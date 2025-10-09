Ο Κατσανιώτης διαφωνεί με την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: «Ήταν εργαλείο παραγωγής πολιτικής και θα έπρεπε να ενισχυθεί, όπως ήταν»

Την ώρα που η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δίνει μάχη με το χρόνο, ώστε να μπορέσει να πραγματοποιήσει έστω τις προκαταβολές των προγραμματισμένων επιδοτήσεων σε αγρότες πριν κλείσει ο Οκτώβριος, βουλευτής της ΝΔ έκφράζει τη σαφή του αντίρρηση σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησης να ενσωματώσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπόλιτικά FM, ο βουλευτής Αχαΐας και πρώην υφυπουργός Εξωτερικών, Ανδρέας Κατσανιώτης, επισήμανε για την κίνηση αυτή ότι «η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δημιουργεί δυσλειτουργίες. Το πρόβλημα δεν ήταν ο τρόπος λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μεγάλο πρόβλημα είναι η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και το καλό εργαλείο πληροφορικής που θα μπορούσε να κάνει διασταυρωτικούς ελέγχους».

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι η κίνηση αυτή θα είναι επιτυχημένη, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «θα κριθεί. Εγώ θεωρώ ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα εργαλείο παραγωγής πολιτικής και θα έπρεπε να ενισχυθεί, όπως ήταν, αλλά θα κριθεί», προσθέτοντας ότι «συνολικά τα χρήματα, που μένουν να πέσουν πλησιάζουν το 1,5 δισ. και αντιλαμβάνεστε ότι αυτά μπαίνουν στον προϋπολογισμό του κάθε αγρότη για τη χρονιά του. Είναι χρήματα που πρέπει να δώσει στα αγροτικά εφόδια, που έχει αγοράσει, είναι χρήματα που έχει υπολογίσει στον προϋπολογισμό του να δώσει για τους εργάτες που θα αρχίσουν να μαζεύουν τις ελιές άρα δημιουργείται πρόβλημα».

Επίσης, περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο και λόγω των καθυστερήσεων στις πληρωμές, είπε ότι «είναι προφανές ότι το κλίμα είναι δύσκολο. Εγώ αντιμετώπισα μια δυσφορία και μια δυσκολία», τονίζοντας ότι «οι κτηνοτρόφοι που θανατώθηκαν τα ζώα τους θα πρέπει με έναν τρόπο να ενισχυθούν κάθε μήνα, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα που πρέπει να φτιαχτεί για ανανέωση του ζωικού κεφαλαίου, αποζημίωση των ζώων που θανατώθηκαν».

Διαβάστε επίσης

Σάκης Αρναούτογλου από το Στρασβούργο: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να σωπαίνει όταν πολίτες της κρατούνται αυθαίρετα»

Ο Αντώνης Σαμαράς διέβη τον Ρουβίκωνα; Οι εισηγήσεις, οι εκτιμήσεις και η επόμενη μέρα

Το ΠΑΣΟΚ ανακοινώνει Επιτροπή Διεύρυνσης πατώντας “φρένο” στον Τσίπρα