09.10.2025 11:36

Μπακογιάννη: Ο Σαμαράς έχει κόψει γέφυρες με τη ΝΔ καιρό – Δεν ξέρω αν θα τολμήσει νέο κόμμα

09.10.2025 11:36
ntora-mpakogianni

Η Ντόρα Μπακογιάννη σχολίασε την απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Νομίζω πως τις έχει κόψει καιρό τις γέφυρες με τη ΝΔ».

Υπενθυμίζεται ότι στην παρουσίαση, στο Ωδείο Αθηνών, μεταξύ άλλων έδωσαν το «παρών» οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Κώστας Καραμανλής.

«Δυσκολεύεται πάρα πολύ να είναι μέσα σε αυτό το κλίμα ο κ. Σαμαράς. Και ήταν ένα κλίμα πολύ ωραίο», προσέθεσε η βουλευτής της ΝΔ.

Αναφερόμενη στη φημολογία περί ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, η Ντόρα Μπακογιάννη είπε χαρακτηριστικά:

«Σε τελική ανάλυση ο κ. Σαμαράς αν θέλει να επιλέξει τον δρόμο που χάραξε ο Τσίπρας, με γεια του με χαρά του. Δεν το ξέρω αν έχουν γίνει προσπάθειες επαναπροσέγγισης. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν ανήκω στην κατηγορία αυτών. Αλλά πέραν αυτού, δεν ξέρω αν γίνονται και δεν ξέρω και αν θέλει. Είχα την αίσθηση ότι χθες στο βιβλίο του κ. Στυλιανίδη θα ερχόταν. Δεν ξέρω αν τελικά θα το τολμήσει να το κάνει το κόμμα. Είναι μεγάλη απόφαση για τον ίδιο, πρώτον διότι οι δημοσκοπήσεις αυτήν τη στιγμή δίνουν ότι ο Τσίπρας θα έχει περισσότερο ποσοστό από τον Σαμαρά, πράγμα που δεν γίνεται να μην του δημιουργεί δεύτερες σκέψεις. Δεύτερον, η παράταξη αυτή έχει αντανακλαστικά σταθερότητας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από την ύπαρξή της. Είναι μια παράταξη που στα δύσκολα συσπειρώνεται».

«Κάθε στέλεχος το οποίο φεύγει από μια παράταξη είναι εμπόδιο. Το έχει ξανακάνει, δεν είναι η πρώτη φορά. Αλλά συνήθως ξέρετε η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται εύκολα», ανέφερε ακόμη.

