μπορεί να διασύρει την Προεδρία με τέτοιου είδους συμπεριφορές.

Ένα… άγαλμα που μ’ είδε…

Στη διελκυστίνδα που προκλήθηκε πάντως ενεπλάκη με τρόπο που χρήζει συζήτησης και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Παρότι η ηγεσία του (πρόεδρος είναι ο προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ και σκληρός υποστηρικτής του Νίκου Ανδρουλάκη, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου) γνώριζε ότι η Κυριακή 12 Οκτωβρίου είναι αφιερωμένη στην Απελευθέρωση της Αθήνας και άρα προέχουν οι σχετικές εκδηλώσεις του δήμου της Αθήνας, προχώρησε στην οργάνωση μίας τελετής που συνέπιπτε το κυρίαρχο γεγονός της ημέρας. Η σύμπτωση και το πρόβλημα που προκλήθηκε θα αποδιδόταν υπό άλλες συνθήκες σε απλή έλλειψη συνεννόησης και σε… ανθρώπινο λάθος.

Αλλά η αρχική κίνηση του κ. Τασούλα να αποδεχθεί την πρόσκληση του ΕΕΑ έναντι του δήμου της Αθήνας έδωσε εξ αντικειμένου λαβή για σχολιασμούς με πολλές απορίες.

Μάλιστα τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε επικοινωνία ανάμεσα στο δήμο της Αθήνα και το ΕΕΑ, προκειμένου να αλλάξει την ώρα τελετής το δεύτερο, αλλά φευ – μέχρι να πάρει δημοσιότητα η αστοχία δηλαδή!

Το περίεργο με αυτό το άγαλμα (προς τιμήν των μικρομεσαίων επιχειρηματιών και επαγγελματιών) είναι πως ουσιαστικά κατέστη δυνατό χάρις στις κινήσεις που έκανε η τωρινή δημοτική αρχή και ο Χάρης Δούκας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ΕΕΑ είχε καταθέσει σχετικό αίτημα -έγκριση τοποθέτησης και απόδοση χώρου- και επί Κώστα Μπακογιάννη, αλλά η Επιτροπή Μνημείων είχε αποφανθεί αρνητικά τότε. Να σημειωθεί ότι από την πλευρά της ηγεσίας του ΕΕΑ διευκρινίζεται ότι τέτοιο αίτημα δεν είχε κατατεθεί την εποχή της προηγούμενης δημοτικής αρχής.

Σε κάθε περίπτωση, το ΕΕΑ επανήλθε επί δημαρχίας Χάρη Δούκα, αλλά και η Επιτροπή Μνημείων δεν έδειξε να συγκινείται ιδιαίτερα.

Χρειάστηκε να υπάρξουν λεπτοί χειρισμοί από την δημοτική αρχή και για την έγκριση της τοποθέτησης, αλλά και για τη διάθεση του χώρου, ώστε να κερδίσει τη μάχη ο κ. Χατζηθεοδοσίου.

Εκ των υστέρων φάνηκε ότι οι λύσεις στα προβλήματα είναι μάλλον απλές. Και ενδεχομένως το ίδιο απλό είναι να μην εμφανίζονται τέτοιου είδους προβλήματα.

